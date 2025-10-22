Vondráček (Svobodní): Arogance pana Hladíka už překročila všechny meze

22.10.2025 18:09 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na utočné komentáře ministra za KDU-ČSL Petra Hladíka

Vondráček (Svobodní): Arogance pana Hladíka už překročila všechny meze
Foto: Parlamentní listy
Popisek: Libor Vondráček, předseda Svobodných

Arogance pana Hladíka vůči všem občanům už překročila všechny meze. Naštěstí jeho pobyt na ministerstvu životního prostředí brzy končí.

Současná vláda schválila, že dá lidem ve formě emisních povolenek ETS2 pětkrát pěstí do obličeje. Teď tvrdí, že vyjednala, že lidé dostanou pěstí jen třikrát, a mají se z toho radovat.

Článek s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) k emisním povolenkám pro domácnosti najdete ZDE.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Vondráček (Svobodní): Chcete zastavit drahotu, zadlužování, migrační pakt ?
„EU vám přikáže, co smíte vlastnit.“ Vondráček před volbami burcuje k odporu
Vondráček: Kvůli Válkovi lékaři nesmějí ordinovat a pacienti zbytečně trpí!
Vondráček (Svobodní): Nepohodlní lidé dostávají cejch od ministerstva vnitra

Zdroje:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-hladik-vybojovali-jsme-emisni-povolenky-at-havlicek-blbe-nezvani-289808

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

emisní povolenky , Svobodní , Vondráček

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Bojíte se dopadu emisních povolenek STS2 na domácí rozpočet?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Michal Zuna byl položen dotaz

Odvolatelnost politiků

Nemyslíte, že je výzva k rezignaci Turka naivní? Že to udělá, když stále chce být ministr? Nemyslíte, že by řešením nejen v tomto případě byla možnost, aby voliči mohli politiky nejen volit, ale také případně odvolat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovyMladí rodiče vracejí ke starým vzorcům výchovy Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hroza (TOP 09): Praha dokončila definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja

19:05 Hroza (TOP 09): Praha dokončila definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja

Hlavní město dokončilo stavbu definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja, jednoho z klíčových prv…