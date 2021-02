S*rou nám na hlavu kilometrová h*vna! Herce rozvášnil Zaorálek v televizi. K nepříčetnosti

Herec, dabér a spisovatel Michal Gulyáš dal průchod svým emocím při sledování čtvrtečního přenosu z Poslanecké sněmovny, když se členové vlády snažili v rozpravě získat podporu pro prodloužení nouzového stavu, jehož pokračování nakonec opozice odmítla. „Pošlete toho slovenského zm*da a jeho bandu covidové mafie už do prd*le,“ rozčiloval se Gulyáš během sněmovní debaty. A tím to zdaleka neskončilo.

Nouzový stav skončí v neděli 14. února. Menšinový kabinet premiéra Andreje Babiše sice usiloval o jeho prodloužení do 16. března, potřebné hlasy však nesehnal. Po několikahodinové debatě pro návrh zvedlo ruku 48 poslanců koaličních ANO a ČSSD. Pro její přijetí bylo potřebných nejméně 54 poslaneckých hlasů. Celá opozice vládní žádost nepodpořila.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) od pultíku členům opozice a jejím zástupcům ve Sněmovně domlouval, aby se chovala zodpovědně vůči občanům, jelikož se zkomplikovala epidemická situace a může se ještě zhoršit. „Máme dohodu, vůči lidem, máme společnou odpovědnost, nemůžeme to teď odbrzdit, nemůžete tvrdit, že je to k ničemu,“ hřímal od řečnického pultíku během několikahodinové debaty před hlasováním o prodloužení nouzového stavu.

Herec Gulyáš jeho výstup doprovázel svým komentářem v přímém facebookovém vysílání: „To je neuvěřitelný debil,“ klepal si na čelo. „Podívejte se na toho dementa, to je mimořádný idiot, ale mimořádný!“ nebral si servítky. Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 8% Je to jedno 3% hlasovalo: 12707 lidí

Spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), podle herce, zbytečně a cíleně strašili před tím, co přijde, aby prodloužení nouzového stavu prosadili. „Horují tady pro to, varují nás. Dávají prognózy, jak budou stoupat čísla a všichni budou umírat. Stoupají čísla jen na jejich bankovních kontech,“ kroutil nevěřícně nad argumenty těchto politiků Gulyáš hlavou.

„Banda neschopných zlodějů. A tady jeden z té party... to je strašné, neskutečné,“ zaměřil pohled opět na ministra Zaorálka v živém televizním přenosu.

Své spoluobčany pak nepřímo požádal, aby šli volbám a aby rozhodně nevolili hnutí ANO a ČSSD. „Už toho Slováka s tou jeho bandou covidové mafie nakopejte do prdele,“ prosil Guláš. „Nepřeju si mít za premiéra tohohle slovenskýho zmrda. A celou bandu z ČSSD pošlete ke Kočkovi na kolotoč, protože to byli ti, kteří ho podporovali,“ doplnil. S tím, že Slovákům se obecně za tato slova omlouvá.

A snůšku sprostých slov ani po chvíli nevyčerpal. „Už ať jdou do hajzlu,“ pronesl opět směrem k vládě. „Tahle banda špinavých zlodějů a zločinců se nedá poslouchat,“ pokračoval herec, jenž se následně odebral od televize do vedlejší místnosti.

Babišův kabinet podle herce napáchal v zemi velké škody a rozkrádá stát. „Zničili jednu generaci a dalším generacím otravují život. Banda všivých, smradlavých zlodějů. Kradou nám před očima, luxují státní rozpočet a všechny jeho rezervy, ale křičí tu, jak jim záleží na lidech. Hovno jim záleží na lidech, je to verbež,“ rozčiloval se dál Gulyáš.

Zaměřil se na Zaorálkovu neslavnou politickou kariéru: „Na kterým ministerstvu byl, na jakékoliv pozici, tak vždy vypadal jako imbecilní hovado. Tenhle zmrd se rozčiluje, protože je to kretén,“ nešetřil herec současného ministra kultury.

Stejně tak hrubými slovy opakovaně častoval i vicepremiéra Hamáčka. „A ten dementní Hamáček, který bydlí tady vedle ve vesnici, to je další zmrd. Ten opravdu vypadl Štěpánovi, tomu bolševickýmu zmrdovi z předrevolučních časů, z prdele. Je to zmetek. Vyhrožuje tam všem, kteří nepodpoří nouzový stav, který jim umožňuje krást, že zapříčiní smrt lidí,“ zdůrazňoval Gulyáš.

Emoce jím cloumaly takovým způsobem, že neskrýval ani myšlenky na to, že by Hamáčkovi jednu vyplatil. „Ten čurák se sem snad neměl ani stěhovat, ještěže má ochranku, zmrd jeden smradlavý, knedlík moravský v červeném svetru. Hovado podělaný. Tihle sráči sem lezou a dělají akorát bordel, ať táhnou do hajzlu,“ dodal herec s omluvou tentokrát směrem k Moravákům.

Taková vláda podle Gulyáše patří před vojenský soud. „Je výjimečný stav, a jestli existuje spravedlnost, tak bysme je měli hnát před soud a měli by dostat dvounásobnou pálku. Házejí tady čísla mrtvých, jako kdyby ti, co chtějí žít normálně, za to mohli. Je to něco strašného,“ hrozil se.

Především nechápe, že všichni lidé ještě neotevřeli oči. „Já vůbec nechápu, že si tohle necháme líbit. Ubližujou i naším dětem, a ještě říkají, že nás chrání. Stoupá zločinnost, stoupají čísla lidí s psychickými problémy, ale o tom tam nemluví. Že se lidé dostávají do totální chudoby, to také nikoho nezajímá,“ snažil se Gulyáš poukázat na problémy i z druhé strany věci.

Zmínil svůj odhad před samotným hlasováním, že v případě, že by bylo prodloužení nouzového stavu schváleno, tak tito pánové „dostanou na držku“. „Oni si myslí, že z nás můžou dělat debily, ale tohle už lidi úplně nevydýchají. To není normální,“ dodal herec.

Poté upřesnil, že nepopírá existenci viru či jeho mutaci, ale zabývat by se tím měli odborníci. „A ať to dělají tak, aby co nejméně omezovali lidi. Oni z nás udělali úplné vězně a my si to necháme líbit. Létá tu virus a bude tu létat, ale tihle kreténi to rozhodně nevyřeší. A možná ani další to nevyřeší, to budeme muset my sami,“ myslí si Gulyáš.

V kontextu toho oznámil, že jeho sympatie k prezidentovi Miloši Zemanovi skončily. „Podporoval jsem i toho hajzla na Hradě, s tím jsem skončil k okamžiku, kdy řekl, že „zkrachujou v téhle době jen neschopný“. Ta jeho banda zločinců, co sedí okolo něj a krade v miliardách, si dělá co chce. Proč si to necháme líbit?“ tázal se opakovaně.

Mrzí ho, že jsme stále nenašli dost odvahy s takovými lidmi skoncovat. „Jsou národy, které by se s tím nesraly a skoncovaly by s nimi. Nic jiného si nezaslouží. Doufám, že mi sem teď pošlou nejaké fízly... To je jediné, co umějí – používat represivní orgány, které rozhánějí sáňkující děti a maminky na Petříně. Chápete, v čem žijeme?“ chytal se Guláš za hlavu.

„Je to neuvěřitelné, přemýšlejte nad tím, že nám serou na hlavu kilometrová hovna a ještě se nám smějou. Promiňte, ale musel jsem těchto příměrů použít, protože jinak to možné není,“ dodal Gulyáš závěrem.

Druhý den pak Gulyáš přidal dodatek k tomuto „slovně uvolněnému“ příspěvku.

„Chtěl bych jen své včerejší extempore uvést na pravou míru. Zareagoval jsem tak na ministra kultury, toho člověka považuji za něco strašného, co by tam v této době být nemělo,“ uvedl už v poklidné náladě Gulyáš, jenž se opět omluvil za narážky na Slováky a Moraváky. „Nic proti nim nemám, mám je rád,“ zdůraznil, že tam má rodinné vazby a mnoho přátel.

Ještě před vystoupením ministra kultury při čtvrtečním jednání Poslanecké sněmovny ho rozladilo řečnění ministra vnitra. „Jsem na toho člověka alergický. Kdybych měl hrát pokrytce, tak bych si z něho vzal příklad,“ řekl na Hamáčkovu adresu. „Nejvíc mě štve, že si berou lidi jako štít. Moralizují, kárají nás a posílají na nás policii, která nás má rozhánět,“ doplnil.

Nouzový stav se jim podle Gulyáše hodí, protože se státní zakázky nemusí vysoutěžit, ale jenom se přidělují. „Je to tak strašně vidět a slyšet, že to rozum nebere,“ zmínil například polní nemocnici v Letňanech. „To je vyloženě karikatura řízení tohoto státu, a platíme to my,“ připomněl.

„Je to celé skoro jako polonacistická propaganda,“ dodal herec, jenž velmi chválil opozici, že konečně našla sílu zachovat se jako opozice. „Teď musíme ukázat těmto neomaleným a nenasytným vládcům, že jsme disciplinovaní, sami si dokážeme určit nebezpečí a být ohleduplní k ostatním. Že jsme si jen zvolili pitomce, kteří se snaží udělat pitomce z nás. Dokud nám to hejtmani nezkazí, užívejte si toho stavu,“ uzavřel Gulyáš.

