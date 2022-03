Rusové? Ti Putina nesvrhnou. Rychetský zhasil naději

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský tvrdí, že by Rusko mělo být vyloučeno z Rady bezpečnosti OSN a prezident Vladimir Putin by měl být souzen jako válečný zločinec mezinárodním tribunálem v Haagu. „Když prostě vidím ty mrtvé děti, to bombardování nemocnic, ostřelování jaderných elektráren, tak nemohu říct nic jiného, než to, že je Putin válečný zločinec a vrah,“ prohlásil Rychetský.

Pokud by se ale Rusko dostalo do úplné izolace a bylo vyloučeno ze všech mezinárodních společenství, mimo jiné i sportovních, mohli by se prý Putina chtít zbavit vlivní ruští oligarchové. „Všichni víme, že sport je pro lidi mnohem atraktivnější než politika, takže to by je zabolelo velmi. Když se toto podaří, když se jim neumožní cestování a naplní se ty plánované kroky na zmrazení nebo až konfiskaci majetku těch ruských oligarchů, kteří Putina vynesli nahoru, tak je pravděpodobné, že tito stejní oligarchové, v zájmu toho, aby jejich děti mohly studovat na Oxfordu a podobně, aby mohly cestovat a užívat své vily na Francouzské Riviéře, tak by se Putina mohli chtít zbavit,“ nastínil Rychetský možný vývoj v Rusku.

Samotná občanská společnost totiž podle Rychetského Putina určitě svrhnout legitimně nemůže. „Lidi v Rusku jsou tak zmanipulovaní tou oficiální propagandou a nemají žádný jiný zdroj informací, tak ti ho nesvrhnou. Ale stále se spoléhám na to, že by ho mohli chtít sesadit ti oligarchové, kteří budou chtít návrat svých majetků, co mají po Evropě,“ zopakoval Rychetský.

„Je potřeba vynaložit veškeré možné prostředky, nejen ekonomické sankce, aby se Putin dostal do totální izolace a aby ti, kteří si ho dosadili, se ho nyní potřebovali zbavit,“ dodal s tím, že je Putin válečný zločinec a patří před mezinárodní soudní tribunál v Haagu. „Velmi mě potěšilo, že generální prokurátor tribunálu v Haagu zahájil šetření válečných zločinů,“ pokračoval předseda Ústavního soudu.

Právě odsouzení tribunálem v Haagu by podle něj měl být další krok civilizovaných zemí západu. „Když se podíváme do nedávné minulosti, tak třeba srbský prezident Miloševič byl také uznán jako válečný zločinec a jeho země ho vydala. Co se týká Putina, nemyslím si, že by on sám stanul před tímto tribunálem, ale může se soudit, aniž by tam stál. A potom by na něj mohl být vydán mezinárodní zatykač a on se ocitne v úplné izolaci a bude v zájmu těch vlivných lidí se ho zbavit,“ opakoval Rychetský s tím, že by schválil jakýkoliv způsob, kterým by Putina odstavili včetně fyzické likvidace.

„Putin je nebezpečný pro celý civilizovaný svět. Rusko mělo vždycky imperiální choutky a Putin je jejich představitelem, on se nikdy nevzdal představy té bývalé mocenské pozice Sovětského svazu a stále si myslí, že dřívější sovětská území by měla být Ruskem znovu ovládána. Jinými slovy, dá se schválit jakýkoliv způsob, jak učinit přítrž jeho expanzivní politice,“ prohlásil Rychetský.

