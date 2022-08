Rusové bez morálky, vyčerpaní, poražení? Ani náhodou. Německý novinář smetl proukrajinské „experty“

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25459 lidí

„Podle proukrajinských expertů Rusko již měsíce ‚ztrácí morálku‘, jeho jednotky jsou ‚vyčerpány‘, každá zabraná vesnice je ‚mlýnek na maso‘ a Putinovy hordy brzy budou (‚do srpna, do zimy, do konce roku‘) poraženy. Realita je něco jiného,“ napsal novinář na twitteru k videu, které zveřejnil. Video ukazuje dlouhé kolony ruské obrněné techniky.

For months now, pro-Ukrainian experts claim, Russia is “losing its morale”, its troops are being “exhausted”, every taken village is “a meat grinder” and Putin’s hordes will soon (“until August, “winter”, “end of the year”) be defeated.

The reality is something else. https://t.co/tbgddmN2WG