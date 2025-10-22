Vondráček (Svobodní): Arogance pana Hladíka už překročila všechny meze

Arogance pana Hladíka vůči všem občanům už překročila všechny meze. Naštěstí jeho pobyt na ministerstvu životního prostředí brzy končí.
Současná vláda schválila, že dá lidem ve formě emisních povolenek ETS2 pětkrát pěstí do obličeje. Teď tvrdí, že vyjednala, že lidé dostanou pěstí jen třikrát, a mají se z toho radovat.
Článek s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) k emisním povolenkám pro domácnosti najdete ZDE.
Mgr. Libor Vondráček
autor: PV