Senátor Fischer vysvětlil: Potrestáním válečných zločinců pomůžeme i Rusku

Senátor Pavel Fischer, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, prohlásil, že vyšetřování válečných zločinů Ruska při konfliktu na Ukrajině je vlastně pomocí pro obě země. „Je to pomoc nejenom Ukrajině, je to i pomoc samotnému Rusku, aby nemělo v čele v budoucnosti válečné zločince,“ uvedl Fischer, který podpořil vyslání patnácti českých specialistů, kteří by válečné zločiny na místě vyšetřovali.

Fischer ve svém projevu na plénu Senátu představil doporučení výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, aby se čeští zástupci účastnili mise v Nigeru a také aby se připojili k vyšetřování, které provádí Mezinárodní trestní soud v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině.

„V případě Sahelu nás zajímalo, jaké ponaučení nebo jaké závěry si Ministerstvo obrany odnáší z toho dosavadního působení našich sil v operacích, které probíhaly na území několika států včetně na prvním místě Mali. A zajímalo nás, proč právě Niger? Tak dovolte mi, abych vás krátce jenom seznámil s průběhem diskuse a také upozornil na některé zajímavé momenty z rozpravy týkající se toho vyšetřování válečných zločinů,“ řekl Fischer na úvod.

Mise ve státech Sahelu jsou podle něj klíčové i pro další bezpečnost Evropy a samotné České republiky, a proto by se čeští vojáci měli těchto akcí účastnit. „V případě Sahelu, tedy Nigeru, mluvíme o rozsáhlých územích, ve kterých státy ztrácejí svoji schopnost, autoritu hlídat a zabezpečovat základní funkce státního uspořádání jako takového. Hranice států přestávají mít význam, nikdo je nedokáže hlídat. Ke slovu přichází migrace, ozbrojený zločin, obchodování s lidmi a obrovské nebezpečí, které z toho plyne pro státy Magrebu – mohli bychom mluvil například o Tunisku a o dalších. A také pro celé Středomoří, a tudíž i pro Evropu,“ vysvětloval Fischer.

Podle něj evropská bezpečnost vyžaduje, aby její síly byly v Africe přítomné a pomáhaly tam nejen vojensky, ale i politicky. „Abychom vůbec tušili, co se na tomto kontinentu v rozsáhlých územích, které daleko překračují naši běžnou skutečnost, vůbec děje,“ dodal Fischer.

Důležité je to podle něj také kvůli tomu, že v Africe stále více působí vlivy Číny a Ruska, konkrétně Wagnerovy skupiny. „Do toho se vlamuje působení celé řady mocností. Čínské lidové republiky na prvním místě a Ruské federace na druhém. Jak známo, tak právě Wagnerova skupina, neslavně proslulá nějakými děsivými zločiny, válečnými zločiny na území Ukrajiny, právě v řadě afrických států dneska působí a vytlačuje každého, kdo by tam chtěl v souladu s mezinárodním právem se závazky státu působit. I to je také jeden z důvodů, proč naši vojáci už nepůsobí na území Mali v současné době,“ upozornil Fischer na další možná nebezpečí.

Na území Sahelu by podle Fischera bez přítomnosti západních vojáků a politických tlaků nadále rostl vliv islamismu, který je pro Západ trvalým nebezpečím. „To, co jsme viděli například na území v Afghánistánu v minulosti, že se tady vytváří politický islamismus, který neváhá sáhnout k těm největším hrozbám vůči našim zemím, tak to vidíme dneska v Sahelu. Jako kdyby se v tomto regionu koncentrovala islamistická internacionála, když to řeknu s nadsázkou, která plánuje, jak ohrožovat nejenom naše občany, naše podniky nebo naše hospodářské zájmy, ale také naše zájmy politické a především naši bezpečnost. I proto je tak důležité, abychom v tomto smyslu působili tam, kde nás státy pozvou,“ vyložil senátorům, proč by se Češi měli podílet na misi v Nigeru.

Poté se již Fischer věnoval tématu války na Ukrajině a vysvětlil, proč by měla Česká republika vyslat své zástupce v rámci vyšetřování válečných zločinů, které provádí Mezinárodní trestní soud. „Způsob, jakým se Rusko postavilo k mezinárodním závazkům, kde i svoje vlastní závazky naprosto pošlapalo, a nemluvě ani o mezinárodním právu, je tak do nebe volající, že je potřeba Ukrajině pomoci. Pomoci obnovit autoritu vlády práva, pomoci dát občanům naději na spravedlnost. I proto je tak důležité, aby právě naši mohli působit na Ukrajině při vyšetřování těch nejhorších zločinů,“ prohlásil Fischer.

Vyšetření válečných zločinů a potrestání viníků navíc podle něj pomůže nejen Ukrajině, ale i samotnému Rusku. „Je to totiž dokonce pomoc nejenom Ukrajině, je to i pomoc samotnému Rusku, aby nemělo na svém čele v budoucnosti válečné zločince, protože mírová budoucnost pro Rusko přece vychází také z toho, že pojmenujeme problém. A že budeme volat ty zodpovědné k tomu, aby se zodpovídali před nezávislým soudem. A k tomu přesně slouží vyslání našich specialistů na Ukrajinu, o kterém dnes jednáme,“ pokračoval Fischer s tím, že by se mělo jednat o dvouletou misi pro patnáct osob.

„Jedině tehdy, když ztotožníme místo činu, oběť, okolnosti, za kterých byla zavražděna, vražednou zbraň nebo stopy vedoucí k pachatelům, jedině tehdy můžeme Ukrajině a vůbec Evropě pomoci k nastolení autority mezinárodního práva. A za oběti se postavit,“ dodal předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

