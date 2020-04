Šéf Motola varuje: Nesoustřeďme už se jen na koronavirus, nebo lidé začnou umírat na...

Bývalý ministr zdravotnictví ve vládě Bohuslava Sobotky, ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík v rozhovoru pro Český rozhlas varoval, že pokud veškerou svou pozornost budeme i nadále upínat na boj s koronavirem, zaplatíme za to krutou daň. Budou totiž umírat lidé, kteří mají jiná závažná onemocnění, ale dnes si jich takřka nikdo nevšímá. To neznamená, že bychom si koronaviru neměli všímat, ale podle Ludvíka bychom na to měli hledět jako na svého druhu chřipku, která je však zejména v jedné věci zákeřná.

Miloslav Ludvík konstatoval, že čísla spojená s nemocí covid-19, která jsou v České republice zveřejňována den co den, nejsou přesná, protože do covid statistik jsou zahrnováni i lidé, kteří měli koronavirus, ale zemřeli na něco jiného. A Ludvíkovi je líto, že v těchto datech neudělala pořádek Světová zdravotnická organizace. Zdá se mu, že WHO situaci příliš nezvládá, nezvládá celosvětově koordinovat boj proti viru. „Tady to chtělo dost jiný přístup,“ prohlásil.

Pod emoční kotel si pak přikládají sami lidé, kteří sdílejí děsivé záběry na sociálních sítích, např. fotku masového hrobu v New Yorku, ale když si věcně rozeberete dostupná data, zjistíme, podle Ludvíka, že situace vůbec tak hrozná není, protože třeba v České republice máme pro covid pozitivní pacienty připraven dostatek lůžek, jejichž počet je vlastně ještě navýšen tím, že se odkládají důležité operace.

Upozornil na to, že mimo nouzový stav nemocnice neměly šanci se předzásobit pomůckami, protože by soutěž musely vypisovat nejpozději kolem 1. listopadu 2019, a to se tu ještě koronavirus neřešil. To se neřešil ani v Číně. Ludvík to přičítá na vrub neuvěřitelně složitému zákonu o veřejných zakázkách, který se orientuje hlavně na cenu zakázky. To pak, podle Ludvíka, vede k tomu, že si veškeré zboží objednáte raději v Číně než v Česku, protože v Číně ho vyrobí levněji. Protikorupční organizace, jako je Oživení, sice tvrdí, že to není pravda, že nemusíte hledět především na cenu, ale na to měl Ludvík jasnou odpověď. „Já říkám, ano, ale seznámíte se se státním zástupcem.“

A jak je to tedy s péčí o pacienty, kteří nemají koronavirus?

„Denně se v Motole v plné sezóně odoperuje kolem 150 lidí denně. V této chvíli jsme na počtu 20 až 30 lidí. Tak z toho si ten obrázek asi uděláte,“ popsal situaci Ludvík. „V této chvíli si myslím, že je vhodné začít ta omezení uvolňovat právě kvůli tomu, že v Česku se podařilo zabránit té tsunami, která by zaplavila zdravotnická zařízení lidmi, kteří mají covid-19. V této chvíli je na čase začít ta opatření uvolňovat, protože měsíc ještě jakž takž jde, ale pokud by to mělo trvat déle, tak se můžeme dostat do situace, že sice lidé nebudou umírat na covid, ale začnou umírat na věci, které můžou být neodhaleny, ale mohly by být odhaleny při normálním fungování,“ pokračoval ředitel Fakultní nemocnice Motol.

Nemoci by tedy podle jeho názoru měly jet v normálním režimu, s tím, že by měly mít připravenou určitou kapacitu pro covid pacienty. Naštěstí se na to prý podobně dívají i lidé z krizového štábu.

Koronavirová krize, podle Ludvíka, ukázala, že potřebujeme opravit celou řadu českých nemocnic, jinak už bychom příští krizi nemuseli ustát. Investice do oprav nemocnic jsou prý dobrou investicí na opětovné nastartování ekonomiky.

Vedle toho by, podle jeho slov, ve zdravotnictví mohlo chybět až 40 miliard, které by měl do zdravotnictví nasypat stát.

