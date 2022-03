Ruský „plán C“ pro válku na Ukrajině? NATO by muselo zasáhnout! Mrazivá předzvěst bývalého generála

reklama

Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 33% Ne 61% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5329 lidí

Franz-Stefan Gady má stále za to, že hlavním cílem je Kyjev, zatímco obklíčení či dobytí Černigova, Mariupolu, Mykolajiva, Sumy a Charkova jsou sekundární cíle. Na dobytí měst nemá dle analytika Rusko dost vojáků, tudíž je pravděpodobné, že zvolí obklíčení a ostřelování jako metodu, jak donutit Ukrajince k vyjednávání o podmínkách. Na Donbasu Rusové dle Gadyho postupují rychleji, protože se ukrajinské jednotky stahují, aby se vyhnuly obklíčení.

Gady se shodne s bývalým australským generálem Mickem Ryanem, že ruská armáda se bude snažit udržet území, které už zabrala, města bude ostřelovat z dálky, bojovníky ze třetích zemí (např. Sýrie) bude používat jako kanonenfutr, zničí co nejvíce ukrajinské infrastruktury a výrobních kapacit a bude se válku snažit posunout na západ Ukrajiny, aby odradila dobrovolníky a poskytovatele zahraniční pomoci.

Short summary of the military situation in Ukraine (March 15) ????



Frontlines remain largely steady:



-stalled ???? advance in North.

-Cont. ???? slow advance in South/East.

- Again,???? made most progress in Donetsk/Luhansk Oblasts

- ???? defenses remain intact.



map: @War_Mapper pic.twitter.com/2kBdD8owZp — Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) March 15, 2022

Anketa Prožije Evropa letní prázdniny už v míru? Ano 33% Ne 61% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 5329 lidí

První plán Ruska byla prý rychlá, levná a snadná operace, ve které by parašutisté a lehké síly zajmuli Kyjev a další klíčové body, zatkli vládní představitele a vynutili změnu režimu. Ovšem během prvních 48 hodin se ukázalo, že tak jednoduché to nebude. Tudíž byl potřeba plán B a podle Ryana Rusové málo simulovali různé scénáře pro válku.

Jako další postup zvolili tedy Rusové pomalý postup po několika osách útoku, při kterém se používá mnohem víc dělostřelectva a některá menší města byla zničena jako varování pro Kyjev. Plán B také počítal s tím, že do hry se vloží ruské letectvo. Dle Pentagonu pak Rusové mají 90 % sil, které na začátku války shromáždili, a Ryan to považuje ještě za optimistický odhad.

Plán B podle něho selhal také, protože sice postupují, ale cena za postup na životech a na technice je obrovská. A navíc, nemají zajištěný týl. Což vede k tomu, že ruské konvoje jsou přepadávány, to samozřejmě vede k dalším ztrátám, ale také k dezercím. V důsledku toho se podle generála postup ruských vojsk zastavil.

Fotogalerie: - Kolem Františkova pindíka

Anketa Pocítili jste již výrazné zvýšení cen pohonných hmot? Ano 58% Ne 4% Nevím / Je mi to jedno 38% hlasovalo: 52768 lidí

Na závěr Mick Ryan říká, že Rusové operaci podcenili a nevyčlenili na ni dostatek vojáků a nyní už nemohou couvnout, protože do ní vložili příliš mnoho, aby vycouvali. Ovšem země většinou vydrží bojovat déle, než se očekává, což podle bývalého generála značí, že se bude jednat o dlouhou válku. A pokud Západ nebude chtít mít na svých hranicích válku, bude muset zakročit. „USA a NATO budou muset učinit těžká rozhodnutí, která zatím odkládaly. Poskytování zbraní je levné a nestojí vás životy. Ale na ukončení války může být potřeba něco víc. Odhady (nikoliv strach z) ruské eskalace by se měly vzít v potaz, ale neměly by sloužit k odkladům,“ říká Ryan.

Day 19 of the Russian invasion of #Ukraine. Today I examine the implications of Russian personnel commitments and losses, and what this now means for their campaign. 1/25 (Image - @IAPonomarenko) pic.twitter.com/995yZAOPkh — Major General (just retired!) Mick Ryan (@WarintheFuture) March 14, 2022

Psali jsme: Fiala v ohrožení? Cesta do Kyjeva se zvrtla Ministr Rakušan: Je v zájmu nás všech, aby se ukrajinské ženy a děti adaptovaly „Araby jsme nechali Němcům, máme Ukrajince, hurá!“ A je zle Hrdinka? Chuligánka? Peklo kolem „plakátové“ redaktorky ruské TV

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.