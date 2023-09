Rusko a Severní Korea: Do jednání o zbraních vstoupily USA

Světem proletěla zpráva, že Rusové tlačí na urychlení jednání se Severní Koreou, která by zemi, jež rozpoutala válku na Ukrajině, pomohla. Velvyslanec USA v Japonsku naznačil, že je samo o sobě vypovídající, když se Rusové při pokusu obnovit své impérium musí spoléhat na KLDR. Jenže i Rusové si připsali úspěch. Podle všeho dokázali zničit britskou chloubu zařazenou ve výzbroji už řadu let – tank Challeneger 2. Ukrajinci přesto postupují u Robotyne i u Bachmutu.

Poradce pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan v úterý novinářům řekl, že jednání mezi Severní Koreou a Ruskem o možné zbrojní pomoci Moskvě svědčí o tom, že sankce namířené Západem proti Rusku za vpád Ruské federace na Ukrajinu skutečně fungují.

„Budeme i nadále vyzývat Severní Koreu, aby dodržovala své veřejné závazky nedodávat zbraně Rusku, kde poslouží k zabíjení Ukrajinců,“ poznamenal Sullivan. Na jeho slova upozornila CNN. „Nemohu předpovědět, jak to skončí, mohu jen říct, že rozhovory pokračují a Rusové trvají na tom, aby pokračovaly se vší intenzitou. To se projevilo tím, že jejich ministr obrany (Sergej Šojgu) – jejich člověk číslo jedna na ministerstvu obrany – skutečně nasedl do letadla a odletěl do Pchjongjangu, aby se tam pokusil dodávky prosadit,“ pokračoval.

O slovo se přihlásil také velvyslanec Spojených států v Japonsku Rahm Emanuel, který podle americké zpravodajské stanice CNN prohlásil, že debaty o podpoře ze strany Severní Koreje Moskvě ukazuje, „jak velkým selháním je celá tato válka“. „Rusko se snaží obnovit své impérium a celá tato jejich snaha je teď závislá na Severní Koreji. To mluví za vše,“ podotkl.

Ačkoli se zdá, že Rusové shánějí munici, kde se dá, ale na frontě to stále vře. Úder střídá úder a jedna z ran dopadla i na britský tank Chellenger 2, tank věnovaný Ukrajině. Britskými médii, včetně veřejnoprávní BBC, tato zpráva proletěla jako blesk.

Tento tank vyrábí britská společnost Vickers Defence Systéms a tvrdí, že jde o nejspolehlivější hlavní bojový tank na světě. Ve Velké Británii byl zařazen d výzbroje již v 90. letech minulého století. „Určitý význam má to, že jde o první zdokumentovanou ztrátu Challengeru 2 na Ukrajině,“ poznamenal Sonny Butterworth, analytik Janes Defence.

Spojené království oznámilo, že v lednu pošle na Ukrajinu 14 tanků Challenger 2. Premiér Rishi Sunak tehdy řekl, že bitevní tank pomůže kyjevským silám „zatlačit ruské jednotky zpět“.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) oznámil, že navzdory těžkostem Ukrajinci na jihu země dál postupují u Robotyne, ale také jižně od Bachmutu.

„Ruské zdroje si nadále stěžují, že ruské síly postrádají dostatečné protibateriové schopnosti a dělostřeleckou munici tváří v tvář probíhajícím ukrajinským protiofenzivním aktivitám,“ uvedl institut s tím, že ruští prováleční blogeři tvrdí, že ruské síly se silně spoléhají na bezpilotní letouny Lancet a 220mm a 300mm náboje pro raketové systémy Multiple Launch Rocket Systems (MLRS), kterých jsou omezené zásoby.

