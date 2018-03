Rusko v odvetě vyhostí tři české diplomaty

Oznámil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jen o několik hodin dříve jeho mluvčí Maria Zacharovová prohlásila, že ač Prahu nikdo z ničeho neobviňuje, zprávy v médiích a ve veřejných zdrojích NATO prokazují, že paralytické látky typu novičok mají významné místo v českém výzkumu otravných látek.

Český ministr zahraničních věcí v demisi Martin Stropnický na její slova nechtěl přímo reagovat, řekl ale, že její výroky nejsou banální. Praha již dříve ruská tvrzení o spojitosti novičoku s Českem odmítla.

Británie z útoku viní Moskvu, která to ale odmítá. Britští spojenci včetně Česka či USA v solidaritě s Londýnem vypověděli přes 150 ruských diplomatů, Spojené státy navíc uzavřely ruský generální konzulát v Seattlu. Česko vyhostilo tři ruské diplomaty.

Rusko požaduje, aby se kvůli případu Skripala sešla Organizace pro zákaz chemických zbraní

Rusko se rozhodlo odpovědět recipročně, takže ze země vypoví stejný počet zahraničních diplomatů. V případě USA se to podle agentury Interfax bude týkat 58 diplomatů z velvyslanectví USA v Moskvě a dvou z amerického generálního konzulátu v Jekatěrinburgu, čas na odchod budou mít do 5. dubna. Rusko také odvolalo souhlas s činností amerického generálního konzulátu v Petrohradě, který by podle Interfaxu měl být uzavřen do dvou dní.

Rusko rovněž požaduje, aby se v úterý kvůli případu Skripala sešla Organizace pro zákaz chemických zbraní. Tato organizace se použití nervové látky v Británii rovněž věnuje.

Zacharovová dnes zopakovala dřívější ruská tvrzení, že vývoj pod kódovým označením Novičok probíhal v Británii, USA, Česku a Švédsku a že výsledky přípravy nových otravných látek, které tyto státy dosáhly, lze najít ve více než 200 otevřených zdrojích zemí NATO. Zacharovová uvedla, že Československo v rámci Varšavské smlouvy provádělo výzkumy v oblasti protichemické obrany a po rozpadu východního bloku dala Praha svůj potenciál k dispozici NATO. Svá tvrzení podepřela tím, že o všem existují zprávy v médiích.

„Prahu nikdo v ničem neobviňoval a neobviňuje. Na rozdíl od britských kolegů žádná obvinění nevznášíme. Mluvíme jen o tom, že dokonce i v mediálním prostoru – a není to propaganda, nejsou to ruská, ale česká média – existuje velké množství materiálů, potvrzujících potenciál Česka v oblasti chemických výzkumů. To je prostě třeba brát v úvahu,“ řekla mluvčí.

Británie má však zcela opačný názor a tvrdí, že za útokem stojí Rusko, které novičok vyvinulo, Moskva ale odpovědnost za útok popírá. List Financial Times s odvoláním na vysoce postaveného britského představitele informoval, že Británie svým spojencům po Skripalově otravě poskytla nebývalé množství zpravodajských informací včetně podrobné vědecké analýzy nervově paralytické látky použité při útoku.

Moskva si naopak stěžuje na to, že od Londýna žádné informace nemá. Ruští vyšetřovatelé oficiálně požádali Británii o právní pomoc při vyšetřování otravy Julie Skripalové. Nutnost zabývat se incidentem zdůvodňuje Moskva tím, že Skripalová má ruské občanství. Držitelem ruského pasu je podle dostupných informací i její otec, který má ovšem také britské občanství. Informace o otravě Sergeje Skripala, který britské rozvědce vyzradil desítky ruských špionů v západní Evropě, za což byl v Rusku uvězněn a nakonec spolu s dalšími vyměněn za skupinu ruských špionů odhalených v USA, Moskva nepožaduje.

Nemocnice v Salisbury, která podle Reuters o Skripala a jeho dceru pečuje, dnes oznámila, že zdravotní stav Skripalové se výrazně zlepšil a že v přímém ohrožení života již není. Později upřesnila, že je při vědomí a může mluvit. Skripal nadále zůstává v kritickém stavu.

autor: mp