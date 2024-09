SPD v Braniborsku těsně před AfD. Scholz se „vyhnul kulce“, zní z USA

Nadpoloviční většina Němců by uvítala, kdyby se všeobecné volby, plánované na září příštího roku, konaly dříve. Všimli si toho až v USA, konkrétně v listu New York Times. Scholz je v New Yorku na Valném shromáždění OSN a americkým novinářům oznámil, že po vítězství v Braniborsku je nálada v sociální demokracii „dobrá“.

Šéfredaktorka Deutsche Welle Michaela Küfnerová však Scholzovu spokojenost krotila. „Prohra by byla hrozná, ale ani výhra není nic, co by mu bylo připsáno.“

Ale podle serveru Politico se kancléř Olaf Scholz, obrazně řečeno, „vyhnul kulce“, když jeho sociální demokraté dokázali zvítězit ve spolkové zemi Braniborsko s centrem v Postupimi a svou 30 let trvající vládu v této části Německa prodloužit o další roky.

Sociální demokraté získali ve volbách 30,9 %, zatímco druhá Alternativa pro Německo (AfD) získala 29,2 %. Aliance Sahry Wagenknechtové skončila třetí se ziskem přes 13 % hlasů. CDU získala v tomto politickém klání bramborovou medaili za zisk přes 12 % hlasů.

Kdyby sociání demokraté v Braniborsku prohráli, z pohledu serveru by to navýšilo tlak na Scholze, aby vypsal předčasné volby. Dietmar Woidke, dosavadní zemský premiér ze sociální demokracie, ostatně do značné míry stavěl kampaň na tom, že Scholze v Braniborsku schoval.

A Scholzovi pomohlo ještě něco. „SPD získala nečekanou podporu poté, co saský premiér Michael Kretschmer z CDU podpořil Woidkeho a řekl středopravicovým voličům, že by dávalo větší smysl podporovat SPD a blokovat AfD, než podporovat CDU. Zdá se, že neortodoxní krok Kretschmera, populární postavy ve východním Německu, pomohl dostat SPD přes čáru, ačkoli také přispěl k nejhoršímu výsledku CDU na východě (Německa),“ napsal server Politico.

AfD v Braniborsku zabodovala především mezi mladými voliči. Server magazínu Der Spiegel napsal, že AfD u mladých posiluje. Už potřetí. „Nejprve Sasko a Durynsko, nyní také Braniborsko: AfD se stala nejsilnější silou mezi mladými voliči; strana získala o 16,5 procentního bodu více než v roce 2019,“ napsal server s tím, že Zelení naopak o 24 procentních bodů oslabili. Jedná se o voliče ve skupině 16 až 24 let.

