Sankce a nátlak? Nejsme kolonie, je třeba přežít! Vysoká „šajba“ z BRICS má jasno

O víkendu se nicméně setkal s některými tuzemskými politiky a průmyslníky v pražském hotelu Ambassador Zlatá Husa. ParlamentníListy.cz byly přitom, a tak mu hned položily pár dotazů. Hned zpočátku pochválil: „Do Prahy jezdím velice rád. Překrásné město, skvělí lidé, kteří vždy pomohou.“
Nutno dodat, že BRICS je hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie a Číny, k nimž se v roce 2011 připojila Jihoafrická republika. Od ledna 2025 je označováno jako BRICS+ a sdružuje se v něm už jedenáct zemí. Tyto státy při vzájemném obchodu používají stále častěji národní měny, nikoliv americký dolar, jak to bylo zvykem doposud, což ohrožuje postavení dolaru jako světové rezervní měny, a Američanům to dost vadí. Fórum, jehož je Davidovskij viceprezidentem, působí vlastně jako podpůrná organizace uskupení.
Jak vnímáte kritiku, že BRICS je sdružení nedemokratických zemí? Rusko je oligokracie, Čína komunistický režim, Jihoafrická republika ekonomický apartheid a tak dále…
Díky za ten dotaz. Popřemýšlejte, o jakém množství obyvatelstva hovoříme. Je to jedenáct zemí, které reprezentují jednačtyřicet procent světové populace. Zmíněná kritika tedy obviňuje polovinu světa z nedemokratického jednání. To je přece divné.
Kdybyste někdy byl na fóru BRICS, viděl byste to obrovské množství lidí. A nejde jen o politická vedení jednotlivých zemí, ale i o podnikatele, myslitele, vědce a další. Lidé se poznávají, diskutují, domlouvají se. Nikdy jsem nezažil, že by někdo někoho utlačoval. Vždyť je to dobrovolné.
Uskupení BRICS je už zcela otevřeným konkurentem amerického unipolárního uspořádání světa. Mám pravdu?
Ne zcela. BRICS vznikl spontánně a neměl ambici s někým soutěžit. Prostě se dohromady spojili lidé ze zemí, které se cítily jako kolonie, jako závislé státy. Byly pod velkým tlakem. Proto se daly dohromady, aby mohly lépe žít. O žádnou konfrontaci nejde. O žádné protivenství proti Západu se nejedná.
Úkolem BRICS je najít cestu, jak společně přežít. Lidé chtějí žít, obchodovat, bavit se, jíst. V současnosti například Rusko hodně pomáhá v Africe a na Blízkém východě mnoha zemím. Společně s obchodem se plánují kulturní spolupráce.
A země BRICS byly pod velkým tlakem koho?
Těch, od nichž přišly sankce.
Takže Evropské unie a Spojených států amerických…
Některé silné svazky začaly ohraničovat finance, zavádět sankce a na menší národy či státy začaly uplatňovat nátlak. A tak jsme si řekli dobře, budeme spolupracovat. Je třeba v dnešní globální ekonomice nějak přežít. Číňané třeba pracovali jako otroci za drobné. Dlouho trpěli, ale pak se začali rozvíjet.
Sankce jsou uplatňovány ve vlnách. Nicméně po začátku války na Ukrajině jich přibylo…
Válkou lze nepřesně nazvat každý konflikt. Konflikt vzniká tam, kde nebylo možné se domluvit. Každý konflikt končí vyjednáváním. Když si obě strany naslouchají, konflikt nevznikne. A válka opravdu není nic dobrého. Nikdo ji nemá rád. Lidé umírají. Přestože se někdy vyjednávání jeví jako zbytečné, je nutné v něm stále pokračovat.
V současnosti se v tomto ohledu hodně snaží americký prezident Donald Trump. Vyřeší válku na Ukrajině?
To je chlapík. Nelze hovořit špatně o člověku, který chce ukončit krveprolévání. Nebudu si vážit nikoho, kdo by chtěl prodlužovat válku, kdo nebude chtít vyjednávat.
Ukončí tedy s Putinem a Zelenským zmíněnou válku?
Když se dva perou, vždy je třetí strana. Uvidíme. S úctou se chovám jak k ruskému, tak i ukrajinskému národu. Projedete-li Ruskem a poptáte se obyčejných lidí, nic negativního o ukrajinském národu neuslyšíte. To je mé mínění.
Já ho i s Ukrajinou projel v roce 2014 ze Zborova do Vladivostoku a už tehdy byl mezi Ukrajinci a Rusy hluboký příkop nenávisti. A někdejší hanlivé označení chochlové pro první a kacapové pro druhé se stalo vlastně jen škádlením…
Osobně mě hluboce rmoutí strádání ukrajinského národa, Donbasu a tak. Slovani zabíjejí Slovany. Musí to přestat. A opakuji, je třeba se domluvit.
