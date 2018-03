Rusové vážně věří, že se jim za Putina žije lépe, připustil americký investigativec. Vrátil zemi hrdost

Ruský prezident Vladimir Putin drtivě vyhrál ruské prezidentské volby. Hlas mu odevzdalo více než 75 procent hlasujících. Politik, který fakticky řídí Rusko nepřetržitě od roku 2000, má tak před sebou ještě šest let v úřadu hlavy státu Ruské federace. Server Info.cz přinesl úvahu o tom, proč je Putin ve své zemi tak populární.

Americký investigativní novinář Steven Lee Myers v životopise Nový car: Vzestup a vláda Vladimira Putina píše, že dlouholetý ruský prezident rád chodil do kina. Učarovaly mu totiž filmy o sovětských agentech, kteří za druhé světové války nasazovali život v boji s nacismem. Tyto příběhy mu prý učarovaly dokonce natolik, že se rozhodl stát se takovým agentem a hájit svou vlast podobně jako filmoví hrdinové.

Agentem KGB se nakonec skutečně stal a byl vyslán do východního Německa – do Drážďan, kde prožil také revoluci. Někteří životopisci tvrdí, že hrozil střelbou do demonstrantů, aby uchránil tajné dokumenty KGB v Drážďanech. Jiní životopisci ale tvrdí, že na tyto výhrůžky nedošlo. Steven Lee Myers poznamenává, že Putin se cítil zklamán režimem, kterému oddaně sloužil, ale v časech krize roku 1989 se mu nedostalo podpory a jasných instrukcí.

Po revoluci se vrátil do Ruska a působil v Petrohradu, kde spolupracoval mimo jiné s Dmitrijem Medveděvem, pozdějším premiérem Ruské federace a prezidentem v době, kdy Putin ukončil své první dva mandáty a potřetí již kandidovat nemohl. V těch letech se s Dmitrijem Medveděvem prohodil a stal se na čas premiérem. Postupně se ale propracoval až do moskevského Kremlu.

V 90. letech vládnoucí Boris Jelcin si jednoho dne vybral Putina za svého nástupce. Když se Putin stal prezidentem, tak mimo jiné určil za ruskou hymnu starou sovětskou, všem dobře známou melodii, ale s jinými slovy.

Především ale Rusům vrátil hrdost. Občané Ruské federace měli pocit, že v 90. letech byla jejich země rozkradena a propadla se do propasti korupce. Putin Rusům slíbil návrat k velikosti a od té doby na něm pracuje. Rusové věří, že se jim s Putinem žije líp, než se jim žilo za časů Borise Jelcina. Proto ho také volí.

Podle serveru Info.cz je Putin v Rusku velmi populární, i když sám odmítá, že by si budoval nějaký kult osobnosti, ale v ruských městech si můžete koupit trička s Putinem a o Putinovi se zpívají písně. Myers k tomu dodává, že Putin neponechává nic náhodě a upevňuje svou popularitu kontrolou televizí.

autor: mp