Ministr Rakušan: Odmítáním nic nezastavíme

Migrační pakt znamená zpřísnění boje proti nelegální migraci. Do našich zákonů už se promítl konkrétními opatřeními, například zrychlením vyhoštění, detencemi na letištích nebo zpřísněním podmínek azylu. Tohle chce nastupující vláda taky rušit?
Odmítáním všeho nezastavíme ani nelegální migraci, ani klimatickou změnu, ani stárnutí populace. Zkrátka žádnou z těch hrozeb, před kterými populisti tak rádi zavírají oči a extrémisti je zneužívají k vyvolávání strachu a nenávisti. Strach, nenávist a bagatelizace ale ještě nikdy žádný problém opravdu nevyřešily.
Mgr. Vít Rakušan
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV