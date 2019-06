Senátor Čunek udeřil na Piráty: Nechoval bych se jako bonzák a slaboch. Nedospělé děti

„Já nejsem obhájce premiéra Babiše. Já jsem obhájce každého politika, u kterého vidím, že policejní složky zasáhly s ohledem na politickou práci. U premiéra došlo k tomu, že dva měsíce před volbami požádala policie o jeho vydání (k trestnímu stíhání). Všichni víme, že to byl nesmysl,“ odstartoval rozhovor zostra Čunek.

České úřady by měly příjemce dotací vést k tomu, aby žádaly o dotace správně, a pokud už se stane chyba, tak ji napravit tak, aby ony dotace zůstaly v Česku. Tyto chyby bychom si podle Čunka měli opravovat na národní úrovni a neměli bychom na sebe v Bruselu příliš upozorňovat.

Bastlová se Čunka ptala, zda jako hejtman Zlínského kraje postupuje stejně, když žádá o české národní dotace. „Také se snažíte tu chybu ututlat?“ zeptala se. Čunek připustil, že se snaží o dotace žádat bez chyb, a když už se nějaká chyba stane, snaží se ji co nejrychleji napravit, aby Zlínský kraj nepřišel o peníze. „Je to přesně tak,“ potvrdil Čunek jednání kraje.

Piráty kritizoval za to, že postupují jinak a Babiše veřejně kritizují. On by si tak prý nepočínal. „Určitě bych se nechoval jako bonzák a nechoval bych se jako slaboch, který si neumí poradit sám. Ale to je tak u nedospělých dětí a bývá to tak i u nedospělých stran,“ nešetřil tvrdými slovy.

Všechny státy se podle něj snaží získat maximum evropských dotací a my se podle jeho názoru máme snažit o totéž. I tím, že opravíme případné chyby v různých projektech.

