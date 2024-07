Síkela se chlubil, jak budou solidární. Němci ho vypekli

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26082 lidí informovala agentura Bloomberg.



Agentura zjistila, že ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela sepsal dopis, v němž si stěžuje, že provozovatel přepravní soustavy Gascade Gastransport GmbH snížil kapacitu výstupního bodu na česko-německé hranici a od října ji hodlá snížit ze současných 69 gigawatthodin na kapacitu pouhých 14,5 gigawatthodiny.



Síkela tento svůj dopis se stížností na chování německého provozovatele přepravní soustavy dle Bloombergu poslal estonské eurokomisařce pro energetiku Kadri Simsonové a německému ministrovi hospodářství Robertu Habeckovi (Zelení).

Upozornil, že situace je tristní, jelikož jde o dodávky plynu, na nichž závisí Česko i další středoevropské státy, spoléhající se po omezení obchodu s Ruskem právě na dodávky proudící z Německa. „Tato situace vytváří pro některé členské státy pobídku k maximalizaci dovozu plynu z východu,“ píše v dopise, který má agentura Bloomberg k dispozici, Síkela. Dle něj by takto nízká kapacita sotva stačila pro český trh s plynem, ale „v žádném případě by nemohla významně přispět k zásobování ostatních zemí“.

Plyn z východu však bude již brzy zřejmě též omezen, jelikož v lednu dojde k vypršení tranzitní dohody o přepravě ruského plynu přes Ukrajinu a Česko se tak ještě více stane závislé na tom, nakolik nám své plynové kohouty otevře či přiškrtí sousední Německo.

Právě z něj má jít přiznání, že Česku dodávky plynu aktuálně hodlá skrze přípojku v Brandově omezit, jelikož jej samo potřebuje hromadit. Gascade Gastransport GmbH měl v reakci na dopis uvést, že kvůli konci ruského dovozu jsou nižší celkové objemy plynu v německé soustavě a na export směrem do Česka tak plyn nezbývá. Česko by si dle německého provozovatele mohlo akorát zarezervovat část nevyužité kapacity přípojky, která nebude využita.

Limity německé solidarity

Situace tak zavání konce „německé solidarity“, kterou Síkela v minulosti sliboval. Ministr, jehož vláda ve středu podle Deníku N neformálně vybrala coby českého uchazeče na post eurokomisaře, opakovaně tvrdil, že si Česko a Německo v případě nedostatku dodávek plynu navzájem pomohou.

Za současné energetické krize je zásadní jednota unijních zemí, společný postup proti ruské agresi a solidarita, opakoval v ještě v létě při setkání s německým ministrem Habeckem dle ČT24 Síkela, jenž aktuálně svému německému protějšku naopak píše zmiňovaný dopis.

V pořadu 90' na ČT24 český ministr pak dokonce prohlašoval, že nám díky rozhodnutí, které padlo na jednání Evropské rady, bude solidární mechanismus pomáhat s dodávkami plynu natolik, že by Německo bylo ochotné vypnout část svého průmyslu, aby nám pomohlo. „Pokud by například Česká republika neměla dostatek plynu pro vytápění domácností nebo pro nemocnice, tak třeba Německo zastaví chod části svého průmyslu a o ten plyn, který samo potřebuje, se s námi rozdělí,“ řekl.

Vzhledem k současným německým plánům na omezení dodávek plynu do Česka zrovna v době, kdy se v regionu blíží rázný konec dodávek plynu z Ruska, však vyvstávají otázky jak moc je sousední stát ochoten se o plyn podělit. Už při jednání s Habeckem před dvojicí let přitom šéf ministerstva průmyslu a obchodu zdůrazňoval, že s koncem ruského plynu bude stěžejní právě spolupráce s Berlínem. „Německo je klíčový partner pro náš plán odchodu od ruských fosilních paliv,“ prohlásil tehdy Síkela dle Českého rozhlasu.