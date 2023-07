Senátor se bouří proti platební diktatuře. Nemohu věřit, že podnikatel šikanuje podnikatele, zlobí se

MONITORING Mezi politiky i podnikateli to pořádně vře. Poté, co vláda Petra Fialy definitivně zrušila elektronickou evidenci tržeb, exponenciální řadou roste počet podniků, které přestaly přijímat platební karty. Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové je to jasný důkaz toho, že se podnikatelé snaží díky vládě ODS opět uniknout do šedé zóny a připravit státní kasu o desítky miliard korun na nevykázaných tržbách. Do již tak vyostřené debaty vstoupila podle médií také Hospodářská komora, která se začala zabývat myšlenkou legislativních změn, které by pro podnikatele přinesly novou povinnost v podobě nutnosti akceptace platebních karet.

Že se o něčem podobném skutečně diskutuje, potvrzují také slova Luboše Kastnera, restauratéra a člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků. „Jde o hosta, nejde o podnikatele. Oni si mohou zakalkulovat ty náklady s tím spojené do podnikání a je to standardní náklad podnikání. Takže my se budeme snažit o to, abychom postavili elektronické digitální platby na úroveň těch hotovostních," řekl Kastner pro TV Nova.

Jenže tento záměr zvedl ze židle senátora Jaroslava Chalupského zvolaného za Svobodné. „Podnikatel šikanuje podnikatele. Respektive zástupce podnikatelů z Hospodářské komory chce omezovat a regulovat svobodné podnikání tím, že chce připravit zákon, který by nařizoval přijímat platební karty?! Nemohu tomu uvěřit!“ prohlásil senátor Chalupský, podle kterého má být způsob platby zcela na dohodě mezi obchodníkem a zákazníkem. „Pokud obchodníkovi nevyhovuje nebo nevychází platba kartou, nenabídne ji. I s vědomím, že o zákazníka může přijít. Pokud zákazníkovi vadí nemožnost platit kartou, může jít svobodně k jinému provozovateli. Nikdo třetí by se jim do toho neměl montovat a něco nařizovat,“ vysvětlil dnes často opomíjený princip senátor s tím, že je přesvědčený o tom, že proti platební diktatuře se postaví i celý Senát.

„Peněženka by měla obsahovat více možností platby. A podnikatel nemá být nucen do platby kartou. O to méně, když za tu platbu musí bance zaplatit poplatky. Platba kartou vyhovuje velkým řetězcům s obrovskými obraty. A také bankám, protože tu pomyslnou elektronickou tisícovku při každé transakci trochu pro sebe ukousnou,“ dodal Jaroslav Chalupský.

