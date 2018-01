Seriozní vědkyně Angela se nezdá. Merkelová před vybranými novináři zesměšňovala britskou premiérku kvůli brexitu

Na jednáních Světového ekonomického fóra v Davosu se sešli světoví politici. Tentokrát nechyběl ani český premiér. Předseda vlády Andrej Babiš podle svých vlastních slov na jednáních hovořil o uprchlické krizi či o nesmyslnosti uprchlických kvót.

Neřešily se ale jen uprchlické kvóty, nýbrž např. také odchod Velké Británie z EU. Německá kancléřka Angela Merkelová se v Davosu kvůli tomuto tématu sešla s novináři a bavila je historkami o tom, jak probíhá jednání mezi ní a britskou premiérkou Theresou Mayovou. Na sociální síti Facebook o tom informoval novinář Robert Peston z britské televize ITV.

Celý článek naleznete zde.

Merkelová na utajeném setkání s novináři prozradila, jak vypadá vyjednávání o Brexitu. Sejdou se dvě dámy a Merkelová se prý zeptá Mayové, jak si tedy představuje odchod Velké Británie z EU. A co jí Mayová odpoví? „Udělejte mi nabídku,“ odpovídá prý tradičně Mayová. Merkelová britské kolegyni obratem připomene, že to není ona, kdo odchází z EU, takže žádnou nabídku dělat nemusí. „Co tedy chcete?“ zeptá se poté znovu Merkelová. A odpověď? „Udělejte mi nabídku.“ A takhle to prý probíhá stále dokola a dokola.

Když to novináři slyšeli, ozval se údajně výbuch smíchu.

Robert Peston k tomu dodává, že historka, která se může při pohledu z venku jevit jako velmi humorná, není pro samotné Brity nijak povzbudivá. Dokazuje to totiž, že britský kabinet zatím stále neví, co chce. Zatím se mezi sebou hádají ti členové britské vlády, kteří volají po tvrdém Brexitu, s ministry, kteří stojí o měkkou variantu. Dobrou zprávou však je, že si to ministři snad už brzy vyjasní a Velká Británie bude konečně vědět, co chce.

autor: mp