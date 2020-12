Schwarzenberg o Zemanovi. Ostuda v EU, nedobré. To za Havla...

reklama

„Jsou to poslední Vánoce v roli poslance,“ nechal se slyšet 83letý Schwarzenberg. „Jsem už starý dědek, ale jak se znám, budu furt ještě něco dělat. Pokoj nedám,“ dodal v rozhovoru. Sám, i když nebude kandidovat, se těší na blížící se předvolební kampaň. „Mám před sebou různé konference, na nichž se chci podílet, ale samozřejmě, začíná pozvolný ústup, až nakonec nebudu vůbec vidět. To je naprosto jasné,“ zmínil. Anketa Co byste popřáli Janu Hrušínskému do nového roku? Pevné nervy, až bude pracovat rukama 94% Hodně zdraví a štěstí 3% Podporu na provoz divadla 0% Výhru ve sportce 2% Ať se stane ministrem kultury místo Zaorálka 1% hlasovalo: 2845 lidí

Když se hovořilo o druhém zakladateli TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, Schwarzenberg poznamenal, že by mohl být jeho fotr. Kalousek je totiž o 23 let mladší. Dle svých slov mu však za jeho ústup z politiky nedomlouval, vnímá to jako Kalouskovo osobní rozhodnutí. „Myslím, že má všeho dost. Ani nevím, co bude dělat, neřekl mi to. Nečinný ale nezůstane, na to je příliš aktivní člověk. Doufám, že v politice zůstane. Vláda se zjevně zbláznila, vidí před sebou příští rok volby a chce rozfofrovat všechno, co máme. Každá skupina obyvatelstva musí něco dostat. Bohužel, někteří na to skočí. Kalousek byl při vydávání peněz vždycky velice střídmý, proto byl taky nepopulární. Jeho hlas je teď potřebnější než kdy jindy. I když nevím, kdo ho ještě poslouchá. I když, jak chodím mezi lidi, spousta lidí se mě na něj ptá a oceňuje ho. I ti, od nichž bych to nikdy nečekal,“ zmínil Schwarzenberg.

Co se týče TOP 09, Schwarzenberg by přece jen doufal, že strana bude mít asi dvakrát tolik, než má dnes. Domnívá se, že ji srazil smutný konec Nečasovy vlády. „Důchodci také vyčítali Kalouskovi, že během hospodářské krize nevydával spoustu peněz. Ale nikdo z nás nevěděl, jak dlouhá ta krize bude. A pak je tu ještě jedna věc, kterou považuji za mimořádně nespravedlivou. Kalousek má od té doby, co byl – jak sám říká – zbrojnoš Josefa Luxe, špatnou pověst,“ dodal Schwarzenberg.

Přišla také řeč na zahraniční politiku, kdy Schwarzenberg vzpomínal na dobré vztahy s Evropskou unií a pochválil současného šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD). „Není ideální, ale zatím je to to nejlepší, co jsem od té doby zažil. Je ale obtížné dělat zahraniční politiku, když je hlava státu protievropská. Prezident Zeman po svém nástupu sice pověsil evropskou vlajku na Hradě, ale jeho politika je protievropská. Bráníme se všem náznakům solidarity,“ zkritizoval současnou hlavu státu, s níž o prezidentský stolec bojoval v první přímé volbě. Vadí mu mimo jiné to, že nejsme schopni přijmout ani 150 dětí. Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky „V EU jsme dělali, co jsme mohli, abychom si pověst pokazili. A mě to bolí, protože si pamatuji, jaký respekt jsme měli v dobách Václava Havla a jak to všechno šlo do háje. Nejsme schopni udržet rozumnou politiku delší dobu,“ zmínil Schwarzenberg, jemuž vadí, že když jde o Evropu, jen bereme, nedáváme. Závěrem se Schwarzenberg vyjádřil k tomu, že doufá, že po sněmovních volbách budeme mít jiného premiéra než Andreje Babiše (ANO). „ANO jde už delší čas dolů. Jak říkal prezident Lincoln, je možné stále klamat některé nebo občas oklamat všechny, ne však stále klamat všechny. Lidé na to jednou přijdou, že je tu příliš mnoho zvláštních fenoménů. Jak může přitahovat voliče ČSSD a komunistů člověk, který velmi záhadným způsobem rychle zbohatl? Jeho vedení státu v době koronakrize působí velmi zmateným dojmem. Přečíst si průzkumy veřejného mínění a podle toho dělat politiku jde krátkou dobu docela úspěšně, ale v delší době to vede do katastrofy,“ uzavřel Schwarzenberg.

