Rusové získali velitelské notebooky, ukrajinský velitel Syrskyj zuřil

02.01.2026 9:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Analytici CIA předali 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi zprávu, ve které zaznělo, že Ukrajinci sice útočí drony na různých místech Ruska, ale Putinova rezidence terčem útoku nebyla. Jenže Rusové si trvají na svém a tvrdí, že americké straně předali důkaz, že Ukrajinci opravdu provedli útok na Putinovu rezidenci. A mezitím na frontě dál pokračují tvrdé boje. Na jihu Ukrajincům teče do bot. Ruská převaha je tu podle všeho nepřehlédnutelná.

Rusové získali velitelské notebooky, ukrajinský velitel Syrskyj zuřil
Foto: Repro X
Popisek: Další úprava ruského tanku pro odolnost vůči dronům

Ředitel CIA John Ratcliffe ve středu informoval Donalda Trumpa, že Ukrajinci neprovedli útok na jednu z Putinových rezidencí.

Putinovo tvrzení o útoku – a následné americké hodnocení, že Putin nemluvil pravdu, o čemž poprvé informoval Wall Street Journal – přišlo uprostřed intenzivních rozhovorů vedených Trumpem a jeho vyslanci o ukončení války na Ukrajině.

Také šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová prohlásila, že Rusové předvádějí „úmyslné odvádění pozornosti“. Kallasovou citovala americká zpravodajská stanice CNN.

Jenže Rusové si trvají na tom, že ze severu Ukrajiny skutečně odstartovaly drony, jejichž cílem bylo provést útok na jednu z Putinových rezidencí.

Video zveřejněné na telegramovém kanálu ruského ministerstva obrany ukazuje admirála Igora Kosťukova, vedoucího Hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil, jak předává americkému atašé to, co popsal jako ovládací mechanismus dronu nalezeného mezi sestřelenými fragmenty. „Dešifrování obsahu paměti navigačního ovladače dronů, které provedli specialisté ruských tajných služeb, bezpochyby potvrzuje, že cílem útoku byl komplex budov rezidence ruského prezidenta v Novgorodské oblasti,“ řekl Kosťukov. „Předpokládáme, že tento krok odstraní veškeré otázky a umožní zjistit pravdu,“ dodal.

Ruského admirála citovala agentura Reuters.

A mezitím na Ukrajině pokračují tvrdé boje. Zatímco Rusové se snaží obrátit pozornost na sever Ukrajiny, odkud údajně odstartovaly ukrajinské drony proti jedné z Putinových rezidencí, podle CNN mají Ukrajinci velké problémy především v jižní části fronty. Chybí tu vojáci.

Rusové postoupili přes otevřenou krajinu v několika oblastech jižního Záporoží. „Nepřítel se snaží posílit svou vyjednávací pozici pokusem o dobytí dalšího území,“ řekl ukrajinský důstojník bezpečnostní služby země (SBU), který používá volací přezdívku Bankir. Rusové se prý stále drží taktiky posílat k pozicím obránců malé útočné skupinky vojáků, kteří zjišťují, kde je obrana nejslabší a pak do nejslabšího místa vrhnou dostupnou vojenskou sílu.

Ruský generálplukovník Andrej Ivanajev oznámil, že okupační síly dobyly město Huljajpole. Konstatoval, že Rusové od začátku prosince obsadili přes 210 kilometrů čtverečních území v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. A ukrajinská analytická skupina DeepState, která pracuje s informacemi z otevřených zdrojů, oznámila, že Ukrajinci sice ve městě stále drží některé body, ale ruská převaha je nepřehlédnutelná.

Ruská strana uveřejnila video, jak ruští vojáci obsadili ukrajinské velitelské stanoviště v Huljajpoli a prohlíželi tam zanechané notebooky a soubory. Vrchní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj uznal dobytí velitelského stanoviště „kvůli slabé obraně“. „Teritoriální brigáda nedokázala během bojů odolat tlaku nepřítele,“ řekl Syrskyj a postupně ustupovala, ale prapor kritizoval za to, že zanechal na místě důvěrné informace.

„Ukrajinské síly mohou zůstat pouze v západní části (Huljajpole),“ uvádí další nezávislý monitorovací tým Conflict Intelligence Team (CIT). „Za těchto podmínek by Huljajpole, podobně jako Pokrovsk, již mohlo být fakticky dobyto,“ uvedl tým. „Tyto jednotky držely své pozice dlouhou dobu a v posledních měsících utrpěly extrémně těžké ztráty, přesto nebyly přesunuty do týlu k odpočinku a rekonstituci,“ dodala CIT.

Ke zhoršení situace na jihu pravděpodobně přispěla i absence soudržného velení mezi ukrajinskými silami na jihu a rozhodnutí upřednostnit obranu jiných oblastí, jako je Pokrovsk a Kupjansk.

V polovině prosince ukrajinské velení přesunulo do Huljajpole několik elitních jednotek, ale prý to „bylo příliš málo a příliš pozdě“.

Pokud se Ukrajincům někde daří, pak je to v Kupjansku, kde sice Rusové před časem oznámili dobití města, ale realita je taková, že Ukrajinci efektivními protiútoky získávají kontrolu jedné části města za druhou. „Na kupjanském směru ukrajinské síly pokračovaly v protiútocích a dosáhly nového pokroku na obou březích řeky Oskil,“ napsal analytik, který pracuje s informacemi z otevřených zdrojů a prezentuje je na sociální síti X na účtu AMK Mapping.

 

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2025/12/31/politics/cia-ukraine-drone-putin-residence

https://edition.cnn.com/2026/01/01/europe/ukrainian-forces-under-pressure-zaporizhzhia-intl

https://t.co/5WS7H4xYZD

https://twitter.com/AMK_Mapping_/status/2006926792893030763?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-it-will-give-us-proof-attempted-ukrainian-strike-putin-residence-2026-01-01/

https://www.wsj.com/politics/national-security/u-s-finds-ukraine-didnt-target-putin-in-drone-strike-615ce4be?mod=hp_lead_pos3

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

