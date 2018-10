Rusko není hrozba, řekl Babiš. Zeman řekl dvakrát „blbec“ a vysmál se v ČT demonstrantce

Na úvod oba politici odpovídali na otázku, co pro ně znamená vlast. „Za prvé země, do které se rád vracím a ve které chci umřít. Možná že by si někteří přáli, abych umřel co nejrychleji, ale toto téma teď vynecháme,“ začal Zeman. Vlast je pro něj místem, kde mimo jiné slyší pěkný humor. Navštívil prý totiž i místa, kde se setkal se „suchary“. Současně s tím je to pro něj místo, za které naši předci prolévali krev.

Babiš vnímá vlast jako místo, kde prožil svůj život. „Je to věc, na kterou musíme být hrdí. Ne jenom když je nějaký sportovní úspěch,“ uvedl Babiš. A především prý musíme společnými silami budovat naši historii, abychom měli něco, na co můžeme být hrdí.

Prezident má za to, že Češi a Slováci dělají zásadní chybu. Soustředí se na nějaké výročí, na jeden jediný den a zapomínáme, co bylo po něm. Stačí se podívat na to, co se dělo, když komunistické vedení podepsalo v roce 1968 moskevské protokoly. Nebo o třicet let dříve, kdy jsme ztratili nemalou část našeho území v důsledku uzavření mnichovské dohody a následně za tzv. druhé republiky byl k smrti uštván spisovatel Karel Čapek. Zeman před kamerami České televize zopakoval, že o tzv. vítězném únoru v roce 1948 prohráli i komunisté. Prohráli v okamžiku, když zrušili svobodné volby.

Když opět dostal slovo Babiš, prohlásil, že by byl rád, kdyby lidé vyvěsili státní vlajky a skutečně byli na svou zemi hrdí. Zeman doplnil, že někteří lidé si svého státu váží, jiní méně. Český premiér narozený na Slovensku si posteskl nad tím, že Slováci nemají 28. říjen za státní svátek.

Babiš se rozpovídal o tom, co musí stát udělat pro občany, aby lidé cítili sounáležitost. „Nejdřív musíme mluvit o tom, co má stát občanům poskytnout. Bezpečnost. My jsme šestou nejbezpečnější zemí na světě. Skvělé vzdělání. No, tam máme velké rezervy. Potřebujeme, aby ten stát zajistil dobrý život pro důchodce. A ten stát musí být vstřícný, já když jsem byl ministrem financí, tak jsem říkal finanční správě: prosím vás, buďte vstřícní,“ uvedl Babiš. „Potřebujeme málo státu a vytvořit podmínky pro podnikatele.“

„Lidé by měli mít příležitost k aktivnímu občanství,“ poznamenal Zeman. Co tím mínil? Např. přímou volbu starostů, vyjadřování v referendech a tak podobně. K tomu všemu musejí mít lidé volnost. Ač je podle svých vlastních slov stoupencem Evropské unie, zdá se mu, že to někdy přehání a snaží se všechny občany EU „vecpat“ do jedné a té samé šablony. „Někdy se vůči nám takto chová Evropská unie, která chce, abychom všichni byli uniformní, a to už není anekdota, to je tvrdá realita,“ varoval Zeman.

Co nám EU dává jako příklad integrace? Vysavač, zlobil se Zeman

„Pánové, v roce 1918 se řešila samostatnost a nezávislost, dnes se hodně řeší integrace. Kterým směrem by se Evropa měla vydat,“ zeptala se obou pánů Witowská.

Podle Zemana by se EU měla sjednocovat v otázkách obrany, zahraniční politiky a některých ekonomických otázkách. „Ale co místo toho dostáváme jako projev integrace? Např. směrnici o výkonu vysavačů. A to bohužel není vtip,“ upozornil prezident.

Babiš se postavil jasně za samostatnost. „Určitě samostatnost. EU je na křižovatce. EU je skvělý projekt, my máme mír, ale my se musíme vrátit k těm základním čtyřem svobodám. My musíme bojovat za naše zájmy v Evropě a já to taky dělám. My si sami rozhodneme, kdo u nás bude žít, ne že nám sem někdo bude cpát kvóty na migranty. Já souhlasím s panem prezidentem, že potřebujeme méně Evropy,“ shrnul předseda vlády. „I my jako menší národ můžeme být velice aktivní a předkládat různé návrhy,“ přisadil si ještě s tím, že on to dělá.

Zradí nás spojenci?

Před půl desátou se pánové dotkli otázky pevnosti našich spojenectví. „Já bych k těm našim dnešním spojencům nebyl zase tak kritický a nepodezříval bych je z toho, že nás zradí, koneckonců oni k tomu ani nebudou mít příležitost,“ zdůraznil Zeman. V roce 1938 a v roce 1968 nás bohužel naši spojenci zradili.

Zeman má však za to, že ani my nesmíme zradit své spojence. Měli bychom setrvat v Afghánistánu, aby se z této země nestala základna pro další teroristický útok, jak už k tomu ostatně došlo v roce 2001. Zeman připomněl, že Afghánistán je jednou z nejbohatších zemí na světě. Bohatne prodejem opia, jen peníze nepředává obyčejným lidem.

Divákům České televize Zeman připomněl, že jako první v roli českého prezidenta navštívil české vojáky. Za vojáky jela také první dáma Ivana Zemanová. „V nejhorším případě ano, zemřu v boji, ale důležitější je uchovat si život,“ zdůraznil prezident. Jednou by se možná rád vydal do ráje, ale nehodlá kvůli tomu umírat. „Já bych byl rád v ráji, ale nehodlám kvůli tomu umřít,“ řekl doslova.

Víru ve spojence Česka neztrácí ani premiér Andrej Babiš. A to i navzdory tomu, že Evropa má své vlastní problémy, které musí řešit mimo své partnerství se Spojenými státy a dalšími zeměmi v rámci NATO.

A kdo je náš největší nepřítel? „Náš největší nepřítel je terorismus, tak to vidím. Dnes je ten reálný nepřítel terorismus a různí fanatici,“ řekl Babiš. Zeman mu dal za pravdu. „Jediný skutečný nepřítel je terorismus, dokonce bych řekl, že ve většině případů jde o islámský terorismus,“ doplnil prezident.

A pak došlo na Rusko.

„Jaký je váš vztah k Rusku, pane prezidente?“ zeptala se moderátorka. „Já nevím, proč se mě ptáte jenom na Rusko. Můžete se zeptat na Německo, Čínu, protože tam všude jezdím. Asi před měsícem jsem říkal kancléřce Merkelové, že mě označují za čínského agenta, protože jsem byl v Číně třikrát. Teď se tam chystám počtvrté. Vy jste byla v Číně jedenáctkrát a podepsala jste tam řadu zajímavých dohod. Nevím, nevím, jestli se mi někdy podaří vás dohnat,“ uvedl Zeman. Našemu prezidentovi se prý líbí strategie všech azimutů a drží se jí. „My nemusíme s Ruskem souhlasit, ale musíme s ním mluvit,“ pravil Zeman.

Babiš doplnil, že Rusko nechápe jako hrozbu. „Možná bychom měli začít tím, co se stalo po druhé světové válce. Rusko, Spojené státy, Velká Británie i Francie byly našimi spojenci, se kterými jsme zakládali OSN. Rusko je členem Rady bezpečnosti OSN. A Rusko vlastně tady na Hradě se Spojenými státy podepisovalo reset vztahů. Takže je to špatně, že jsme se zase dostali do situace kvazi studené války. My musíme s Ruskem mluvit. My jsme podcenili třeba situaci v Sýrii. Já nechápu Rusko jako hrozbu,“ vyjádřil se obsáhle Babiš.

To, že Rusko zabralo ukrajinský Krym, je podle předsedy vlády nepřijatelné, ale i tak musíme s Ruskem mluvit. „Všichni komunikují s Ruskem a já myslím, že je to dobře,“ doplnil premiér.

Zeman si poté ještě jednou rýpl do Evropské unie. „Je od Evropy tak trochu drzost plést se do suverénních záležitostí zemí, jako jsou Polsko nebo Maďarsko, a kdybychom se nepostavili na jejich stranu, tak to samozřejmě dopadne i na nás,“ varoval prezident.

Babiš ve shodě se Zemanem označil Polsko i Maďarsko za svobodné demokratické země.

Witowská poté otevřela novou kapitolu. Kapitolu vlády komunistů v této zemi, která trvala více než 40 let z oné stovky, kterou dnes slavíme.

Zeman prý nesouhlasí s tím, že někdo dnes volí komunisty, ale lidsky to dokáže pochopit z pohledu sentimentality a vzpomínek na mládí.

Premiér Babiš, který byl sám členem předlistopadové komunistické strany, Zemanovo vyjádření částečně napodobil. „Já bych to viděl, že tam byla dvě období. Do pražského jara to bylo strašné období, tam se mučili lidi a vraždilo. A pak přijely ruské tanky. A já v podstatě souhlasím s panem prezidentem, že v tom hrají roli nějaké vzpomínky na mládí,“ přizvukoval Babiš.

Kvůli komunistům se chvíli před kamerami rozčiloval. „Vždycky je to první otázka ze zahraničí, proč my máme nějakou vládu s komunisty. My nemáme žádnou vládu s komunisty, dnešní KSČM je úplně jiná, než byla předlistopadová KSČM,“ přeřekl se Babiš. „Myslíte předrevoluční KSČ,“ opravila předsedu vlády Witowská. „Ano, KSČ,“ opravil se Babiš. „A s námi hlasují i Piráti a jiné strany,“ dodal ještě Babiš.

Zeman v této souvislosti zdůraznil, že je rád za náš vstup do EU a do NATO, protože tyto dvě kotvy objektivně znemožňují, abychom se vrátili do podobné situace. Naše historické zkušenosti s nacismem a s komunismem nás podle prezidenta poučily natolik, že se podobné hrůzy nevrátí. Pokud tady bude svobodná škola, která bude svobodně učit, tak už něco podobného nehrozí.

Postavil se proti zákazu komunistické strany. Zákaz strany by prý k ničemu nevedl. Takové straně by přece podle Zemana stačilo se přejmenovat a jela by dál.

Prezident také odsoudil pískání na premiéra Babiše před Českým rozhlasem 21. srpna 2018. Lidé tehdy Babišovi připomínali jeho komunistickou minulost. Zeman s jejich chováním nesouhlasil. Je to prý totéž, jako by lidé pískali a pokřikovali na pohřbu, což by podle prezidenta Miloše Zemana udělal jen „blbec“. „A abych to trochu odlehčil, tak já jsem viděl demonstrantku, takovou ženu kyprých tvarů s transparentem, na kterém bylo napsáno ‚hamba‘ s m, jo,“ kroutil hlavou Zeman. Takoví lidé by se podle jeho názoru měli vrátit do škol, a až se doučí pravopis, tak se mohou vrátit na demonstrace.

Witowská se také zeptala, zda je Česká republika taková, jakou si ji přál Václav Havel, který si přál svobodnou zemi s demokratickými hodnotami.

„Ale ono nestačí říkat, že to má být svobodná a demokratická země. Tady je celá řada dalších věcí, jako je např. výše daňových sazeb. A pokud toto neřekneme, tak říkáme sice hezké věci, ale nedotáhli jsme to do konkrétnosti,“ pravil Zeman.

Babiš označil Havlův ideál za skvělý a vyjádřil neochvějné přesvědčení, že se k tomuto ideálu blížíme.

Pánové odpověděli i na otázku, co by změnili v politickém systému České republiky. „Já bych zrušil Senát,“ řekl Zeman. „Já bych zavedl většinový systém a přímou volbu primátorů a starostů,“ poskytl trochu obsáhlejší vyjádření Babiš.

V závěru se politici shodli na tom, že by republice přáli, aby na ni její občané byli hrdí. „Ale abych byl trochu originální, tak já bych přál všem lidem, aby až je za jejich práci budou kritizovat závistiví blbci, tak aby tu kritiku ignorovali,“ zdůraznil Zeman.

