Schválení výročních zpráv o ČT: Klaus ml. to nevzdává. Navrhuje další zásadní věc týkající se televize

A pak se šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz na svém facebookovém profilu zamýšlel, co že za schválením výročních zpráv ČT stojí: „Premiér Babiš se snaží alespoň balancovat mezi tím, co chtějí Miloš Zeman a prokremelští trollové (zde byla jasná snaha tlačit na neschválení), a mezi přáním, řekněme, proevropsky smýšlejících lidí. Můžeme dlouho spekulovat nad motivy, dobrou zprávou to však bezesporu je.“

Ne všichni ovšem oplývali takovým nadšením jako Cemper. Hnutí Trikolóra se chystá na státní televizi zaměřit i do budoucna. Předseda hnutí Václav Klaus mladší pak dnes prozradil, že se chystají nastolit diskusi ohledně možnosti zákona, který by přinesl možnost dobrovolnosti koncesionářských poplatků. „Trikolóra přináší věcná a principiální řešení a otevírá debatu, co se státní televizí a co je veřejnoprávní zájem. Navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků,“ napsal.

Podobně dnes již Klaus burcoval ve Sněmovně před poslanci. „My nepodpoříme ani jednu z těch zpráv této televize a ten důvod je ale trošičku jiný. Já jsem naprosto přesvědčen, že Rady České televize naprosto neplní své poslání a místo aby byly zástupci veřejnosti a případně i zvolených zástupců, tak se chovají jako obranný val managementu České televize. Tento stav považuji dlouhodobě za neudržitelný, a proto si myslím, že je slušné nepodpořit jakoukoliv z těchto zpráv. Skutečně ta televize se chová jako stát ve státě. Pan generální ředitel píše osobní dopisy všem zaměstnancům, kde útočí, zejména na vás, teď, co jste něco zmínili na tom semináři, nazývá vás lháři a manipulátory a staví televizi versus poslanci. Tohleto já, s dovolením, odmítám,“ řekl.

Klaus také informoval o zvláštním jednání, které uvnitř státní televize probíhá: „Jsou dokonce Rady České televize, které agresivně útočí na jednotlivé politiky, jak vystupovali. Tenhle politik je pitomec, ten mluvil špatně, ten mluvil skvěle. To vůbec není jejich role. Jejich role je zajistit, když už, podle současného zákona, vyváženost zpravodajství a veřejnoprávní program.“

A ke svému návrhu na dobrovolnost koncesionářských poplatků pak přidal: „Abychom to řešili principiálně, tak my navrhneme zákon, který přinese dobrovolnost koncesionářských poplatků. To znamená, že vy, kteří tady mlátíte hlavou o pultík, můžete platit polovinu svého poslaneckého platu a zase někdo jiný, podle svého uvážení, abychom obnažili tu debatu, co je státní televize a co je veřejnoprávní zájem, vysílat sport postižených, vážnou hudbu, kulturní pořady, nebo zda je to státní golf, státní estráda a státní čtyřicet let stará kriminálka. Tohleto si myslím, bude velice potřebné a my tuto debatu chceme vést, protože se jedná o peníze lidí, o státní televizi.“

Proti schválení výročních zpráv vystupoval i poslanec Lubomír Volný. Ten schválení zpráv vyčítá především nejsilnější vládní straně. „ANO schválilo zprávy o hospodaření ČT, přestože její vlastní poslanci s ekonomickým přehledem a zkušenostmi upozorňovali na zásadní chyby. Sledujme ANO, až půjde o další agendu, Istanbulskou úmluvu, ústavní definici manželství, institut strpení. Myslím, že mne ANO nepřekvapí,“ napsal později poslanec na svůj Twitter a nabádal k obezřetnosti, jak budou hlasovat poslanci hnutí ANO i v dalších aspektech.

ANO schválilo zprávy o hospodaření ČT, přestože její vlastní poslanci s ekonomickým přehledem a zkušenostmi upozorňovali na zásadní chyby.

Sledujme ANO až půjde o další agendu, Instanbulskou úmluvu, ústavní definici manželství, institut strpení.

Myslím, že mne ANO nepřekvapí. — Lubomír Volný (@lubomir_volny) October 24, 2019

Ke schválení zpráv pak vyjádřila svůj pozitivní postoj především sama televize. „Vítáme, že poslanci schválili zprávy České televize za rok 2016 a 2017. V diskusi zaznívalo mnoho falešných argumentů a je pozitivní, že Sněmovna rozhodovala na základě faktů a zkresleným informacím nepodlehla,“ sdělila ke schválení zpráv ČT na Twitteru.

Vítáme, že poslanci schválili zprávy @CzechTV za rok 2016 a 2017. V diskuzi zaznívalo mnoho falešných argumentů a je pozitivní, že Sněmovna rozhodovala na základě faktů a zkresleným informacím nepodlehla. — Česká televize (@CzechTV) October 24, 2019

Poslanci schválili zprávy ČT o hospodaření a činnosti za rok 2016 již dnes dopoledne. Zprávu o činnosti projednávala Sněmovna od letošního ledna. Pro schválení zprávy o činnosti ČT za rok 2016 hlasovalo 120 poslanců ze všech klubů kromě SPD, KSČM a nezařazených poslanců. Pro schválení zprávy o hospodaření hlasovalo 118 poslanců, proti ní hlasovali například Pavel Juříček (ANO) a Jaroslav Foldyna (ČSSD).

Poslanci nepřijali Juříčkův návrh, aby Sněmovna vzala na vědomí, že hospodaření ČT je schodkové a udržitelné jen do roku 2021. V návrhu mimo jiné stálo, že existují podezření, podle nichž ČT porušovala zákon o zadávání veřejných zakázek. Juříček při předchozím jednání minulý týden Sněmovně řekl, že si nechal zpracovat prověrku hospodaření ČT. Na základě prověrky mluvil o pomalu umírající organizaci. Česká televize ale uvedla, že je to falešný audit. Komora auditorů označila audit za nevěrohodný, nestandardní, zmatečný a místy zcela nesmyslný.

V podvečer pak poslanci schválili také zprávy ČT za rok 2017. Zpravodaj Petr Dolínek (ČSSD) ke zprávě o činnosti ČT uvedl, že rok 2017 zejména v souvislosti se sněmovními volbami a vládní krizí byl náročný, když televize musela udržovat nestranný pohled na dění. Domnívá se, že televize obstála a nesklouzla ke komentářům, které nemají ve veřejnoprávních médiích místo.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Zákon o České televizi říká, že Sněmovna může odvolat radu ČT, pokud poslanci dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti, nebo výroční zprávu o hospodaření. Členy rady volí Sněmovna a televizní rada volí šéfa ČT.

