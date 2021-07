Šéfka Trikolóry se neudržela: Tato ministerstva zrušit. Každý třetí úředník pryč. Manželství je muž a žena, nic víc. A ta cenzura...

Hostem v XTV byla šéfka Trikolóry a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci (TSS) jsou podle ní jediné pravicové uskupení v České republice, které je skutečně pro referendum o setrvání v EU. Daně by se prý měly snižovat stejně jako počet úředníků. Každý třetí byrokrat by tak měl jít pryč. Politička vysvětlila, co je to normální svět, a zastala se fotbalisty Kúdely. Výstup z EU? Údajně reálné a musíme se připravit. „Po volbách nepůjdeme určitě s Piráty!“

„Máme nějaké interní průzkumy a jsem si jistá, že tu pětiprocentní hranici překročíme,“ prohlásila hned na úvod politička. „Musí zde nastat nějaká obnova země po tom, co se tady dělo ty poslední roky. Ty deficitní rozpočty nelze stále omlouvat tím, že tady byl covid. To celkové hospodaření státu, kdy jen každodenní správa toho dluhu přijde na jednu miliardu, je děsivé. My jsme jediná pravicová formace v zemi a chceme zásadně omezit výdaje i příjmy státu, ať už se to týká snižování počtu úředníků, nebo snižování daňové zátěže pro naše občany. Chceme, aby peníze zůstaly v peněženkách našich lidí, a ne státu,“ rozohnila se dále poslankyně.

Navyšování daní je pro hlavní tvář Trikolóry prý zcela nepřijatelné. „Zvyšování daní v okamžiku, kdy tady skončilo 200 tisíc živností, to je cesta do pekel. Z čeho ti lidé mají žít? My třeba chceme začínajícím podnikatelům první rok odpustit úplně všechny daně. A těch bodů je samozřejmě víc.“

Jedním z pilířů hnutí Trikolóra je požadavek na normální svět a jeho obrana. Co to vůbec znamená pro Zuzanu Majerovou Zahradníkovou? „Pro mě je normální, že manželství je svazek jedné ženy a jednoho muže, pro mě je normální, že se má člověku vyplatit pracovat a za to být náležitě odměněn. Nenormální je, že se lidé obohacují na úkor dotací a dávek, že v této zemi zevšedněla korupce, že se ve Spojených státech amerických pálí knihy ideových odpůrců,“ uvedla Zahradníková.

Zastala se i fotbalisty Ondřeje Kúdely, který za neprokázaný rasistický výrok dostal stopku na deset zápasů, zatímco jeho skotský protihráč za brutální zákrok na slavistického brankáře vyšel se zákazem pouze na dva zápasy. „Nepřijde mi normální, že v západním světě probíhá otevřená cenzura, že si musíme dávat pozor na to, co řekneme. To je asi ten rozdíl mezi normalitou a absurdností současného progresivistického světa.“

Jak bude uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci postupovat po volbách v případě, že překročí hranici 5 % a dostane se do Poslanecké sněmovny? „Karty ještě nejsou rozdané. Můžu vám říct, s kým určitě nebudeme vyjednávat, a to jsou Piráti. To je strana, která je na úplně opačném pólu, než jsme my, a vnímá svět perspektivou digitálních bolševiků, a to je to, proti čemu my vlastně bojujeme. S Piráty opravdu nikdy,“ prohlásila důrazně politička.

Jaký je vztah TSS k Evropské unii? „Jsme jednoznačně pro referendum o setrvání v EU. Stejně, jako lidé mohli hlasovat o přistoupení, mají nárok rozhodnout o setrvání. Co se týká případného výstupu z EU, tak my se na to musíme v rámci V4 připravit. Ta situace je do budoucna reálná a my bychom na to měli být spolu s okolními zeměmi připraveni. Já osobně jsem pro výstup,“ řekla politička s tím, že EU nám už nyní diktuje přes polovinu legislativy, a nelze proto Českou republiku považovat za suverénní.

