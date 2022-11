Síkela? Nic takového tu třicet let nebylo. A tím speciální Partie s Klausem a Rusnokem zdaleka nekončila

„Skandál, chaos. Za posledních 30 let v politice jsem to nezažil.“ Bývalý prezident Václav Klaus v pořadu Partie PLUS sepsul vládu Petra Fialy (ODS), která místo boje s inflací rozdává dál líbivé dotace a nehledá jiná řešení. Přizvukoval mu v tom bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Hovořilo se také o smyslu Visegrádské čtyřky a o prezidentských volbách.

V rámci vzpomínky na události 17. listopadu 1989 komentoval exprezident Václav Klaus současný stav české společnosti, která není dobrý i kvůli úřadování Fialovy vlády: „Naše země je rozložená, ta země se rozpadá. Jeden druhému si navzájem nedůvěřuje. Země je nespokojená s tím, kdo jí vládne a jak jí vládne. My jsme si zde dopustili hrozivou inflaci, jednu z největších v Evropě, ceny jsou tu strašlivě drahé,“ shrnul Klaus, že tato inflace, která nespadla z nebe, je pro Česko zničující.

Projeví se podle Klause výše zmíněné problémy i v prezidentské kampani? „Prezidentská kampaň není o drahosti a rozdělenosti Česka. V tomto role prezidenta není. Ale určitě se to projeví ve smyslu, že prezidentští kandidáti se budou snažit k těmto problémům něco říct,“ očekává bývalá hlava státu.

Exguvernér ČNB Jiří Rusnok má za to, že „rozdělenost“ země bude v prezidentských volbách zajisté rezonovat. „Neviděl bych to ale extrémně dramaticky, doba je mimořádně špatná a odrazí se to v kampani tím, že se to bude různě využívat a kandidáti budou slibovat něco, co nebude splněno. Je na nás, na občanech, abychom volili s rozumem,“ řekl Rusnok, že podle něj je naše společnost rozdělená, ale nikoli totálně rozložená.

Bohužel, na startovní listině kandidátů na prezidenta republiky podle Klause nefiguruje osobnost, která by měla potenciál dát onu rozloženou společnost dohromady. „Mezi těmi kandidáty nemohu volit, žádného svého favorita tam nemám. V prezidentské volbě by ohledně rozloženosti a drahoty České republiky neměli žít v iluzích, že to je v pravomocích prezidenta, něco takového v naší zemi vyřešit. Bylo by v tomto naprosto mystifikační, aby se prezidentští kandidáti bičovali, aby nám říkali, jakou by zvolili měnovou a fiskální politiku. Oni do toho nemají vůbec co mluvit. O tom rozhoduje vláda a centrální banka,“ míní Václav Klaus.

Za „tragickou chybu“ označuje, že jsme přešli k přímé volbě prezidenta. „Dnes je naprosto evidentní, že to byl špatný krok. Říká to kdekdo z těch, kteří pro to kdysi v Poslanecké sněmovně zdvihli ruku, pro tuto změnu volebního systému. Už je to nevratné a já jsem z toho velmi smutný, a nejenom já,“ připustil Klaus.

Jestli půjde volit v prezidentských volbách, to nechtěl prozradit. Zopakoval pouze, že má velký problém si v prvním kole vůbec někoho z kandidátů vybrat. „Nevylučuji, že bych ale mohl přijít do druhého kola. Tam bych to bral jako volbu menšího a většího zla. V druhém kole bych mohl mít pocit, že hlas někomu hodím,“ doplnil někdejší prezident.

Rusnok to s výběrem ze soupisky kandidátů na prezidenta má podobně jako Klaus. Vybral by si ale již v prvním kole. „Považuji to za nutné, jít k volbám a volit,“ doplnil. Klaus k tomu dodal, že na jaře Rusnoka přemlouval, aby šel do prezidentské volby. „Jeho bych volil,“ pousmál se.

Debatovalo se také o budoucnosti Visegrádské čtyřky. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odmítli jednat se svými maďarskými protějšky na jednání V4.

„Visegradská čtyřka se schází na různých úrovních, na úrovni předsedů vlád, prezidentů či parlamentního zastoupení. Jestli se náš parlament neumí dohodnout, vybrat, kdo by s kým jednal a co by potvrdil…“ kroutil hlavou Klaus. A dodal. „Vítězoslavná Pekarová Adamová po volbách udělala první mediální výrok, brutálně zaútočila na naše partnery ve V4, na Polsko a Maďarsko. Řekla, že to nemá smysl, když jsou tam takoví partneři. Tak když se někdo teď z parlamentní úrovně vzteká, že Poláci tam pošlou druhou garnituru, měli by si všichni spočíst, proč a jak to vzniklo,“ připomněl, že V4 smysl má, měla by pokračovat a zastupují ji demokraticky zvolení politici.

„Kdyby nás na jednání V4 měli reprezentovat lidé typu Pekarová Adamová, tak ta se nemůže domluvit s nikým. Ale schůzky V4 na prezidentské úrovni byly vždy mimořádně podnětné, spousta věci se dala diskutovat,“ věří Klaus, že tato jednání jsou užitečná věc. „Moc bych prosil všechny české politiky, aby Visegradskou čtyřku neodmítali,“ vyzval.

Také podle Rusnoka je spolupráce s našimi sousedy na této úrovni důležitá.

„Od momentu, kdy V4 začala být hlasitá kolem masové migrace, tak nás EU vzala daleko více vážně, že jsme skutečně sjednoceni, i když je to ve skutečnosti velmi křehká konstrukce. Takže oni nás berou možná víc vážně, než si zasloužíme,“ všímá si Klaus, jak silný má V4 hlas na evropské úrovni.

Následně přidal komentář k situaci kolem státního rozpočtu. Prezident Miloš Zeman vetoval novelu rozpočtu na letošní rok, vadily mu nízké příjmy. V tomto s ním prý plně souhlasí. „Já bych ten státní rozpočet, s tím obrovským schodkem, vetoval samozřejmě také. Ten deficit je neúnosný, co se s ním děje, je děs,“ řekl exprezident, že vysoký deficit jde proti tomu, aby u nás byla inflace co nejmenší.

„Inflace je obří ekonomické, sociální a politické zlo, inflace má obří náklady. Musíme jí nějak zlikvidovat. A nebude to tím, že budeme více a vice peněz dávat na dluh. Předhánět se v tom, zda dnes pomoct více firmám, důchodcům, nejchudším či průmyslu, to je až věc druhá, dokud vláda totálně nezpřehází své priority. Ať pomůže velkým firmám, ale musí také říct, co místo toho škrtne. Pokud to neřekne, jsou to prázdné výroky,“ prohlásil Klaus na volání, že jinak hrozí krachy firem a masivní propouštění.

„Dluhy se budou muset splácet, a čím větší ta zátěž bude, tím to bude složitější,“ navázal na jeho slova Rusnok. Co se týká pomoci firmám, měla podle něj vláda dávno zvolit jiný model, a sice model návratné výpomoci. „Šlo by třeba o nízkoúročené půjčky, kterými vláda pomůže situaci překonat, a až ji překonají, tak výpomoc budou vracet. Dávat někomu jen dotaci vede k hazardu,“ prosazoval Rusnok systémovou cestu návratné finanční výpomoci.

Česko má nejvyšší nárůst cen elektrické energie z celé EU, až o 60 %. Zároveň mají klesnout reálně mzdy, až o 8 %, tedy nejvíce se zemí V4.

Bývalý prezident opět upozorňuje, že jde o boj s inflací. „Základním úkolem je bojovat s inflací. A hledat cestu vratné pomoci, nikoli nevratné. Vydávat dotace, na to naše země doplatí. Je to líbivé a tato vláda ty líbivé věci dělá. Ke všemu je tato vláda chaotická. Síkela v pondělí řekne to, a v pátek něco jiného. Je to bezprecedentní chování ministra průmyslu, nikdy jsem nic takového za třicet let v politice nezažil. Je to naprostý skandál a důkaz, že vláda nemá ekonomické, finanční myšlení a vidění světa,“ uzavřel Klaus s tím, že Fialova vláda se hluboce mýlí, když se domnívá, že se tyto problémy dají vyřešit jinak.

