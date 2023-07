Rvačka ze Sněmovny se přenesla jinam. Pekarová s Havlíčkem v sobě. A přidali se další

MONITORING SÍTÍ Krátce na to, co dnes poslanci pustili vládní konsolidační balíček do dalšího kola projednávání, se předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rozhodla pustit do opozičního nejsilnějšího hnutí ANO a na svém twitterovém účtu tvrdila, že by ANO – namísto konsolidace veřejných financí – „rozdalo 250 miliard“. Po jejím příspěvku se však do diskuze vložil první místopředseda ANO Karel Havlíček a šéfce TOP 09 připomenul některé kauzy její strany, včetně napadení kontrolorek v potravinářské firmě senátora Tomáše Czernina. „Nemáte to teď jednoduché,“ vzkázal jí.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 39% Nevadí 61% hlasovalo: 4555 lidí Poslanci dnes po více než 27hodinové debatě pustili vládní konsolidační balíček do dalšího kola projednávání a ten tak nyní dostanou k projednání sněmovní výbory, načež by podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) mohlo druhé sněmovní čtení předlohy, během něhož poslanci dostanou šanci předkládat pozměňovací návrhy, začít v úterý 5. září.

Vláda tvrdí, že by opatření obsažená v jejím konsolidačním balíčku, mezi nimiž se nachází i zvýšení mnohých daní, měla zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun a za příští rok přinést státu 35,2 miliardy korun.

Opozice oproti tomu upozorňovala, že má vláda konsolidačním balíčkem porušovat své předvolební sliby o nezvyšování daní a expremiér a předseda nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andrej Babiš jej označil za zbytečný. Předseda SPD Tomio Okamuru taktéž tvrdil, že balíček zdraží životy všem obyvatelům a jeho dopady pocítí i firmy. Opozici se však nepodařilo předlohu zamítnout ani vrátit vládě k dopracování. Pro zamítnutí vládního návrhu hlasovalo 72 přítomných opozičních poslanců a byli tak přehlasováni 98 poslanci vládní koalice, kteří se postavili proti zamítnutí balíčku. Stejně dopadl i návrh na vrácení vládního návrhu kabinetu k přepracování.

Opoziční ANO také před časem přišlo se svými návrhy na konsolidaci veřejných financí, které posléze vládní politici odmítli s tím, že by znamenaly náklady státu ve výši 250 miliard korun. „‚Recept‘ ANO na řešení krize by znamenal dalších 250 miliard výdajů. Když se Andrej Babiš ohání tím, jak chce pomoci lidem, měl by jako jeden z největších producentů potravin snížit jejich ceny. Naše vláda dává na investice nejvíce peněz v historii. Snažíme se dostat pod kontrolu finance, které se za předcházejících vlád vymkly kontrole, a i přesto investujeme,“ tvrdil před časem premiér Petr Fiala (ODS).

A v podobné duchu nyní také reagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Kde na to vezmeme? Otázka, na kterou vám nikdo z hnutí ANO neumí odpovědět. Jejich ‚řešení‘ současné situace, kterou způsobili, by vyšlo na dalších 250 miliard korun,“ napsala na svém twitterovém účtu v době, kdy poslanci vládních stran podpořili konsolidační balíček.

„Před časem jsem se v přímém přenosu několikrát zeptala Karla Havlíčka, kde ty peníze chtějí vzít. Oněměl,“ dodala též politička a vše doplnila koláží, tvrdící, že by opoziční ANO dle svého návrhu na konsolidaci veřejných financí „rozdalo 250 miliard“.

Bývalý ministr průmyslu, obchodu a také bývalý ministr dopravy a nynější první místopředseda ANO Karel Havlíček na koláž a příspěvek šéfky TOP 09 reagoval s tím, že s ní přišla, jelikož to její strana „nemá jednoduché“. „Nemáte to teď jednoduché, rozumím. Nejdříve se ukáže, že funkcionář TOP 09 Marek Gajoš šíří bludy. Dnes se prokázalo, že Jiří Pospíšil šíří dezinformace, chvíli na to, že Tomáš Czernin schvaluje násilí vůči kontrolním orgánům. A do toho začnete šířit dezinformace i Vy? Třeba zrušení 3 ministerských úřadů by nestálo nic. Jen zbytečné křeslo Vaší ministryně…“ odpověděl Havlíček na příspěvek Pekarové Adamové a „píchl“ tak do některých kauz spojených s její stranou a narážel například na zjištění, že nejbližší podřízený senátora za TOP 09 Tomáše Czernina v jeho potravinářské firmě inzultoval dvě kontrolorky z potravinářské inspekce.

Aktuálně.cz informoval , že když do prodejny firmy Czernin Agro, vlastněné přímo senátorem, přišly v druhé půli dubna loňského roku dvě kontrolorky ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce a chtěly ověřit, zda provozovna odstranila nedostatky zjištěné při inspekci z předchozího měsíce, tak obě pracovnice Czerninův podřízený napadl, uvedl server s odvoláním na neveřejný rozsudek. Server, že když do prodejny firmy Czernin Agro, vlastněné přímo senátorem, přišly v druhé půli dubna loňského roku dvě kontrolorky ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce a chtěly ověřit, zda provozovna odstranila nedostatky zjištěné při inspekci z předchozího měsíce, tak obě pracovnice Czerninův podřízený napadl, uvedl server s odvoláním na neveřejný rozsudek.

Pekarová na Havlíčkovu reakci odvětila, že má dezinformace šířit on sám a nikoliv ona. „Dezinformace? Ode mne? Kde? Já opravdu nemohu za to, že nemáte žádné funkční návrhy, pane místopředsedo. A funkcionář? Ne, to tento řadový člen strany opravdu není. Takže je dost chucpe psát o dezinformacích, když je v tomto případě sám vytváříte a šíříte,“ napsala.

A posléze se ozval i jmenovaný Marek Gajoš, který měl šířit na internetu z legrace lživou informaci, že měl několikanásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa (ANO) tvrdit, že měl od Andreje Babiše za podporu hnutí ANO slíbené dva miliony korun, které však expremiér neposlal.

„Pan Havlíček o tom teď bude mlčet, stejně jako mlčí o tom, jak křičel, že se bez ruského plynu neobejdeme. Návrhy opozice jen zvyšují deficit státního rozpočtu o další stovky miliard, odpovědné hospodaření jim nic neříká,“ vyjádřil se Gajoš po Havlíčkově zmínce o sobě.

