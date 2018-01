Rudá lavička Václava Havla za 850 tisíc. Vyplavaly velmi nepříjemné informace

„Lavička za 850 tisíc, kterou se rada naší městské části rozhodla instalovat před Národní technickou knihovnou, obletěla republiku. Částka šokovala i nás, zastupitele, protože radní se neobtěžovali celou věc projednat se zastupitelstvem. Z důstojné připomínky Václava Havla se tak stalo veřejné zostuzení Václava Havla. Praha 6 je celé republice pro ostudu. Na vině není nikdo jiný než šestková radnice, speciálně pak místostarosta Jan Lacina, který měl vše na starosti,“ napsal zastupitel za ODS Jakub Stárek na sociální síti Facebook.

Obrázek červené lavičky v podobě prkna ležícího na sudu, které Václav Havel kdysi přikuloval, opravdu už nějaký čas koluje po internetu a často je terčem vtipů nebo ironických poznámek.

Sluší se připomenout, že Jan Lacina (STAN) je radním Prahy 6 pro otevřenou radnici, vzdělání a kulturu. Stárek podle svých vlastních slov nezpochybňuje, že kultura něco stojí, ale čekal by, že se radnice pokusí najít nějakého soukromého sponzora. Nemluvě o tom, že platit 350 tisíc jen za prosté ukotvení lavičky, k čemuž údajně došlo, se zastupiteli zdá jako hodně špatný vtip. Za stejně špatný vtip zastupitel považuje fakt, že napřed bylo vysoutěženo dílo a pak teprve se uvažovalo o tom, kam je dát. Dílo by přece mělo být vytvořeno s ohledem na své okolí, aby do něj zapadlo.

Stárek nijak nezpochybňuje, že Václav Havel byl důležitou osobností. Ostatně byl osobním přítelem rodiny zastupitele Stárka, takže jen těžko může někdo předpokládat, že kritika je zároveň kritikou Václava Havla. Není. Zastupitel má jen za to, že si první český prezident zaslouží důstojnější upomínku.

Jakub Stárek doslova napsal:

Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Jinak než tímhle okřídleným výrokem Viktora Černomyrdina snad ani počínání naší radnice na Praze 6 vystihnout nejde. Lavička za 850 tisíc, kterou se rada naší městské části rozhodla instalovat před Národní technickou knihovnou, obletěla republiku. Částka šokovala i nás, zastupitele, protože radní se neobtěžovali celou věc projednat se zastupitelstvem. Z důstojné připomínky Václava Havla se tak stalo veřejné zostuzení Václava Havla. Praha 6 je celé republice pro ostudu. Na vině není nikdo jiný než šestková radnice, speciálně pak místostarosta Jan Lacina, který měl vše na starosti. Chápu, že umění něco stojí. Bylo ale vždy dobrým zvykem, že městská část na instalaci uměleckých děl získávala sponzoring ze soukromého sektoru. A 350 tisíc za ukotvení lavičky na místě? To je hodně špatný vtip. A stejně tak je špatný vtip celý postup radnice, napřed vysoutěžili lavičku a potom teprve hledali, kam ji dají. Přitom kvalitní veřejný prostor má vznikat přesně naopak. Normální je nejprve říci, kam chci dílo umístit, a pak pro toto konkrétní místo umělecký artefakt vytvořit. A to prosím není nějaký hejt na Václava Havla. Ostatně byl to osobní přítel mého otce a celé naší rodiny. O to víc mě to osobně velmi štve. Václav Havel je významná osobnost našich dějin. Je spojený s Prahou 6, a i proto si upomínku na Praze 6 zaslouží. Nezaslouží si ale, aby jeho památka byla dehonestována diletantstvím naší radnice.

