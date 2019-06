Šance skončit diktát Bruselu! Trump, Orbán... Filosof Bednář má pro Čechy vzkaz

Volby do Evropského parlamentu jsou za námi a filosof Miroslav Bednář se domnívá, že se přiblížil osudový okamžik, v němž se láme chleba. Je toho názoru, že evropští lidovci a evropští sociální demokraté oslabili natolik, že jsou zmatení a snaží se najít partnera do koalice. Může se stát, že se spojí s evropskými Zelenými, po nichž pokukují čeští Piráti. Ve hře je i spojení s liberály z ALDE, kam by pravděpodobně rád patřil český premiér Andrej Babiš se svým hnutím ANO.

A v okamžiku, kdy se formují koalice, je podle Bednáře ten pravý čas na to, aby Visegrádská čtyřka táhla za jeden provaz a má trvat na rozvolnění svěrací kazajky. Nepřímo nám prý může pomoct i 45. prezident USA Donald Trump.

„Do toho včera vyzval US poradce pro národní bezpečnost John Bolton Británii k brexitu, svobodě a prosperitě. Trump otevřeně podpořil Borise Johnsona, který by mohl nastoupit po trapné Mayové. A v pondělí Trump přijíždí do Británie osobně, aby na 75. výročí vylodění z Británie v Normandii spustil něco jako druhý Den D proti svobodu a demokracii Evropy dusící EU. Správná symbolika činu. Chvíle i našeho osvobození se blíží... Je čas mluvit nahlas a jednat,“ napsal Bednář na sociální síti Facebook.

