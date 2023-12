Šichtařová se obula do politiků: Jen populistické štěky, řešení nenabízí vláda ani opozice

Ani jedna ze současných parlamentních stran nepřišla se souborem řešení, který by vedl ke zlepšení ekonomické situace. Řekla to ekonomka Markéta Šichtařová v pořadu K věci na CNN Prima NEWS. Od politiků se prý většinou ozývají jen „populistické štěky“, z vládní koalice ani z opozice však nikdo nepřišel s komplexním řešením.

Politici podle Šichtařové mluví izolovaně buď o příjmech, nebo o výdajích, tyto dvě strany však nikdy nespojí v nějaký smysluplný celek. „Neslyšela jsem nikoho, kdo by řekl: ,My snížíme jak příjmy, tak výdaje, a ty snížíme více.‘ To by podle mě dávalo absolutní smysl,“ vysvětlila.

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1711 lidí Známá ekonomka v pořadu zmínila dva body, které by mohly pomoci navrátit Čechům ztracenou důvěru v ekonomiku a vládní řešení. Prvním z nich je stabilita institucí ve smyslu zákonů a daňových sazeb. „Když budeme každý rok dělat reformu reformy, tak to žádná stabilita není. Velmi to komplikuje podnikatelské prostředí,“ podotkla. „Země, které mají stabilní institucionální prostředí, dlouhodobě prosperují, na rozdíl od zemí, které ho neustále mění,“ odkázala Šichtařová na statistiky.

Veřejné finance podle ní rozhodně neuzdraví zvyšování daní ani konsolidační balíčky. Česká ekonomika by se prý velmi rychle rozjela, kdyby odbourala transfery, do nichž jde zhruba jedna třetina vládního rozpočtu. „Jsou to nějaké dotace jakéhokoliv typu plynoucí kamkoliv. Znemožňují například, aby penzisté měli vyšší důchody,“ upřesnila druhý bod.

Díky konsolidačnímu balíčku se schopnost Česka splácet závazky zlepší, uznala na druhou stranu Šichtařová. Upozornila však, že kromě toho je důležitá i ekonomická strategie: „Jestli jsou veřejné finance zdravé a z ekonomiky se může stát dravá štika, nebo jestli bude zabředávat do nějaké stagnace.“

Balíček může zlepšit důvěryhodnost v očích zahraničních fondů, které nakupují státní dluhopisy, to ale podle Šichtařové není pro tuzemské hospodářství relevantní. „Česká ekonomika nefunguje proto, aby byly zahraniční fondy spokojené, funguje pro Čechy a české podnikatele. Z jejich pohledu se důvěra moc nezvyšuje. Akorát mají pocit, že je zde méně stabilní institucionální prostředí, protože se jim zvyšují daně,“ okomentovala.

