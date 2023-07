Šetříme u sebe, to je důležité. Fiala vysvětloval, že sliby plní

reklama

Poslanci projednali v prvním čtení konsolidační balíček pětikoaliční vlády premiéra Petra Fialy. Poslanci ho většinou hlasů protlačili do dalšího kola legislativního procesu, přesněji řečeno, do druhého sněmovního čtení.

Fiala ujistil občany, že jeho vláda v konsolidačním balíčku šetří především na sobě.

„To, co je důležité, my přece šetříme u sebe. Když se podíváte na tu strukturu opatření v ozdravném balíčku, tak dvě třetiny jsou na výdajové straně a třetina je na straně příjmů. 67 miliard korun ušetříme na straně státu v příštím roce. A to jsou peníze, které se spotřebovávají na provoz státu. Tam všude se spotřebovávají peníze na provoz státu,“ pravil Fiala v rozhovoru pro televizi Nova.

„Tam všude dochází k výrazným úsporám. Skutečně jdeme příkladem a plníme svoje předvolební sliby. Šetříme více na státu a méně vybíráme od občanů. Ale musíme se dostat k tomu, abychom dali finance tohoto státu do pořádku. Abychom zastavili tady to nezodpovědné hospodaření, které tady předvedla Babišova vláda. Protože nemůžeme žít na dluh. Každý to zná ze své rodiny. Nikdo nemůže dlouhodobě mít vyšší výdaje, než jaké má příjmy,“ uzavřel Fiala.

Ve stejném duchu se vyjadřují i další koaliční politici. Kupříkladu někdejší předseda TOP 09 a dnes europoslanec Jiří Pospíšil, Také on má za to, že přišel čas, aby si český stát uložil dietu. „Žili jsme nad poměry a teď je na řadě redukční kúra,“ pravil Pospíšil.

