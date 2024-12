Rusové tlačí na Dněpru. Není jasné, oč jim jde

Velmi dlouho držely ukrajinské síly pozice na druhém břehu Dněpru ve vesnici Krynky. Tato snaha stála nespočet životů a byla kritizována jako zbytečná i na Ukrajině.

Nyní se situace zřejmě obrací. Překročit řeku se snažili Rusové, a to v oblasti Antonovského mostu. Podle ukrajinských zdrojů neúspěšně a nedostali se ani do poloviny řeky.

??On December 20, ????Russian units in the Kherson direction attempted to cross the Dnieper River to create a new bridgehead - spokesman for the ????Southern Defense Forces Vladislav Voloshyn



Thanks to the operational actions of the Defense Forces of Ukraine, the enemy was spotted… pic.twitter.com/YMLbKhE7uj — ??MilitaryNewsUA???? (@front_ukrainian) December 22, 2024

„Cherson je velmi tvrdě zasahován ruským dělostřelectvem, klouzavými pumami a nyní i raketovými údery. Důvod zvýšení použití munice v oblasti není jasný, ale mohlo by jít o přípravu na překročení řeky, jakou jsme viděli udělat Ukrajinu v období 2023/2024. Čas ukáže, ale je to něco, co je třeba sledovat, a mohl by to být dobrý způsob, jak dále rozdělit síly AFU mezi východ, Kursk a nyní potenciálně Cherson,“ odhadl analytik Scott. Podle ruských zdrojů Rusové zkonsolidovali své pozice v chatách na břehu řeky u Antonovského mostu. Nicméně Ukrajinci se nadále snaží překonat řeku druhým směrem.

Kherson has been getting hit very hard by Russian artillery, glide bombs and now missile strikes. The reason for increase in munition expenditure in the area is not clear but it could be preparation for river crossing like we saw Ukraine carry out in 2023/2024.



Time will tell… — ayden (@squatsons) December 22, 2024

Podle podcasterů z podcastu Russians With Attitude je „obrácené Krynky“ pitomý nápad a doufají, že se do něj vojáci nepustí. „Nebude to tak zlé, protože síly AFU se tam značně ztenčily, protože celá jejich námořní pěchota je mrtvá nebo stažená na jiné fronty, ale i tak by to bylo naprosto mizerné,“ uvedli.

Reverse Krynki is a retarded idea imo and I hope we don't actually do it. It's not going to be as bad because the AFU forces there have thinned remarkably due to their entire Marine Corps being dead or pulled to other fronts but it would still be absolutely miserable. https://t.co/MipnMjK0bQ — Russians With Attitude (@RWApodcast) December 23, 2024

V diskusi pak ještě podotkli, že celá oblast je zmapovaná a zaměřená a drony lze kompenzovat nedostatek dělostřelectva. „Není důvod plýtvat životy na hraní si na Margelova, Dněpr nepadne, dokud nepadne Nikolajev,“ míní s odkazem na generála, který podobné operaci velel ve druhé světové válce.

Every square inch of that area is mapped and zeroed in on and they have a gazillion FPVs to make up for artillery deficits — Russians With Attitude (@RWApodcast) December 23, 2024

No point in throwing away lives to LARP as Margelov, the Dnieper won't fall before Nikolayev has fallen — Russians With Attitude (@RWApodcast) December 23, 2024

