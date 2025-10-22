Ministr Rakušan: Odmítáním nic nezastavíme

22.10.2025 17:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítání migračního paktu

Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Migrační pakt znamená zpřísnění boje proti nelegální migraci. Do našich zákonů už se promítl konkrétními opatřeními, například zrychlením vyhoštění, detencemi na letištích nebo zpřísněním podmínek azylu. Tohle chce nastupující vláda taky rušit?

Odmítáním všeho nezastavíme ani nelegální migraci, ani klimatickou změnu, ani stárnutí populace. Zkrátka žádnou z těch hrozeb, před kterými populisti tak rádi zavírají oči a extrémisti je zneužívají k vyvolávání strachu a nenávisti. Strach, nenávist a bagatelizace ale ještě nikdy žádný problém opravdu nevyřešily.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
autor: PV

Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Je pravda, že nebudete mít ministerstvo dopravy ani průmyslu?

Čekal bych, že hlavně o dopravu budete usilovat. Jak tedy chcete bojovat proti greendealu nebo třeba za zrušení zákazu aut se spalovacími motory, ale vůbec už z povahy názvu strany něco udělat pro dopravu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

