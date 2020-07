Šéf průmyslníků si přišel do ČT říci o podporu. Osobně se prý Babiše ptal, jak je připraven na druhou vlnu

reklama

Jedním z doporučujících bodů průmyslníků vládě je příjetí eura. Jde o politické rozhodnutí, ale zdá se, že tato vláda nic takového v plánu nemá: „Přijetí eura by bylo dobré pro podporu exportu, pro snížení převodových nákladů a byli bychom v dění eurozóny. Tato vláda tomu ale říká jasné ne,“ pokrčil prezident svazu rameny, s dovětkem, že při vstupu do Evropské unie bylo však přijetí eura jednou z podmínek, kterou jsme garantovali.

Čeští občané však většinově euro nechtějí. Veřejnost je těžké přesvědčit o výhodách přijetí eura, když se nedaří přesvědčit ani samotné politiky. Podle Hanáka jde totiž o „záležitost PR“: „Je to tak před každými volbami. Český občan chce mít dobrou a levnou dovolenou, čili žádná politická strana před volbami tento problém neotevře,“ povzdechl si nespokojeně.

Přijetí eura je přitom záležitost, která by velmi pomohla českým firmám a české ekonomice. „Dnes odhadujeme, že 18 až 20 procent faktur platí české firmy v eurech,“ poukázal Hanák.

Premiér Andrej Babiš má na věc jiný názor. Často argumentuje tím, že euro nechce, abychom neručili za řecké nebo italské dluhy. „Tím, že politická reprezentace dává tak najevo, že za jejího působení, a pravděpodobně tu může být i další čtyři roky, k přijetí eura nedojde, je tento náš boj jako boj s větrnými mlýny,“ míní prezident Svazu průmyslu a dopravy.

Souhlasí s názorem guvernéra České národní banky Jiřím Rusnokem jenž říká, že pro celou ekonomiku je z krátkodobého pohledu výhodnější mít vlastní měnu, jelikož se s ní lépe reaguje na nejrůznější ekonomické výkyvy.

Vzápětí dodává, že zcela jinak je tomu z hlediska dlouhodobého. „Při pohledu do budoucna. nebýt členem eurozóny, z hlediska vnitřního trhu a problémů, které nastanou od 1. ledna s velkou Británií, je pro nás silná Evropa, se silnou měnou a kvalitním vnitřním trhem, velkou oporou,“ připomněl, že Česko je superexportní zemí.

Svaz průmyslu a dopravy sestavil proto desatero opatření pro obnovu a posílení dlouhodobého růstu české ekonomiky. Ve středu tento plán zástupci svazu předali premiérovi Andreji Babišovi. Vyzvali ho, aby vláda mimo jiné podpořila firemní a veřejné investice, stimulovala inovace a urychlila digitální transformaci firem a státu.

Učinil tak svaz z důvodu, že se oživení ekonomiky neodehrává tak, jak by si představoval? „Je potřeba říct, že v průběhu covidové krize, jsme udělali čtyři nebo pět průzkumů. Nejdříve to pro vládu vycházelo velmi špatně. Dnes všichni vládu kritizují, ale ukázalo se, že to není pravda. Měla velkou odvahu, rozhodla v pravou chvíli o razantních opatření. Jen se to nějak zadrhlo, ze strany vlády plynula pak řada nepřesností. Některá přijatá plošná opatření nebyla rozumná,“ zhodnotil Hanák.

Babiše se Hanák osobně dnes ptal, jak je vláda připravená na případnou druhou vlnu epidemie: „Tvrdil mi, že máme zásoby všeho na dva měsíce a že určitě nedojde k plošným rozhodnutím, ale k lokálním. Pokud by se znova zavřelo plošně, ekonomika už by to neustála, naše vnuky a pravnuky bychom tím dramaticky zadlužili,“ narážel i na rekordní schodek státního rozpočtu.

Má Hanák důvěru, že se Babiš své sliby splní? „Nezbývá mi nic, než věřit, že to bude lepší... že stát bude velmi dobře řídit své fakultní nemocnice, že se zlepší i práce jednotlivých hygienických stanic,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jak bylo zmíněno, velký důraz Hanák klade na to, aby vláda více investovala do infrastruktury. Průmyslníci by chtěli nový stavební zákon: „Nedaří se překonat tragédii naší ekonomiky2 stavební povolení. Projektová dokumentace tu trvá 10,12,13 let. Dnes jsme o novém zákoně s předsedou vlády mluvili. Předal jsem mu podklady z odborné veřejnosti. Půjde to do Legislativní rady vlády, snad se to pohne. Věřím, že to předseda vlády má jako prioritní. Slíbil, že už od 1. 1. 2021 by něco z toho mohlo fungovat,“ doufá Hanák. V žebříčku povolovacího stavebního řízení má naše země 156. místo, tedy jedno z nejhorších hodnocení. „S tím by žádný předseda vlády nebyl spokojen,“ uzavřel Hanák.

