Sebrali ti dětství... Musela jsi těžce pracovat, zneužívali tě, umírala jsi hlady? Český politik napsal dopis Gretě. Hodně pikantní

„Představ si, že zcela ignorují, že v atmosféře je 78 procent dusíku, 21 procent kyslíku a jedno procento ostatních plynů, z toho CO 2 plných 0,04 %. A že za posledních 100 let stoupl jeho podíl z 0,03 na závratných 0,043 procent! Když si z toho odečteme produkci požárů (Brazílie, Sibiř, Kalifornie, Afrika), sopek (vč. podmořských), má člověk na svědomí za oněch sto let vzestup podílu CO 2 možná až o celou jednu setinu procenta! Přitom teprve zdvojnásobení celkové koncentrace tohoto plynu by vedlo k oteplení atmosféry o jeden stupeň Celsia. Teprve teď plně vidím celý smysl obrovského humbuku kolem snižování produkce CO 2 . Nebýt tebe, nikdy bych tu hrůzu nespatřil,“ dodal.

„Navíc tvoji odpůrci, kterým nevadí, jak jsi rozhořčená, tvrdí, že daleko větší vliv než CO 2 mají na teplotu atmosféry vodní páry. Ba co víc, že CO 2 není škodlivý plyn, neboť je důležitý pro fotosyntézu v pevninském i vodním prostředí, tedy pro růst lesů, plodin či planktonu, dokonce i korálů. A vyvozují z toho nepochybně scestné závěry, že než obětovat tisíce kilometrů čtverečních půdy pro malebné fotovoltaické elektrárny je prý přínosnější na té půdě hospodařit dle zkušeností mnoha generací našich předků, zalesňovat, budovat remízky, rybníčky, meandry apod. Vidíš, takovými pitomostmi se, Gréto, zabývají, a přitom tvoji fandové (říkají si prý gretens) přicházejí s naprosto převratnými návrhy na řešení krize s CO 2 . Například ve tvém rodném Švédsku navrhnul jeden gretén, dokonce prý profesor, abychom baštili své mrtvé. A jiná greténka nedávno navrhla na setkání s US zákonodárci pojídat malé děti, aby se zabránilo klimatické katastrofě. Lidstvo by se prý tak přirozeně vrátilo k pradávným tradicím indonézských či afrických prapředků,“ pokračoval dál Lukáš.

Dále hovořil o tom, kolik tepla vyprodukuje v létě městské sídliště, hovořil i o rozvoji elektromobilů. „Posledním výkřikem odpůrců greténismu je tvrzení, že hlavní příčinou klimatických změn není CO 2 , ale celosvětový úbytek vegetace, která je jakousi planetární klimatizací. Prý že za posledních 20 let jsme zlikvidovali 350 milionů ha zeleně (více než čtyřicet Českých republik). A že za posledních sto padesát let se množství zelené hmoty na zemi snížilo o třetinu. Vrcholem drzosti je tvrzení, že boj proti CO 2 je největším celosvětovým podvodem, že globální oteplování se prý již dokonce na celou generaci zastavilo. Že i kdyby se oceány na povrchu nepatrně ohřály, hlubinných vod se to vůbec nedotkne (aby se za současných podmínek ohřály o 1 stupeň, museli bychom takto topit 40 tisíc let),“ uvedl a horoval za to, aby se znovu vyrazilo do ulic.

„Musíme umlčet hlasy volající po podpoře lokálních malorolníků a zákazu přepravy potravin z druhého konce světa, po vytěsnění TIR tranzitu na kontejnerové vlaky, po využívání jaderné či dokonce volné energie, po zastavení válek, testů raket a jaderných zbraní, po zákazu vypalování pralesů, po tvrdé kontrole a redukci HAARP, G5, elektrosmogu, chemtrails, po rušení zbytečné letecké a námořní dopravy včetně vojenské. Neboť tam prý jsou hlavní rezervy boje s CO 2 a oteplováním. Představ si, že dokonce svalují vinu i na invazi islámských imigrantů, kteří jen v Paříži dokážou za noc podpálit 3000 aut. Tomu říkám demagogie! Vidím to správně? Přeji ti, milá Greto, pevné duševní zdraví, smysl pro humor a úsměv na tváři. Buď tím, čím opravdu jsi! Máš přeci svůj rozum, svou duši, své svědomí. Jen loutky si potřebují půjčovat cizí!“ uzavřel.