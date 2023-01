S plnou parádou: Zeman v Srbsku. Kosovo a Západ. Co jinde nezaznělo

reklama

Jeden z největších státníků současnosti. Takto českého prezidenta Miloše Zemana ocenil jeho srbský protějšek Aleksandar Vučić. Zeman byl přijat s nejvyššími možnými poctami a kromě dalších jednání v Bělehradě oba prezidenti otevřeli nově zrekonstruovaný Český dům. Česká hlava státu se za Srbsko výrazně postavila, například ve věci ultimáta, které Bělehradu předložili představitelé zemí Evropské unie a Spojených států.

Miloš Zeman se svou delegací do srbské metropole dorazil v neděli navečer. Velvyslanec Tomáš Kuchta zdůraznil fakt, že Zemana na letišti přivítal osobně zdejší prezident Vučić, což lze vysvětlovat jako nejvyšší možnou formu pocty a znak toho, jak si Srbové českého prezidenta váží. Bývá totiž zcela normální, že hlavy států po příletu vítají zástupci ministerstev zahraničí nebo protokolu. Doplňme, že srbský prezident Miloše Zemana na letišti nejen vítal, ale dorazil sem i na druhý den před odletem se rozloučit.

„Je mi mimořádnou ctí přivítat v Bělehradu prezidenta České republiky Miloše Zemana, jednoho z posledních velkých státníků současnosti a upřímného přítele Srbska. Vítej u nás, drahý pane prezidente,“ napsal v úvodu návštěvy na sociálních sítích srbský prezident.

Na společné tiskové konferenci prezidentů druhý den návštěvy panovala nezvyklá atmosféra. Vystoupení obou státníků nepůsobilo pouze jako setkání svou státníků, ale přítomní se shodli, že působilo i jako velmi přátelské či rodinné setkání. Vučić oznámil, že bude v budoucnu po Miloši Zemanovi v Bělehradě pojmenována ulice, a mimořádně ocenil jeho dlouholetou podporu srbského národa. Jsem velmi šťastný, že jsem mohl přivítat prezidenta Zemana. To, co řekl před dvěma lety o Kosovu a Metohiji a našem Srbsku, to zůstane v srdci každého srbského občana. Těžko najdeme dalšího prezidenta v Evropě, ale i jinde ve světě, který se těší tak veliké popularitě v nějaké druhé zemi, jako má Miloš Zeman v Srbsku. Kromě jiného je to proto, že prezident Zeman prokázal odvahu, kterou nikdo jiný v Evropě neměl. Ukázal, jak se lidé zapisují do historie, a srbský národ nikdy nezapomene na to, co prezident Zeman řekl. Nekonečné díky Miloši Zemanovi i českému národu, který ho tolikrát zvolil,“ uvedl prezident Vučić. Narážel na Zemanovu omluvu Srbsku za český souhlas s bombardováním. Vučić také připomněl, že během uplynulých deseti let došlo ke ztrojnásobení vzájemného obchodu mezi Českem a Srbskem.

Podrobněji o vyjádření srbského prezidenta ZDE.

Srbský prezident směřoval slova díků též k českému velvyslanci v Bělehradě. „Chci poděkovat fantastickému a výjimečnému velvyslanci, jaký je Tomáš Kuchta. I my máme vynikajícího velvyslance v Praze, pana Vekiće. Chci poděkovat Jaroslavu Foldynovi za veškerou podporu, kterou dává Srbsku v České republice. Ani tady v Srbsku nemáme mnoho lidí, kteří se takhle za Srbsko zasazují, nemluvě o jiných místech na světě. Nekonečně vám díky, Jaroslave, Srbsko nikdy nezapomene na to, co všechno pro nás děláte. Mluvil jsem dnes o něco emotivněji, ale zřídkakdy mám příležitost setkat se s člověkem takové intelektuální kapacity a síly, jako je Miloš Zeman. Vždy vás zde budeme držet v úctě a milovat a nekonečně vám za všechno děkuji,“ dodal Aleksandar Vučić.

„Děkuji za slávu, kterou jste mě zcela nezaslouženě zahrnul. Při jednání našich delegací jsem se dokonce dozvěděl, že až umřu, tak v Bělehradě po mně bude pojmenována jedna ulice. Velice si toho vážím. Jinak se zde setkávají nositelé nejvyšších řádů obou republik. Jsem hrdý na to, že mám tady, na klopě, nejvyšší srbský řád, a samozřejmě pan prezident má nejvyšší český řád, Řád bílého lva,“ sdělil Miloš Zeman. Ocenil srbské ekonomické úspěchy a hospodaření s přebytkovým rozpočtem i poděkoval Srbsku za pomoc s dořešením otázky Českého domu a kompletní rekonstrukci. „Ještě jednou děkuji srbskému národu za jeho přátelství, za přátelství, které prokázal jak v roce 1938, tak v roce 1968, a pevně věřím, že toto přátelství bude i nadále pokračovat,“ dodal český prezident.

Český prezident pozitivně hodnotil, že Srbsko také odsoudilo ruskou agresi na Ukrajině, protože podle jeho slov žádný stát nemůže beztrestně napadnout svého souseda. Zeman zdůraznil, že jinak neutrální srbská pozice v konfliktu může mít velkou výhodu při snaze o nalezení mírového řešení.

Během svého pobytu v Bělehradu však český prezident reagoval i na otázku ParlamentníchListů.cz ohledně aktuálního silného nátlaku, kterému Srbsko čelí ze strany některých západních zemí kvůli Kosovu. Jde o předložení návrhu Srbsku, aby umožnilo vstup Kosova do OSN a všech dalších mezinárodních organizací, a pokud tak neučiní, bude Srbsku zastaven proces přijetí do Evropské unie a dále bude čelit ekonomickým následkům v podobě zrušení zahraničních investic.

„Nechápal bych to jako ultimátum, maximálně jako ‚nabídku, kterou nelze odmítnout‘, abych mluvil dikcí mafie, ale protože Německo, Francie a ani Spojené státy jistě nejsou mafiánskými státy, považoval bych to za pokus odstartovat jednání. Nic více, nic méně. Otázkou, která je opravdu důležitá, je vznik srbského Sdružení místních samospráv, protože Kosovo tomuto brání. Pokud jde o můj názor na Kosovo, vyjádřil jsem ho několikrát a veřejně, takže bych jenom připomněl jednu maličkost. Ani předchozí prezident, ani současný český prezident neudělali nic jiného, než že odmítli jmenovat českého velvyslance v Kosovu. Jestli něco může být ještě hmatatelnějším důkazem než toto, pak bych rád věděl co to je,“ uvedl Miloš Zeman. Předtím již sám řekl, že při setkání s prezidentem Vučićem mu řekl, že s radostí přivítal zprávu, že se někdejší kosovský prezident a bývalý šéf tamní teroristické organizace UČK Hašim Thači nachází dva roky ve vyšetřovací vazbě.

Miloš Zeman v Srbsku společně s prezidentem otevřeli Český dům, který původně vystavěli naši krajané v roce 1928 a během prvních let nacistické okupace Československa v něm poskytovali azyl uprchlíkům před Hitlerem. Poté se i Srbsko ocitlo pod botou nacismu a dům zabavilo pro své účely. Krajané zde činnost obnovili po skončení druhé světové války a dalších dvacet let dům fungoval až do chvíle, kdy byl zdejším socialistickým režimem zkonfiskován. Srbský prezident před dvěma lety Miloši Zemanovi slíbil, že se ve věci bude osobně angažovat a dům bude na náklady srbského státu opraven, což se i stalo. Srbsko investovalo 2,5 milionu eur do kompletní rekonstrukce a dům bude předán České republice. K příběhu Českého domu ještě přineseme podrobnější informace.

Celá návštěva Miloše Zemana byla pod mimořádnou pozorností srbských médií. Tamní noviny, televize i zpravodajské servery informovaly prakticky o každém kroku českého prezidenta a podle informací srbského prezidentského protokolu bylo na tiskovou konferenci prezidentů akreditováno 150 srbských žurnalistů, což je rekordní počet. Bělehrad byl zahalen do českých vlajek, které vlály na každém sloupu ve městě, tedy nejen v místech, kudy projížděla prezidentská autokolona, ale doslova všude. Zemanova návštěva byla námětem debat ranních programů zdejších televizí, článků již několik dní před návštěvou a mnohé deníky Zemanovu pobytu v Bělehradě po jeho skončení věnovaly celé titulní strany.

Nyní už prezidenta Zemana čeká pouze jediný výjezd do zahraničí, který bude klasicky směřovat na Slovensko, kde již předal pověřovací listiny nový český velvyslanec a dlouholetý ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák. Rozloučení s nejvyššími slovenskými politickými představiteli se však neuskuteční v hlavním městě Bratislavě, ale ve Vysokých Tatrách v malebné krajině Štrbského Plesa.

