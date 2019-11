Šílený Novotný! BIS a facka novináři. U Soukupa bylo hodně dusno

Za rok a půl jsou volby, hnutí ANO naprosto nezadržitelně vede. KSČM naopak účast ve vládní koalici nebo podpora vládní koalici úplně nepomohla, v některých průzkumech osciluje okolo 5 %. Proč podle Patrika Nachera je situace taková, jaká je? Anketa Je Pavel Novotný, starosta Prahy-Řeporyjí, dobrý politik? Je 3% Není 97% hlasovalo: 9654 lidí

„Za mě je to proto, že ten program těch opozičních subjektů je opravdu stavěn jako antibabiš nebo antizeman. Často se z toho vytrácí ten reálný obsah,“ zmínil Nacher. „Výsledky voleb tady určily jednu dominantní stranu. Andrej Babiš drtivě na politické scéně zvítězil a ve Sněmovně máme roztříštěnou strukturu,“ uvedl k tématu Luzar. Podle Nachera chybí autentická osobnost, která by mohla přitáhnout voliče.

„Václav Klaus mladší teď tedy založil nový subjekt a teď se ukáže, jestli on osloví, ale on je třeba výrazná figura, má jasně definovaná témata,“ uvedl Nacher. Podle Luzara jsou v politice výrazné osobnosti, ale Andrej Babiš dokázal přinést do politiky nějaké novum, které tady doposud nebylo, a to novum jsou sliby.

„Podle mě to novum je, že on je autentický, že on jde fakt mezi ty lidi, že on skutečně odepisuje; že mu napíše člověk, který se s ním seznámil na náměstí, napíše mu esemesku a on mu skutečně odepíše, a to je možná pro ty lidi novum, že mají, že vnímají tu extrémní jakoby pracovitost a komunikativnost i přesto, že s tím třeba obsahově nesouhlasí,“ oponoval Nacher.

Následovalo téma žen v politice, kdy podle Nachera mají rovný přístup, on sám si myslí, že mnohé ženy bojují proti kvótám, neboť se na své pozice chtějí dostat spontánně. Luzar se pak vyjádřil také k odchodu předsedy KDU-ČSL Marka Výborného, který rezignoval na svoji funkci po smrti své manželky. „Rodič je víc než politik,“ uvedl s tím, že se chce více starat o své tři nezletilé děti.

„Jeho gesto oceňuji, protože samozřejmě prochází si nelehkým obdobím života, nechtěl bych být v jeho kůži a vnímám to lidsky velice, velice citlivě, co se týče té politiky,“ uvedl Luzar.

Diskuze pak byla zaznamenána u tématu zprávy BIS, která varuje před nebezpečím ruského a čínského vlivu. „Chtěl bych se zeptat na vztah s Ruskem a teď tam je několik událostí. Včerejší poměrně šílené vystupování řeporyjského starosty a psaní Putinovi, šílené vystupování pana Grospiče z KSČM, který prohlásil, že oběti v roce 1968 při okupaci vojsky Varšavské smlouvy byly oběťmi dopravních nehod. Můžeme pokračovat v dalších kontroverzích – návštěva ministra Tomana v Rusku, kterému nebylo dovoleno přeletět do Tatarstánu, tuším do Kazaně, a tak dále. Pane, pane Nacher, náš vztah k Rusku. A možná taková podotázka, každý, kdo řekne, že není bojovníkem proti Rusku, je trochu ostrakizován mediálně nebo...“ uvedl moderátor Soukup.

Fotogalerie: - Roční žluté vesty

„No, já jsem tu zprávu nečetl, nejsem na to odborník, takže bych spíš udělal oslí můstek právě k tomu Rusku. Zrovna když jsem sem jel, tak jsem si přečetl komentář, který napsal někdo na můj komentář na Facebooku, kde jsem se vyjádřil k té facce, kterou dala paní Procházková nějakému novináři ze Sputniku. Sputnik jsem nikdy nečetl. Nikdy jsem se na to nedíval. Mimochodem, to mu udělalo největší reklamu, že se pak na to ti lidi podívají, co to teda vlastně je. Já jsem napsal to, že odsuzuju fyzické násilí, obecně mezi lidmi i mezi novináři; to prostě jakoby není možné, i kdyby psali o mně lži, to bysme asi my dva museli fackovat kdekoho, a najednou jsem si dneska přečetl vlastně komentář, proto o tom mluvím, že... že to vlastně zjednodušuju, že sice facka je špatná, ale že co má ten člověk dělat, když už vyčerpal všechny možnosti jako žádosti o omluvu, a že já vlastně tím svým komentářem, který podávám jako objektivní pravdu, což já nikdy nedělám, já si na to dávám hroznej pozor, že vždycky je to můj subjektivní pohled, a vymezuju se právě vůči tomu, že někdo řekne: ‚Já mám pravdu a všechno ostatní jsou lži.‘ No, a že já vlastně tím sloužím těm ruským trollům a ruským zájmům. Já. Rozumíte, tak to mě... Přesně tahle ta paušalizace, že kdo nemá jeden názor, tak vlastně chodí na Sputnik, chce rozbít Evropskou unii a slouží ruským zájmům, tak už začíná být, už to začíná být skutečně...“ odvětil Nacher. Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15870 lidí



„Pane Luzare, ale když budu teď nepříjemný, můžete vysvětlit, co to bylo za šílenost s tou stovkou, že to byly oběti dopravních nehod v roce 68?“ otázal se dále k tématu Ruska Soukup Luzara. „Jak to bylo pojato, jak to bylo použito a jak chtěl to říci, je druhá věc, a já nemíním tady o tomto polemizovat nebo vést nějakou diskusi. Já považuju za jednu ze základních problémových věcí dnešní společnosti právě tu polarizaci a to umělé vyvyšování jednoho nad druhým. Já se vždycky snažím i v té politice vystupovat slušně, snažím se k lidem přistupovat slušně a ta polarizace té společnosti je živena. Začalo to opravdu prezidentskou volbou, přímou volbou prezidenta, kdy ta společnost se rozdělila, a my teďka neseme neustále ty důsledky toho, co se děje, a příklady ve světě tady jsou taky zřejmé, že ta polarizace není jenom specifikum České republiky, ale překračuje naše hranice,“ uvedl.

Luzar se pak ještě vrátil ke zprávě BIS, která by ji dle jeho názoru měla vysvětlit. „Měla by být konkrétní, minimálně třeba v té mediální oblasti, když už teda má být věc veřejná média, tak by se měla vyjadřovat konkrétně k těm mediálním oblastem a jak u nás zasahují média evropská, světová, ruská, čínská, americká, jak působí, jak fungují...“ poznamenal.

A co bude hlavním tématem voleb? „Já jsem neslyšel Andreje Babiše, že by podporoval růst minimální mzdy. On se ji snažil vždycky držet hodně dole a proti jakýmkoliv rychlejším výkyvům, které navrhuje levice, se velice tvrdě vymezoval. Čili ano, zvyšování minimální mzdy je jedno z velkých levicových témat a je to i naše téma. Další téma, které my máme a které dlouho prosazujeme, je třeba družstevní bytová výstavba, novomanželské půjčky a další věci podpory...“ odvětil Nacher.

Fotogalerie: - Statisíce proti Babišovi a Zemanovi

Luzar se domnívá, že hlavním tématem bude sociální potřebnost občanů. „My jsme neustále v Evropské unii občané třetí kategorie. My jsme neustále vůči ostatním těm takzvaným starým státům Evropské unie někde bráni jako pozadu. Prostě nemáme, máme tady ceny západní Evropy, ale platy nemáme, mzdy, které tady...“ poznamenal Luzar. „Tato republika by měla už konečně říci, že i senior je člověk, který si zaslouží důstojně žít, nestát frontu na léky a nepočítat, jestli si ten lék může dovolit, nebo ne, jestli nemá kvůli tomu umřít hlady, že nemá na ten lék. To jsou věci, které tato společnost má jako dluh,“ podotkl Luzar závěrem.

