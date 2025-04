Rusko zná slabé stránky Evropy, varoval Fiala. Pár let, a vydá se k nám

03.04.2025

Premiér Petr Fiala varuje, že v případě porážky Ukrajiny by Rusko mohlo pokračovat ve své expanzi směrem na západ, možná až do České republiky. Na bezpečnostní konferenci v centru La Fabrica tak premiér poukázal na potřebu zvýšeného zbrojení a finančních investic do obrany, neboť podpora Spojených států v otázce evropské bezpečnosti není jistá. K dalším investicím do zbrojení se pak vyjádřil i Fialův poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Slovo dodal i k roli Donalda Trumpa ve vztazích mezi USA a Evropou.