Rusista Glanc: Rychlý účinek sankcí byl asi trochu iluze...

Glanc se úvodem vyjádřil k tomu, jaká je situace v Rusku deset dní po puči. „Propaganda se dokonce pokouší využít incident ve svůj prospěch. Slyšeli jsme z úst nejvýše postavených představitelů ruského establishmentu, že ruský lid má být dokonce podle ruského prezidenta tak semknutý jako nikdy,“ poznamenává Glanc.

Co běží hlavou Rusovi, který slyší z úst představitele režimu věci, které zjevně nejsou pravda? „Velké množství obyvatel to vůbec nijak nezneklidňuje, protože jsou dávno zvyklí na to, že veškerá politická vyjádření jsou produktem propagandy a mají svůj účel. A nesrovnávají je se skutečností,“ sdělil dále Glanc.

„Lidé vědí, že slyší lži, něčemu z toho věří. A hlavně přistoupili, to mně připadá skoro nejnebezpečnější, na to, co se jim také vnucuje po léta z veřejných míst. Že totiž neexistuje nakonec žádná pravda. Je spousta velmi inteligentních, vzdělaných lidí v nejrůznějších vrstvách ruské společnosti, kteří vám řeknou: Ano, nám tady vymývají mozky propagandou, ale u vás to také všechno není tak ideální. Samozřejmě že do jisté míry mají pravdu, ale jak víme z Goethova Fausta, ďábel tkví v detailu a právě ty hranice, ta míra, do které je možné manipulovat skutečnostmi v rámci nějakého politického diskurzu, ta je samozřejmě naprosto odlišná ve světě, v kterém žijeme my, a v tom světě totalitního Ruska naší současnosti,“ zmínil.

Řeč byla i o dalším osudu Jevgenije Prigožina. „Dneska proběhla médii zpráva, že suma, kterou našli v Prigožinových kancelářích v St. Peterburgu, která byla rovná 10 milionům eur v hotovosti, tak mu bude dokonce navrácena. Nejenom že jsou beztrestné všechny ty zločiny, které wagnerovci i na ruském území, o Ukrajině vůbec ani nemluvě, páchají a napáchali, ale dokonce se mu vrátí peníze, takže ruská společnost dostala velmi výraznou zprávu, že hrdinství ruské armády přivedlo k naprosté stabilizaci a právě té už zmíněné konsolidaci situace. A že Prigožin je naprosto pod kontrolou. A tyto výroky se, myslím, vnímají jako součást takové zvláštní politické klauniády, v které vlastně nikdo nepochybuje o tom, že všechno, co se říká, má za sebou nějakou oporu v empirické skutečnosti. A přesto to funguje dál, ten systém,“ dodal.

Závěrem pak zazněla otázka, zda může fungovat dále režim Vladimira Putina za podmínek propadající se ekonomiky. „Může, myslím, dost dlouho. Myslím si, že to byla jedna z iluzí Evropské unie a západního světa, že ty sankce rychle způsobí, že si Rusko nebude moci dovolit ničivou válku proti Ukrajině vést. Myslím, že to byla iluze, já sám nemám žádné ekonomické vzdělání, ale z toho, co čtu, tak to vypadá, že ten režim, který používá v mezinárodním prostředí kriminálních metod, v mezinárodním obchodu, obchází ty sankce, vytváří pro své firmy, které jsou vychované tím nejdravějším myslitelným kapitalistickým režimem, jaký si lze představit, tak jim vytváří dobré prostředí pro to, aby ty sankce obcházely. Aby nelegálním způsobem vytvářely import tam, kde legálně není možný a tak dále. Já si myslím, že ekonomický kolaps jako takový je těžko představitelný, ale samozřejmě že ruská ekonomika neprosperuje a příjmy jak obyvatelstva, tak těch státních kartelů, se snižují. Ale pořád jsou dost velké na to, aby Rusko mohlo vést válku,“ zakončil.

