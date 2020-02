Schwarzenberg: Pitomci! Staří a okamuristé žbrblaj na EU. Letná? Vys*ali se na to, oni musí na Hrad! Je lépe, podívejte na hajzly v hospodách

Úvodem Schwarzenberg označil lidi i politiky, kteří přirovnávají Evropskou unii k třetí říši, jako pitomce. „Nevědí, o čem mluví, nebo vědomě šíří demagogii. A moc to nepůsobí. Dneska už ani psa od kamen neodlákáte takovými šplechty. To je úplná blbost, která na mladé lidi už vůbec nepůsobí. Před padesáti lety využili strach před Němci komunisté, aby mohli začít budovat železnou oponu, ale dneska už to nefunguje. Lidi jezdí studovat do Německa, je to za námi. Jenom někteří lidé mé generace furt žbrblaj. Plus extremisté: komunisté a okamuristé,“ sdělil Schwarzenberg.

Anketa Chcete, aby byl Donald J. Trump znovuzvolen prezidentem USA? Ano 67% Ne 11% Kašlu na to 22% hlasovalo: 272 lidí

Česko je podle jeho slov důkladně zkorumpované. Andrej Babiš (ANO) je dle něj člověk, který už žádnou korupci nepotřebuje, neboť ať zavolá kamkoliv, úředníci vykonají, co chce. „To už není korupce. To je metakorupce,“ řekl ostře Schwarzenberg.

„Bohužel opoziční strany nejsou schopné se spojit a spolupracovat. To je veliká chyba. Sice chápu, že spolupráce v koalici je frustrující zážitek, ale měly by do toho jít. Smutné je poslouchat nového předsedu lidovců Mariana Jurečku, který zřejmě chce jít samostatně a neposlechl Petra Pitharta, který lidovce vyzýval ke spolupráci s ostatními. A Petr Pithart je jeden z nejlepších politiků, které jsme kdy měli,“ podotkl Schwarzenberg. Podle jeho slov spojenectví brání předsudky a ješitnost.

Fotogalerie: - Karel Schwarzenberg sedící, spící

Věří, že se i jeho TOP 09 pod vedením nové předsedkyně Markéty Pekarové Adamové může odrazit vzhůru. „Ale bylo by lepší, kdyby se spojila s ostatními. Se STAN to fungovalo. S lidovci by to šlo. Také bych spolupracoval s ODS, kde mám spoustu přátel. Problém je, že se ODS ještě nerozhodla býti proevropskou. My jsme výrazně proevropští a od toho neustoupíme. A se stranou, která má k EU vztah, řekněme, vachrlatý, je těžké být v partnerství,“ sdělil. Zároveň dodal, že pokud nepropukne hospodářská krize, další volby vyhraje Andrej Babiš.

Anketa Co soudíte o Miroslavu Kalouskovi? Je to dobrý politik a čestný člověk 5% Má své vady, ale podporuji ho 3% Nemyslím si o něm příliš dobrého 16% Nenávidím ho 76% hlasovalo: 35597 lidí

Své pak řekl i k demonstracím na Letné, kdy podle něj se naši vládci na to vys*ali jako na placatý kámen. „Nestačí demonstrace na Letné. Když neposlouchají, tak se musí jít na Hrad. A pod okny se ozvat. Ne postávat v podhradí,“ řekl.

Závěrem pak odpověděl také na otázku, co říká těm, kdo tvrdí, že to je dnes v podstatě stejné jako za socialismu. „Ať se podívají, jak se v hospodách změnily hajzly,“ uzavřel.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Stavební zákon by měl Praze pomoci čelit bytové krizi a dobudovat dopravní infrastrukturu

Niedermayer (TOP 09): Brexit a co bude dál?

Kolovratník (ANO): Poslanci projednávali zákon, který urychlí přípravu klíčových staveb i v Pardubickém kraji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.