Šéf Pirátů Bartoš se chystá k Zemanovi: Chce s ním probrat příští vládu

Předseda Pirátů Ivan Bartoš požádal o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Zajímá ho mimo jiné i to, zda by prezident po případných předčasných volbách pověřil sestavením vlády někoho s podporou většiny Poslanecké sněmovny. Informovala o tom ČTK.

Zeman několikrát uvedl, že by v současném volebním období skládáním vlády opakovaně pověřil nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Případná garance Hradu je jednou z podmínek, při jejichž splnění by mohli Piráti podpořit rozpuštění Sněmovny, řekl před dnešním jednáním dolní komory Bartoš novinářům.

O rozpuštění Sněmovny se hovoří jako o jedné z alternativ pro případ, že se ČSSD rozhodne odejít z menšinové vlády s ANO. Premiér Babiš minulý týden řekl, že by v takovém případě vyjednával s ostatními sněmovními stranami o dalším postupu včetně jejich možné podpory pro rekonstruovanou vládu. Za další alternativu označil Babiš předčasné volby, které ale nepovažuje za ideální.

Bartoš řekl, že na vedení Pirátů se zatím kvůli předčasným volbám nikdo neobrátil. Babiš podle něj musí především vyřešit aktuální situaci, kdy Zeman odmítá odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), případně by například celá vláda měla podat demisi. „Je absurdní hovořit o tom, že by se Sněmovna rozpustila a nechala vládnout pana premiéra Babiše s vládou na tomto půdorysu nebo s nějakými jinými osobami,“ uvedl.

Piráti by mohli rozpuštění Sněmovny podpořit za splnění některých podmínek a záruk, dodal Bartoš. „(Spočívaly by) třeba i v tom, jestli v případě předčasných voleb by byla garance ze strany prezidenta, že by po volbách pověřil sestavením vlády někoho, kdo má 101 (hlasů) ve Sněmovně,“ dodal Bartoš. Otázky Pirátů dosud zodpovězeny nejsou, uvedl.

Zeman po posledních volbách několikrát řekl, že by v nynějším volebním období i při opakovaných pokusech pověřoval sestavením vlády vždy šéfa ANO Babiše. Hrad to zopakoval například u příležitosti listopadového hlasování o nedůvěře vládě. „Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády,“ citoval tehdy mluvčí dřívější Zemanovo vyjádření.

