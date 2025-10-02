S Fialou ne. Já bych nezradil. Babiš dal záruku Česku

Babiš v rozhovoru ostře kritizoval vládu Petra Fialy a představil priority svého hnutí. Mluvil o svých zkušenostech z kontaktní kampaně, potřebě zestátnění strategických podniků i o své představě, jak by měla vypadat budoucí vláda. „Pravda je na naší straně a lidi to musejí poznat, pokud budou porovnávat naše vládnutí s vládou Petra Fialy,“ uvedl hned v úvodu rozhovoru.
Kontaktní kampaň a podpora lidí
Babiš zdůraznil, že osobní setkávání s občany je pro něj zásadní. „Od ledna jsem navštívil 400 míst, zejména v Moravskoslezském kraji, kde jsem se snažil navštívit drtivou většinu obcí. Já mám historicky rád kontaktní kampaň, chodím mezi lidi, nezveme si tam žádný komparz a nesvážíme si tam lidi jako jiní třeba v Brně.“
Podle něj jde o pozitivní kampaň, která se soustředí na program. „Děláme pozitivní kampaň a mluvíme o našem programu. A od lidí beru na to všechno energii, to člověka povzbudí, když vidí, jak ho podporují. Dávají nám třeba i výborné koláče, dávají obrázky a další maličkosti a toho já si moc vážím.“
Energie a strategické podniky
Velkou část rozhovoru věnoval Babiš energetice. „ČEZ jsme neměli nikdy privatizovat, určitě nadále plánujeme odkoupení akcií od minoritních akcionářů, protože to je jediná cesta, jak mít levnější elektřinu, ale uvidíme, jak se s nimi domluvíme. Chtěli bychom, aby v červnu 2026 už došlo k nějakému posunu.“
Odkázal se i na příklad Francie. „Je to stejné, jako to udělal Macron ve Francii, vykoupili tam ty minority. A samozřejmě minoritní akcionáři jsou u nás teď naštvaní, protože Stanjura je obral pomocí windfall tax o miliardy korun. To byla jasná nekompetence vlády.“
Zdůraznil, že dostupnost energií a vody je pro něj klíčová. „Budeme pracovat na tom, aby elektřina, voda a teplo, aby byly pro lidi dostupnější než teď. Kromě ČEZ se musejí vykoupit třeba i vodárny, ale to je věc krajů a obcí. Aby to opět vlastnil stát a mohl dohlížet na tu cenu. To byla chyba privatizace v 90. letech, že se tyto strategické oblasti pustily.“
Politický systém a program hnutí
Babiš připustil, že plnění programu je v současném systému obtížné. „To by se musel vrátit Karel IV., který ty věci mohl sekat jak Baťa cvičky, nebo Donald Trump, který přísahal a záhy mohl podepsat desítky exekutivních příkazů. To ale u nás bohužel není možné, nejlepší by tak bylo, kdyby hnutí ANO mělo většinu a mohli jsme plnit ten náš program od prvního dne.“
Programové priority shrnul do několika bodů: „My ihned odmítneme ETS 2, máme tam připravený stavební zákon, vrátíme slevy na jízdné, školkovné, daňové zvýhodnění v manželství a další sociální výhody, které tahle asociální vláda vzala. Těch příkladů je hodně, jako navýšení platů pro učitele, to nic z toho tahle vláda nesplnila. Ti akorát přišli s tím svým konsolidačním balíčkem, který vlastně znamenal, že zdanili všecko, co nevylezlo na strom.“
Kritika současné vlády
Současný kabinet podle Babiše špatně hospodaří. „Tuhle vládu řídí Stanjura stylem, že na nic nejsou peníze. Jen pro Černochovou a ty její netransparentní předražené zakázky.“
Naopak tvrdí, že lidé věří jemu a jeho týmu. „Ale lidi mi věří, že my to otočíme. Když vyhrajeme, já tu vládu povedu, budu makat 20 hodin denně, jako to bylo minule. Když to člověk dělá naplno a pro lidi, je to samozřejmě dřina, a ne jako když se to dělá pro sebe, jako předvádí ten člověk, co tam teď je.“
Připomněl i způsob, jakým řídil vládu v minulosti. „My to budeme řídit tak, jak jsme to řídili předtím, kdy ty peníze byly, protože když bylo potřeba, došli jsme za ministryní financí a ty peníze jsme dostali. Chceme jednobarevnou vládu, kterou bude řídit Babiš, a na první zasedání se zeptám ministrů, co udělají pro to, abychom ihned začali plnit program.“
Babiš jasně odmítl spolupráci se současnými vládními stranami. „S nikým se SPOLU ani se STAN nebo Piráty se určitě nespojíme. Přece se nespojíme s organizovaným zločinem.“ Na otázku ohledně možné spolupráce s SPD či dalšími menšími subjekty přímo neodpověděl: „My chceme jednobarevnou vládu, uvidíme v sobotu večer.“
Osobní závazek
Na závěr Babiš zdůraznil, že je připraven dál pracovat pro občany. „Věnoval jsem třináct let mého života ve prospěch lepšího života občanů, a i když už jsem starý, tak jsem připraven bojovat další čtyři roky, aby naše země byla lepším místem pro život a lidi se nebáli budoucnosti.“
„Ve mně mají záruku, že to, co říkám, to bude. Mě všichni znají, lidi se se mnou fotí, já bych je nezradil, protože to by byla ostuda, já tady chci žít v té zemi. Mně se věci podařily, a i když něco nedopadlo, tak jsem se snažil,“ dodal s narážkou na známý projekt haly pro Martinu Sáblíkovou.
autor: Jakub Makarovič