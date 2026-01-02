Rusové získali velitelské notebooky, ukrajinský velitel Syrskyj zuřil

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Putinovo tvrzení o útoku – a následné americké hodnocení, že Putin nemluvil pravdu, o čemž poprvé informoval Wall Street Journal – přišlo uprostřed intenzivních rozhovorů vedených Trumpem a jeho vyslanci o ukončení války na Ukrajině.
Také šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová prohlásila, že Rusové předvádějí „úmyslné odvádění pozornosti“. Kallasovou citovala americká zpravodajská stanice CNN.
Jenže Rusové si trvají na tom, že ze severu Ukrajiny skutečně odstartovaly drony, jejichž cílem bylo provést útok na jednu z Putinových rezidencí.
Video zveřejněné na telegramovém kanálu ruského ministerstva obrany ukazuje admirála Igora Kosťukova, vedoucího Hlavního ředitelství Generálního štábu ruských ozbrojených sil, jak předává americkému atašé to, co popsal jako ovládací mechanismus dronu nalezeného mezi sestřelenými fragmenty. „Dešifrování obsahu paměti navigačního ovladače dronů, které provedli specialisté ruských tajných služeb, bezpochyby potvrzuje, že cílem útoku byl komplex budov rezidence ruského prezidenta v Novgorodské oblasti,“ řekl Kosťukov. „Předpokládáme, že tento krok odstraní veškeré otázky a umožní zjistit pravdu,“ dodal.
Ruského admirála citovala agentura Reuters.
Rusové postoupili přes otevřenou krajinu v několika oblastech jižního Záporoží. „Nepřítel se snaží posílit svou vyjednávací pozici pokusem o dobytí dalšího území,“ řekl ukrajinský důstojník bezpečnostní služby země (SBU), který používá volací přezdívku Bankir. Rusové se prý stále drží taktiky posílat k pozicím obránců malé útočné skupinky vojáků, kteří zjišťují, kde je obrana nejslabší a pak do nejslabšího místa vrhnou dostupnou vojenskou sílu.
Ruský generálplukovník Andrej Ivanajev oznámil, že okupační síly dobyly město Huljajpole. Konstatoval, že Rusové od začátku prosince obsadili přes 210 kilometrů čtverečních území v Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. A ukrajinská analytická skupina DeepState, která pracuje s informacemi z otevřených zdrojů, oznámila, že Ukrajinci sice ve městě stále drží některé body, ale ruská převaha je nepřehlédnutelná.
Ruská strana uveřejnila video, jak ruští vojáci obsadili ukrajinské velitelské stanoviště v Huljajpoli a prohlíželi tam zanechané notebooky a soubory. Vrchní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj uznal dobytí velitelského stanoviště „kvůli slabé obraně“. „Teritoriální brigáda nedokázala během bojů odolat tlaku nepřítele,“ řekl Syrskyj a postupně ustupovala, ale prapor kritizoval za to, že zanechal na místě důvěrné informace.
Ke zhoršení situace na jihu pravděpodobně přispěla i absence soudržného velení mezi ukrajinskými silami na jihu a rozhodnutí upřednostnit obranu jiných oblastí, jako je Pokrovsk a Kupjansk.
V polovině prosince ukrajinské velení přesunulo do Huljajpole několik elitních jednotek, ale prý to „bylo příliš málo a příliš pozdě“.
Pokud se Ukrajincům někde daří, pak je to v Kupjansku, kde sice Rusové před časem oznámili dobití města, ale realita je taková, že Ukrajinci efektivními protiútoky získávají kontrolu jedné části města za druhou. „Na kupjanském směru ukrajinské síly pokračovaly v protiútocích a dosáhly nového pokroku na obou březích řeky Oskil,“ napsal analytik, který pracuje s informacemi z otevřených zdrojů a prezentuje je na sociální síti X na účtu AMK Mapping.
In the Kupyansk direction, Ukrainian forces continued their counterattacks and have made new progress on both banks of the Oskil River.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) January 2, 2026
In the east, Ukrainian forces continued building on their previous successes and advanced further through the forests northwest of… pic.twitter.com/5WS7H4xYZD
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
