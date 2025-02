Rusové na dostřel klíčovému ukrajinskému městu. Důležitá bitva začíná

Ruská agrese na Ukrajině dál jede na plné obrátky. Rusové tlačí na Časiv Jar, kde podle dat dostupných z otevřených zdrojů obsadili další pozice ukrajinských obránců.

„Na jihu ruské síly postupovaly přes Siversko-Doněcký kanál a počtvrté dobyly les na jeho západním břehu,“ napsal analytik na účtu AMK Mapping.

Russian forces made two advances in the Chasiv Yar direction, capturing new trench positions.



In the south, Russian forces advanced over the Siversky Donets Canal, capturing the forest on its western bank for the fourth time. They then moved onto the tactical heights, as well as…