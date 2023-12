Sabotáž. Fico vytáhl to nejtvrdší

reklama

„Frustrovaná opozice chtěla sabotáží a zničením parlamentu připravit Slováky o stabilitu a sociální zabezpečení. Nedovolili jsme to a i přes jejich stupidní parlamentní obstrukci se nám podařilo schválit státní rozpočet,“ uvedl slovenský premiér Robert Fico, který na svém Facebooku kritizoval opozici v čele s hnutím Igora Matoviče Progresívne Slovensko za způsob obstrukcí v Parlamentu.

Opozice chce podle něj poškodit jeho kabinet i za cenu, že půjde proti lidem. „Prožil jsem v politice ledacos, i noční jednání, ledacos. Ale nikdy bych nešel proti lidem. Nikdy bych neřekl: ‚Pojďme dělat vše pro to, aby lidé trpěli, protože se budu spoléhat, že to uškodí mému politickému oponentovi. To je velmi zlý politický program, který si opozice vybrala, velmi zlý a nebezpečný pro Slovensko,“ zdůraznil slovenský předseda vlády pro televizi TA3.

Slovenský parlament nakonec ve čtvrtek schválil státní rozpočet na příští rok a Slovensko tak nezačne rok s rozpočtovým provizoriem, které by omezilo pomoc státu domácnostem a podnikům s úhradou energií.

Ještě předtím než byl rozpočet schválen, Fico v televizi prohlásil, že jeho vládu opozice svými obstrukcemi nezastaví. „Myslí si, že nás tím zastaví? Dobře, tak neschválíme rozpočet do toho pátku. Dobře, bude se jednat hned po Vánocích a budeme jednat do 31. prosince po nocích. Na co je to ale celé dobré? Komu to slouží?“ uvedl.

Zdůraznil, že zástupci opozičních stran nepřinášeli v rámci projednávání státního rozpočtu konstruktivní kritiku. „Snažil jsem se v noci poslouchat a nikdo nic neřekl, s výjimkou jednoho vystoupení, kdy někdo řekl, že dáváme málo peněz na školství. Ten samý politik, který to řekl, říká, že naše ambice konsolidovat je velmi slabá, že jsme měli vyškrtat víc. Nemůžete jedním dechem říct, dejte víc na školství a současně tvrdit, že je třeba vyškrtat z výdajů státního rozpočtu víc než 0,5 procenta,“ pokračoval Robert Fico.

Slovensko dosáhlo úrovně nejhorších veřejných financí v Evropské unii, citoval následně Fico tvrzení Evropské unie. „Kolegům na summitu jsem minulý týden říkal s jakým deficitem jdeme do roku 2024, že nám nechali schodek téměř sedm procent, obrovské zadlužení, tak protáčeli očima a ptali se, co s tím budu dělat. Jdeme to pomalu konsolidovat,“ řekl.

A doplnil: „Ale nebudeme to konsolidovat jak navrhuje pan Šimečka nebo pan Ódor, že vyškrtáme šest miliard eur, což by znamenalo, že musíme radikálně snižovat sociální standard lidí. To my odmítáme,“ kritizoval slovenský premiér navrhovaný postup ze strany předsedy nejsilnějšího opozičního hnutí Progresívne Slovensko Michala Šimečky a expremiéra Ľudovíta Ódora.

„Pro mě čísla v rozpočtu nejsou politickým cílem! Je to pouze nástroj, který používáme na dosahování politických cílů. A tím je v roce 2024 stabilizovat situaci na Slovensku. Myslím, že nám to jde velmi dobře. Tempo práce vlády je vysloveně šílené. Trošku jsme to přepálili, řešili jsme vše, na co má vláda normálně čtyři roky,“ uvedl s tím, že jeho kabinet za sedm prvních týdnů úřadování našel peníze na konsolidaci, na kompenzaci cen energií i na hypotéky. „Dali jsme to nějak dohromady,“ dodal spokojeně Fico s tím, že v dalším roce bude hlavní téma ceny potravin.

Zopakoval, že zrušení speciální prokuratury nic nebrání: „Sabotážní a destruktivní opozice, která se spoléhá na to, že jde dělat zle, aby se vláda a lidé měli zle, to odmítám. Jsme připraveni na jakékoli souboje. Víte, že umím být velmi tvrdý politik, když na to přijde. Představitelé opozice se velmi pletou, když si myslí, že se teď vystrašíme a nebudeme rušit Úřad speciální prokuratury. Máme ještě více důkazů, především poté, co se dělo po parlamentních volbách, aby ke zrušení Úřadu speciální prokuratury nedošlo,“ uzavřel Fico.

Návrh rozpočtu byl schválen 93 hlasy ze 136 přítomných poslanců, proti zvedli ruku čtyři poslanci a dalších 38 se zdrželo hlasování.

V úterý uspořádala slovenská opozice již třetí protest proti vládě Roberta Fica během posledních necelých dvou týdnů. Opozici se nelíbí vládní návrhy změn v trestním právu včetně zrušení Úřadu speciální prokuratury (ÚSP). Podle Úřadu evropského veřejného žalobce mohou změny v trestním právu ohrozit právní stát na Slovensku.

