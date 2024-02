Šichtařová u vypískaného Výborného: Úředníkům a politikům naprosto uniká podstata

reklama

Zemědělci podle všeho očekávají pokles zisku za rok 2023 o 37 procent. Má to ale háček – rok 2022 byl v tomto ohledu nadprůměrný. Stojí zemědělci před krachem, nebo si jen zvykli na vysoké zisky a nechtějí se jich vzdát? „Tohle je maximální ohavnost, zkoušet očernit zemědělce tím, že jsou ti chamtiví kapitalisté, kteří si jen zvykli na nějaký zaručený zisk a teď se zlobí, že budou mít zisk menší. To je skoro stejná ohavnost jako propagandistické tvrzení, že zemědělci jsou nějací proruští dezinformátoři. Myslíte si, že po celé Evropě a po celé Severní Americe jsou zemědělci chamtivci, kteří si zvykli na zisk? Ani omylem. Realita je totiž taková, že zemědělcům jde v podstatě o jejich živobytí. To, co se v posledních letech děje v celé Evropě, tak to je naprosto řízená a ideologická likvidace celého zemědělství jako sektoru skrze Green Deal,“ sdělila velmi rozhorleně Šichtařová.

„V padesátých letech zemědělci ve jménu Ruska přišli o svoje živobytí – potom jim sice bylo vráceno v restitucích, ale teď už jim zase znovu vlastně hrozí něco podobného, že se jim to živobytí rozpadne z ideologických důvodů pod rukama. A teď si představte jejich obrovskou frustraci, když jsou nazýváni nějakými proruskými subjekty, když právě ve jménu Ruska v těch padesátých letech o svoje živobytí přišli. To moje tvrzení, že se jedná o pomalejší variaci na kolektivizaci zemědělství, to vůbec není přehnané, protože podívejte se například do Nizozemska, kde padla vláda jenom kvůli tomu, že chtěla vybíjet chovy kvůli tomu, že krávy produkují CO2. Podívejte se do Belgie, kde visí vlajky vzhůru nohama. Podívejte se po celé Evropě, kde se demonstruje, protože lidé přicházejí kvůli tomu, že nemohou používat pesticidy a hnojiva v dostatečné míře, o výnosy, jejich půda se stává bezcenná a oni o to přicházejí. Intelektuálům ve městech a úředníkům a politikům úplně uniká ta základní podstata toho, co se děje,“ řekla Šichtařová.

„Tohle je obrovské vzepětí lidí, kteří jsou pomalu likvidováni, tentokrát totiž jako ne třídní nepřátelé, ale jsou likvidováni jako někdo, kdo údajně ničí klima. Jenomže něco vám řeknu: bez zemědělců není jídlo. A bez jídla je hlad. Takže by mě moc zajímalo, jak tihle ideologové, kteří přišli s Green Dealem, hodlají lidi nakrmit,“ dodala.

A kdo má podle ní v českém zemědělství důvod ke stížnostem? Jsou to drobní, střední, nebo ti největší výrobci, či všichni? „Samozřejmě že nejhůře jsou na tom ti malí. Je obrovský rozdíl mezi malými a velkými. To také vidíte. Že profesní svazy se neshodnou, nejen v zemědělství, ale v průmyslu, ve službách totiž platí, že byrokracií, zdaněním, regulací, všemožným nátlakem státu likvidujeme hlavně ty malé. Protože ti malí nemají celý aparát na to, aby vyplňovali mraky tabulek o tom, jak zrovna teď obdělávají svoji půdu. Takže pro ty malé to vlastně znamená v podstatě likvidační tlak, zatímco ti velcí na to ten aparát mají, a proto také mohou vykazovat zisky. Takže když se potom díváme na data za celý sektor, ano, to vypadá, že tady máme nějaký nárůst zisků, ale už se neřekne, že tímto způsobem se vytvoří v zemi kartel dvou tří čtyř firem, nějakých obrovských koncernů, případně i monopol. A samozřejmě my víme, že takový monopol bohužel neumí poskytovat kvalitní a zároveň levnou produkci,“ podotkla Šichtařová.

„Jak to ten gauner mohl vypustit z d*žky?" Přijeli to říct Pražákům. A řekli „Fialo, nejsme Rusáci, odstup." Zemědělci ani nic říkat nemuseli. Viděl to každý okolo Německo: Rekordně zaměstnanců, klesající výkon. Ocelárny padají, v USA stoupají Chválíš uhlí a ropu? Na dva roky do basy. Kanada zcela vážně

