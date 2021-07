S jejich IQ... Stonjeková sjela Sněmovnu. A co cucají Piráti?

Karolína Stonjeková ve svém streamu na XTV opět perlila. Nejenže si opět rýpla do šéfa ODS Petra Fialy a jeho „nesundatelného“ kvádra, tak současně vyzdvihla zprávu o schválených necelých 300 zákonů ze 750 navržených. Podle ní je to skvělá zpráva. S ohledem na IQ průměrného zákonodárce, prý čím méně zákonů, tím lépe. Kauzu Matěje Stropnického a jeho kontrolu ve firmě pak přirovnala k představě, že by Marian Jurečka (KDU-ČSL) přijel na někoho jednání s klientem na traktoru a chtěl si jen tak popovídat. Tím ale její slovní hříčky reagující na žhavá politická témata nekončí. Jde mnohem dál.

Hned v úvodu vyzdvihla tradiční rituální téma Miloše Zemana a jeho projížďky ve žlutém člunu na Vysočině. Svůj komentář k prezidentovi pojala opět svým autentickým způsobem. Podle ní je vlastně škoda, že se Zeman více nekamarádí s Petrem Fialou. „Mně by strašně líbilo, kdyby na tu loďku k němu nasedl pan Fiala v tom svém obleku, v tom svém kvádru. Jsem totiž přesvědčena, že Petr Fiala by své kvádro neopustil ani na loďce," uvedla s tím, že si až vybavila scéna z Titaniku. „Co myslíte, kdyby Petr Fiala šel zachraňovat Kate Winslet, myslíte, že by kvádro shodil, nebo by ji šel zachraňovat v něm?" rýpla si, že tohle by ji skutečně velmi zajímalo. Má totiž pocit, že všechny činnosti Fiala dělá v obleku.

Podle svých slov si zároveň uvědomuje, že příliš neprezentuje dobré zprávy. Jednu ale tentokrát vytáhla. A to, že v tomto volebním období Sněmovna navrhla druhý největší počet zákonů, tedy 754 a z toho jen 293 předloh bylo schváleno. „Já osobně to považuji za dobrou zprávu, na rozdíl od redaktora, který s touto zprávou přišel. Když se zamýšlím, jaké může být průměrné IQ průměrného poslance ve Sněmovně, tak mně z toho vychází jednoduchá úměra. Čím méně, tím lépe,“ ironicky podotkla směrem k inteligenci zákonodárců.

Zaujala ji také zajímavá věc, která se podařila nejmenovanému internetovému portálu, ve kterém nejmenovaný klimatolog varuje nad katastrofickými scénáři, jako například zvyšující se hladiny oceánů a výraznější vlnou migrace. „Když jste rolovali níže, uviděli jste zprávu o tom, že v České republice v červenci výrazně mrzlo. Ideální stav, jak má vypadat vyvážené zpravodajství,“ soudí s ironií v hlase.

Pobavilo ji také téma Pirátů o řetězových e-mailech. Nedávno totiž mediálním světem proběhla kauza o dezinformační kampani, řetězových e-mailech, které poškozují image Pirátů. „Já v tom spíše vidím exitovou strategii Pirátů. Spíše jen dělají vše pro to, aby volby prohráli,“ myslí si. „Až prohrajeme, tak za to mohly ty hloupé řetězové e-maily,“ zdůvodňuje, jak asi pak budou argumentovat Piráti. Do argumentační linie zabalí i fakt, že e-maily si mezi sebou posílali bezesporu balíci z venkova. Proto je téma ohledně e-mailů stále živé. Je vidět, že Piráti si chystají zadní vrátka pro to, aby mohli zdůvodnit, proč volby nedopadly tak, jak čekali.

Připomněla také téma zakotvení do ústavy právo bránit svůj život nebo osoby blízké se zbraní v ruce. V tomto kontextu zdůraznila evropský trend obyvatele odzbrojovat. „Za situace odzbrojování občanů, tak je strašně dobře, že se tohle povedlo. Je tedy pravda, ze panu Dienstbierovi asi z toho praskla žilka, ale nemusíme ho litovat. Protože prasklých žilek, které on způsobil svými nehoráznými výroky, je také dost,“ rýpla si na adresu bývalého ministra pro liská práva.

A došlo i na podněty od čtenářů. Prvním z nich byl netradiční způsob kampaně Pirátů s nanukem. Stonjeková se sama podivovala nad články o tom, že Piráti hledají vhodný nanuk na to, aby kampaň mohli správně uchopit. „Nakonec je z toho rakytníkový nanuk bez cukru. Na podporu imunity si ho klidně dejte, ale přijde mně to neuvěřitelně směšné,“ dodala, jak se sami chytají do vlastních sítí. „Pořád je mi bližší představa Piráta s nanukem před představou Piráta ve vládě,“ řekla jasně s tím, že zlatý nanuky. Vyzvala dále občany, ať si ten nanuk klidně vezmou, pokud jsou přesvědčeni, že stranu volit nebudou. Podle ní, stále lepší, než aby skončil v ruce někoho, koho by tato forma úplatku mohla k volbě přesvědčit.

Další komentář byl směřován na téma Matěje Stropnického. Za hloupé divadlo považuje jeho akci kontroly ve firmě s inspektorátem práce a ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). To, že si chtěl na tom udělat Stropnický PR, nevidí jako šťastné řešení. Pražský kandidát do sněmovních voleb za ČSSD si totiž chtěl povídat se zaměstnanci linky. „Myslím, že žádný zaměstnanec nestojí o to, aby si s ním Matěj Stropnický šel povídat. Já nevím, jestli kdybyste byli na schůzce s klientem a přijel za vámi pan Jurečka na traktoru, že si s vámi jde popovídat, tak byste asi také nebyli šťastní,“ podotkla s tím, že celá ta akce ji skutečně nepříjemně překvapila. „Skandál je nejen ta státní buzerace, ale i to, jak si z toho následně někteří politici před volbami chtějí udělat PR,“ dodala.

Další komentář směřoval k radě ohledně toho, koho volit. Sama za sebe se bude rozhodovat prý mezi dvěma subjekty. Nebude to jednoduchá volba, protože ani jeden subjekt není takový, o kterém by si ještě před nedávnem dovedla představit ho volit. „Je to taková ta volba menšího zla,“ dodala, že o srdcovku se opravdu nejedná. Znovu zopakovala, že základním právem voliče, je právo na zklamání. Ve smyslu koalic pak dodala, že má pocit, že koalice se mají formovat až po volbách. „Na předvolební koalice hledím s jistou mírou nedůvěry,“ uvedla s tím, že je to vždycky způsob jak voliče „očůrat“, nebo pro malé subjekty jak obejít pětiprocentní klauzuli. Je to podle ní způsob, jak vykličkovat ze stávajích podmínek. „V těchto volbách se s nimi roztrhl pytel,“ uzavřela.

