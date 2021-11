Šetřete elektřinou, nebo vám ji vypneme. Francii hrozí tma a zima

reklama

Anketa Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 3951 lidí Ve Francii překročila minutý týden cena za MWh elektřiny na denním trhu 300 euro, konkrétně se zastavila až na 302,14 euro za MWh, což je zhruba pěti- až šestinásobek cen, které byly obvyklé v předcházejících letech. To vše v době, kdy teploty v zemi galského kohouta neklesly pod nulu. Francouzská poptávka po elektřině je šroubována zejména jejím častým využitím pro vytápění. Němci nebo například Britové, využívají k vytápění mnohem více plyn.

Jak informuje server Time.com, ve Francii nyní z tohoto důvodu opět uvažují o zavedení velmi restriktivních opatření. Pokud by se v lednu a v únoru měly teploty dostat pod nulu, mohlo by v čase před očekávanými prezidentskými volbami dojít i na nejhorší – střídavé dvouhodinové blackouty pro jednotlivé francouzské regiony.

„Vážení občané, začíná dvouhodinový blackout. Elektřina nepůjde, teple se oblečte a zapalte svíčky.“

Jde o opatření poslední instance, ke kterému by Francouzi museli sáhnout v případě, že by vše ostatní selhalo. Francouzský správce elektrické sítě RTE musel i loňskou zimu apelovat na domácnosti, aby ve špičce vypnuly nepotřebné spotřebiče. Postačil k tomu teplotní výkyv o 4 stupně Celsia pod obvyklé hodnoty. RTE oznámila, že by spotřebitelé měli své odběry omezit, aby „se vyhnuli možnosti výpadků“. Ve složitých momentech se také přistoupilo k redukci dodávek do vybraných velkých podniků. Mezistupněm mezi tímto řešením a plnými dvouhodinovými odstávkami by potenciálně bylo snížení voltáže. Analytik Nicolas Goldberg na stránkách Time varoval, že pokud by přišel pokles teplot a zároveň nebylo větrno, mohla by se Francie ocitnout v komplikované situaci vinou menší dostupnosti jaderné energie a nedávných odstávek uhelných zdrojů. „Pokud začne být zima a přestane foukat, mohl by to být problém,“ řekl doslova. Podobně to vidí Jeremy Weir, ředitel švýcarské společnosti Trafigura, která s energiemi obchoduje. Podle něj jsou střídavé blackouty pro jednotlivé regiony reálnou možností.

Jinde to není o mnoho lepší

Problémy s energií měli minulý měsíc i Britové, některé tamní průmyslové podniky musely omezit produkci a požádat o státní pomoc. Podle některých jde o předzvěst toho, čím by si mohla v příštích měsících kvůli kombinaci nové vlny koronavirové pandemie a nepřízni počasí projít kontinentální Evropa.

Otázkou také bude, jak se k evropské energetické krizi postaví Rusko. Vladimir Putin sice slíbil navýšení dodávek zemního plynu, státní podnik Gazprom ale nejprve chce naplnit domácí zásobníky a v řešení je i plný provoz plynovodu Nord Stream 2. Není tedy jisté, v jakém objemu budou Rusové Evropu přes zimu skutečně zásobovat. Jiní velcí producenti zkapalněného zemního plynu také pomoci nepomohou. Například největší světový vývozce Katar oznámil, že již vyváží své maximum. Než budou bohatému emirátu v Perském zálivu dodány nové přepravní lodě, které objednal v Jižní Koreji a v Číně, dodávky se nezvýší.

