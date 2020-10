Šéf podnikatelských odborů se velmi rozčiloval na vládu: Amatéři. Holedbají se, kolik nalili miliard, ale je to úplně jinak

Desetitisíce podnikatelů a živnostníků končí, a to nejhorší období teprve přichází. Vláda předkládá jen čísla, která si sama vybírá, říká předseda výboru Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských a živnostenských spolků Radomil Bábek. Nová opatření proti šíření nemoci covid-19 se dotýkají obrovské masy živnostníků a podnikatelů. Kompenzace, se kterými vláda přichází, jsou prý jen na oko. „Vláda nám ty peníze poskytnout nechce, chová se k nám jako k nesvéprávným bytostem. Jsou to amatéři. Čekají nás krachy firem,“ rozjel se Bábek v pořadu Interview na ČT24.

reklama

„Jsme ve zvláštní situaci, kdy není rozhodující, jestli je podnikatel či živnostník schopný, nebo neschopný, ale jeho přežití nebo nepřežití má z větší části v rukou vláda,“ řekl úvodem předseda výboru Podnikatelských odborů.

V kontextu s otázkou, kolik podniků krizový rok přežije, reagoval na slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že „natahují ruku i podniky, které by za normálních okolností zkrachovaly, i kdyby tu žádný koronavirus nebyl, kdy nedokážou pomoc využít, jsou neschopné, tak zkrachují a pročistí se trh“. „Tento výrok se mnou nedělá nic zvláštního, nezvedá mi tlak. S jednou částí se dá i souhlasit,“ uvedl Bábek.

A sice s tou, že pokud by všichni dostali nabídky zajímavých úvěrů, tak by sám vyzval k tomu si půjčit takové peníze. „Pak se skutečně podle Bábka ukáže, kdo je schopný a kdo ne,“ dal za pravdu hlavě státu.

Současný problém však tkví v něčem zcela jiném: „Tahle vláda se holedbá tím, jak nalila stovky miliard peněz do covid půjček, přitom je z nich vyčerpáno jen několik málo miliard,“ zamračil se Bábek.

Důvodem je to, že vláda podnikatelům pomáhat nechce: „Stát jenom říká, co by nám mohl poskytnout, ale on nám to neposkytuje. Podniky půjčky nedostávají a jsou velmi složité! Je to jednoduchý důvod, vláda nám ty peníze poskytnout nechce. Jen prezentují, kolik dávají, ale nic nám nedají,“ zopakoval rozčíleně, že podpůrné programy cíleně nefungují.

„Oni neřeknou veřejnosti: my jsme nastavili takové podmínky, že to 95 procent všech firem nesplní,“ pokračoval a upozornil diváky, aby se skutečně podívali, kolik vláda oznámila, že do programů dala peněz, a kolik jich bylo vyplaceno. „Je to obrovský nepoměr,“ doplnil.

Kolik živnostníků a firem už muselo v tomto období své podnikání ukončit? „Jsou to desetitisíce podnikatelů a živnostníků, kteří s podnikáním skončili,“ uvedl s tím, že velkou roli zde hraje čas.

Právě nyní začíná pro podnikatele to vůbec nejhorší období. „Zatímco na jaře se s tím většina firem vyrovnávala, vyčerpaly své rezervy, tak teď se dostávají do toho nejhoršího období. Krachy a zavírání firem či živností nás teprve čekají,“ očekává se Bábek.

Za živnostníky uvedl, že by měli mnohem více pochopení pro mnohem tvrdší restrikce a daleko větší omezení společenského života, kdyby vláda předestřela konkrétní důvody a kompenzovala ztráty, které mají. „To jsou v hospodách taková centra nákazy? Větší než v supermarketech? Než v metru nebo v jiných obchodech? Oni vše dělají jen pomalu, pozdě a chaoticky. Společnost tím rozbíjejí,“ sdělil, že od vlády chybějí vstupní data, aby mohli uvěřit, že je to skutečně takto nutné.

„Víte, vláda s námi nemluví a nemluvím jen za podnikatele a živnostníky, ale za občany. Chová se k nám jako k nesvéprávným bytostem. Neříká nám, jaká jsou čísla, jaká je skutečnost. Máme jen čísla, která si oni vybírají.

Vládu prý upozorňovali, že přijde druhá vlna a spolu s ní velké problémy, ale nikdo jim nenaslouchal. „Oni byli opět v klidu celý srpen, celé září a najednou na začátku října zjistili, že je zle? To je vláda? To jsou amatéři!“ uzavřel rozezleně Bábek.

Psali jsme: Ekonomka Lipovská odhaluje temnou vizi krvácející ekonomiky: Nepadnou jen kadeřnice a kosmetičky. Nebudou ohroženy jen restaurace, ale...

Hospodářská komora: Doporučujeme firmám, aby si vytvořily vlastní podnikové pandemické plány

Nebudou peníze? Zrušte armádní nákupy a dejte to českým firmám! hřímal Okamura

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.