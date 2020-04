Schwarzenberg se zděsil: Diktatura za bíleho dne! Ano, mluvil o Česku. A pak přidal něco pro Babiše

„Račte se uprdelit,“ zahájil čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg rozhovor s politickým analytikem Václavem Dolejším ze serveru Seznam Zprávy. Sdělil mu, že se koronaviru se příliš neobává, vysvětlil proč a prozradil, co by řekl svým spoluobčanům, kdyby byl prezidentem. V jednu chvíli se rozzlobil na Evropskou unii.

Ale teď promlouvá k veřejnosti stále častěji a spolu s ním se o slovo hlásí i další politici. Například čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, kterého Zeman porazil v první přímé volbě hlavy státu.

Ale pěkně popořádku. „Račte se uprdelit, jak chcete,“ uvítal politického komentátora Václav Dolejšího, který s ním rozhovor vedl.

Kníže zdůraznil, že v minulosti zachvátily svět mnohem vážnější pandemie, ve kterých nám příroda ukazovala svou sílu. Například pandemie španělské chřipky před sto lety. Ale dnes máme zdravotnictví na vyšší úrovni a zdá se, že všechno snáz přečkáme. Asi tolik by sdělil svým spoluobčanům, kdyby byl prezidentem. Poprosil by je, aby nepanikařili.

Současná pandemie se, podle Schwarzenberga, spíš využívá. „To mi dělá větší starosti. Velice vážné,“ zdůraznil s tím, že vláda má teď fakticky mnohem větší moc než parlament. „To je prakticky zavedení diktatury za bílého dne,“ vyjádřil svůj názor Schwarzenberg.

O to více ho prý děsí situace v Maďarsku a fakt, že k ní Evropská unie neřekla jasné slovo.

„Co mě děsí, že Evropská unie na to nereagovala. Na co máme Evropskou unii, když v jednom evropském státě může být zaveden docela oficielně nedemokratický systém? To mě opravdu děsí! Myslím, že by bylo správné, aby se jak náš parlament, naše vláda, tak evropské instituce hlasitě ozvaly,“ zdůraznil.

Takováto situace totiž, podle Schwarzenberga, představuje pokušení pro každého politika, který momentálně drží v rukou moc. Mohlo by to prý lákat i českého premiéra Andreje Babiše. Sluší se však dodat, že ten se před poslanci dušoval, že ho netěší vládnout v podmínkách nouzového stavu.

Schwarzenberg poznamenal, že Babiš dokázal politiku opanovat. Se svými takřka neomezenými finančními prostředky a propagandou.

„A ta propaganda mu v konjunktuře fungovala, to on dělá velice dobře, on je šikula, nepochybuji v nejmenším. Otázka je, samozřejmě, kdybychom padli do větší hospodářské krize, jak dlouho by potom vláda vydržela,“ podotkl kníže.

Pak má Schwarzenberg obavu ještě z jedné věci. Je přesvědčen, že pokud budeme příliš dlouho stát na krku našemu hospodářství, mohl by teoreticky nastat velký ekonomický krach podobný tomu z konce 20. let minulého století. A kdyby k němu došlo, měli bychom prý v Česku mnohem více mrtvých, než kolik má teď u nás na svědomí koronavirus.

