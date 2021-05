Šarapatka a Kühn vyvolávají konflikty a hrotí jednání, ne Lipovská. A Dvořák... Šéf Rady ČT prozradil úplně vše

reklama

Úvodem se Matocha vyjádřil k tomu, že se stále nedaří snížit emoce při jednání Rady ČT. „Protože máme v radě několik kolegů, zejména Zdeňka Šarapatku a Reného Kühna, kteří se programově snaží vyvolávat konflikty a hrotit jednání,“ řekl k atmosféře na jednáních Matocha a bránil se tomu, že by za vyhrocené emoce mohla například ekonomka a radní ČT Hana Lipovská, která na jedno z jednání rad dorazila v doprovodu policejní ochranky.

„Například za vyvolání hysterie, že je v budově České televize policie, mohou oni dva, protože Hana Lipovská to nijak nezmiňovala. Ochranka, která jí byla přidělena policií, ji doprovodila do budovy, čekala mimo místnosti jednání rady, nic, nikoho nekontaktovala, Hana Lipovská k tomu nic neříkala, prostě měla přidělenou ochranku a ta tam potichu byla. A kdyby Zdeněk Šarapatka a René Kühn opakovaně to nedotazovali a nevtahovali to do jednání a nevyvolávali kolem toho konflikt, tak se to tam vůbec nedostalo. To nemělo žádnou souvislost s jednáním rady,“ poznamenal například k tomuto incidentu Matocha.

„Je hrozné, že člen rady musí dostat od policie ochranku, že mu hrozí takové nebezpečí, že mu policie...,“ dodal pak ještě k Lipovské Matocha. A odmítl, že se mohla Lipovská připojit na radu on-line z domova. „Ve chvíli, kdy se člověk chce účastnit jednání rady, tak od toho má tu policejní ochranku, aby ho tam doprovodila. A kdyby to tam zaměstnanci televize nezačali vyvolávat, tak si toho nikdo nevšiml. A nikdo by o tom nevěděl,“ sdělil. Podle jeho slov je nefér Lipovské říkat, že se mohla připojovat na dálku. „Ona tam chtěla být, a kdyby tu informaci nezačali zaměstnanci České televize pouštět ven a René Kühn se Zdeňkem Šarapatkou se na to dotazovat, tak by nikdo ani nevěděl, že Hana Lipovská má ochranku. Ona prostě tam seděla sama, jednala sama a pak by ji zase domů odvezla policie,“ řekl Matocha.

„Vyhrocenější atmosféra, než bývala dřív, je logickým důsledkem toho, že ta nová Rada České televize začala konečně Českou televizi kontrolovat. Už rada není fíkový list generálního ředitele. A proto je jasné, že ten kontrolovaný, zvlášť když na to nebyl zvyklý, reaguje občas trochu podrážděně, obstruuje jednání rady a tak dále a pak se nemůže divit, že vznikají i emoce,“ dodal Matocha. Poznámka ohledně obstrukcí mířila podle Matochy na generálního ředitele České televize Petra Dvořáka.

Další jednání Rady ČT je příští týden, podle Matochy zatím na programu není, že by se rada měla zabývat odvoláním generálního ředitele Petra Dvořáka. „Pokud to někdo na program navrhne, tak o tom budeme jednat. Zatím to navrženo nebylo,“ podotkl. „Neřekl bych, že cítím tlak na to, aby byl Petr Dvořák odvolán. Řekl bych, že cítím tlak na to, aby generální ředitel začal vůči radě a i vůči veřejnosti fungovat tak, jak by generální ředitel měl. Aby přestal obstruovat jednání rady, aby radu neuváděl v omyl, aby respektoval zákon o střetu zájmů a tak dále,“ podotkl dále Matocha.

Považuje Matocha jednání České televize za objektivní a vyvážené? „Tady ta obecná otázka, myslím si, že neumožňuje rozumnou odpověď. Respektive umožňuje pouze odpověď opět obecnou a ve svém celku,“ začal zeširoka Matocha a dostalo se mu upřesněné otázky: Máte nějaké konkrétní poznatky, že vysílání České televize je nevyvážené? „To znamená ve svém celku, ve zprávě o činnosti České televize za loňský rok, kterou ze zákona jsme povinni předkládat Sněmovně do konce března, také jsme tak učinili, tak konstatujeme, že ve svém celku je vysílání České televize objektivní a vyvážené a naplňuje zákon, s výjimkou referování a zvaní politiků SPD, zejména, do politických diskusních pořadů. To je jediný problém, který Rada ČT ve výroční zprávě o činnosti za rok 2020 jako celek konstatovala. Já samozřejmě jako divák mohu mít řadu dalších postřehů, mohou se mi mnohé reportáže nelíbit, ale to je můj pohled jako diváka. A jako rada jsme konstatovali pouze toto,“ poznamenal Matocha.

