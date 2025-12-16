Ukrajina? Politici ji drží, ale Němce a Francouze už to začíná štvát

Zatímco v Bruselu se evropští lídři dohadují o tom, zda a kolik dalších peněz uvolní na pomoc Ukrajině, průzkumy naznačují, že němečtí a francouzští voliči si přejí něco zcela jiného.

Ukrajina? Politici ji drží, ale Němce a Francouze už to začíná štvát
Foto: Repro Emanuel Macron, X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Emanuel Macron

Německo a Francie tvoří od zrodu evropských společenství tandem, který dodnes pohání motor celé Evropské unie.

Server France24 upozornil, že evropští lídři včetně ukrajinského Volodymyra Zelenského se v úterý setkají v Haagu, aby zřídili Mezinárodní komisi pro náhradu škod, která má Kyjevu odškodnit stovky miliard dolarů způsobených ruskými útoky a údajnými válečnými zločiny.

EU současně stále debatuje o tom, jak uvolnit v Belgii držená zmrazená ruská aktiva a předat je Ukrajině. Server britského listu The Guardian v této souvislosti upozornil, že Rusko se chystá vyslat varovný výstřel proti plánu EU a již si vyžádalo zaplacení 230 miliard eur jako odškodné.

Většina aktiv, 185 miliard eur (162 miliard liber), je držena v centrálním depozitáři cenných papírů Euroclear v Bruselu, který je správcem většiny zmrazených peněz Kremlu.

Jednou z možností je, že EU by poskytla Ukrajině počáteční půjčku ve výši 90 miliard eur s využitím hotovosti u Euroclearu, ale ruský nárok na tyto finanční prostředky by zůstal nedotčen. Kyjev by peníze splatil pouze tehdy, pokud a až Rusko odsouhlasí úhradu reparací za obrovské škody, které způsobilo Ukrajině během téměř čtyř let totální války.

Teď se však zdá, že němečtí a francouzští politici dělají něco jiného, než by si přáli jejich voliči. Ukázal to průzkum, na který upozornil server Politico.

„Ve Francii a Německu, dvou největších demokraciích EU, nové průzkumy ukazují, že více respondentů si přeje, aby jejich vlády omezily finanční pomoc Kyjevu, než aby ji zvýšily nebo ji zachovaly na stejné úrovni,“ napsal server Politico.

„Velká část našeho výzkumu ukázala, že veřejnost v Evropě má pocit, že současná doba vyžaduje politické kompromisy, a finanční podpora Ukrajiny není výjimkou,“ řekl Seb Wride, vedoucí průzkumů veřejného mínění ve společnosti Public First, nezávislé průzkumné agentury se sídlem v Londýně, která průzkum pro POLITICO provedla. „V době, kdy převládá pocit, že peněz není nazbyt, se stále více lidí obrací spíše k řešení vlastních vnitřních problémů,“ dodal.

Téměř polovina německy mluvících respondentů (45 procent) byla pro snížení finanční pomoci Kyjevu, pouze 20 procent ji chtělo zvýšit. Ve Francii chtělo 37 procent dávat méně peněz a 24 procent preferovalo možnost finanční pomoc Ukrajině navýšit.

V Německu a Francii byl odpor k pomoci obzvláště výrazný mezi příznivci stran jako jsou Alternativa pro Německo a francouzské Národní shromáždění.  

autor: Miloš Polák

