Síkela jásal nad plnými zásobníky. Pak expert vysvětlil důvod. A ten k radosti není

reklama

Síkela se na Twitteru zaradoval, že už 10. července se naplnily zásobníku plynu na více než 3 miliardy kubíků. „Poprvé v historii se zásoby v tuzemských zásobnících přehouply přes hranici tří miliard kubíků již na začátku července. V minulosti se to podařilo až výrazně později a v mnoha letech se to nepovedlo vůbec. A co je důležité - daří se to i bez dodávek plynu z Ruska,“ uvedl Síkela s tím, že v jiných letech tato situace nastala třeba až v říjnu a pětkrát za posledních 10 let se to nepovedlo vůbec.

Poprvé v historii se zásoby v tuzemských zásobnících přehouply přes hranici 3 miliard kubíků již na začátku července. V minulosti se to to podařilo až výrazně později a v mnoha letech se to nepovedlo vůbec.



A co je důležité - daří se to i bez dodávek plynu z Ruska. pic.twitter.com/NRPi66YRCi — Jozef Síkela (@JozefSikela) July 10, 2023

Ing. Jozef Síkela BPP



ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zásobníky jsou sice plné, ale Síkela raději nehovoří o ceně plynu a nedodává, že plné zásobníky také značí slabou ekonomiku. Sloupkař pro energetiku a komodity na Bloombergu Javier Blas například upozorňuje, že v Německu, odkud Česko plyn primárně odebírá, letos prudce klesla průmyslová výroba a poptávka po plynu.

„Energeticky náročný průmysl v Německu nadále trpí a jeho výroba v květnu prudce poklesla. Dopad energetické krize v Evropě ještě neskončil. Existuje důvod, proč poptávka po plynu v EU zůstává tak nevýrazná,“ vysvětlil Blas s tím, že výroba je dokonce níže než v covidovém roce 2020.

Germany's energy-intensive industries (red line) continue to suffer, with production falling in May sharply. The impact of the energy crisis in Europe is not over. There's a reason why EU gas demand remains so lackluster pic.twitter.com/QUt4cYzo2B — Javier Blas (@JavierBlas) July 8, 2023

Psali jsme: Nové okrádání na elektřině. Triky s USA. Rajchl našel nová fakta Výhodná smlouva. Ale ne pro vás. Pozor na podpis, varuje Kovanda „Zaplatíme Němcům za plyn víc. Oni si to zaslouží.“ A ozval se křik „Úplně jinak.“ Nový průšvih s plynem, Německo, ruský plyn. A zima

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama