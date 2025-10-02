Silný mandát pro SPD, vlastenecký program ve vládě, vyzývá Okamura. Jinak hrozí tlaky z Bruselu

Již fakticky jen několik hodin nás dělí od otevření volebních místností. Jaké je vaše hlavní poselství pro české občany a voliče?
Přijďte prosím k volbám, abychom demokraticky odvolali škodlivou probruselskou a proukrajinskou Fialovu vládu. Podpořte prosím hnutí SPD, které se stabilně pohybuje mezi 13 až 14 procenty, a máme tak reálnou šanci být přímou součástí příští vlády. Neriskujte prosím tím, že budete volit menší, byť třeba sympatické uskupení, protože reálně hrozí, že jejich hlasy propadnou, protože Stačilo! a Motoristé mají v posledních průzkumech preference kolem pěti procent, a Fialova vláda by tak mohla pokračovat. To se nesmí stát!
Také nesmíme dovolit, aby mohla vzniknout konstelace, kdy by některá z nynějších vládních stran chtěla utvořit vládu s hnutím ANO. Určitě v takovém případě budou velké tlaky z Bruselu, Berlína a Kyjeva, aby se zabránilo účasti vlastenců ve vládě.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Žádáme vás o silný mandát, abychom v nové vládě mohli prosadit maximum vlasteneckého programu a abychom našeho koaličního partnera přesvědčili o nutnosti hájení co největší suverenity naší země. Proto potřebujeme co nejsilnější mandát, abychom mohli hájit zájmy naší země, aby naše země nebyla kolonií Evropské unie a kašpárkem Ukrajiny a aby do naší země nebyli přerozdělováni imigranti. Prosazujeme levnější energie a potraviny, dostupné bydlení, zvýšení všech důchodů a dostupnou zdravotní péči pro všechny občany.
SPD dlouhodobě nejdůrazněji ze všech parlamentních stran hájí zájmy České republiky a její suverenitu. Když vše dobře dopadne a SPD bude ve vládě, bude naše země opět suverénní, svobodná, bezpečná a prosperující. V několika krajích SPD s hnutím ANO vládne, čili jsme dokázali svou kompetenci vládnout a dokázali jsme i schopnost se s hnutím ANO ve prospěch českých občanů dohodnout. Věřím, že to dokážeme i na vládní úrovni.
Naznačujete nebezpečí, že by s hnutím ANO mohla vládnout nějaká ze stran nynější vládní koalice. Vážně se obáváte něčeho takového, pane předsedo?
Je jasné, že strany Fialovy koalice se budou snažit udržet u moci za každou cenu. A budou pak říkat, že se chtějí obětovat v zájmu „demokracie“, a nakonec můžou chtít vládnout s ANO. Lidovci už s ANO vládli, v ODS jsou též silné proudy, které chtějí vládnout s ANO. A například bývalý hlavní mediální stratég hnutí ANO Marek Prchal řekl, že nový kabinet by mohl vzniknout i na půdorysu ANO, STAN a Pirátů. To je pro SPD nepřijatelné, a proto potřebujeme co nejlepší volební výsledek.
Mluvil jste také o menších opozičních stranách. Vy nechcete vládnout se Stačilo! či Motoristy?
Budeme rádi za každou stranu, které podpoří prosazování programu SPD. Andrej Babiš ale vládu se Stačilo! opakovaně veřejně vyloučil. Takže volba SPD znamená možnost prosadit program ve vládě. A Motoristé před pár dny veřejně řekli, že by šli do vlády s ODS.
Dobře, teď je asi vhodná chvíle zopakovat si, co tedy voličům nabízíte vy.
Levnější potraviny a energie, odmítnutí Green Dealu, důstojné důchody pro seniory a zdravotně postižené občany a zvýšení valorizace důchodů. Odchod do důchodu maximálně v 65 letech. Říkáme ne masové migraci a odmítneme migrační pakt EU a nechceme u nás euro.
Prosazujeme dostupné zdravotnictví pro všechny a návrat výroby léků do České republiky. Dále prosazujeme dostupné bydlení a podporu družstevního bydlení a výstavby obecních bytů. Zastavíme cenzuru a zastavíme trestání za názory. Chceme důstojnou práci pro české občany a férové platy místo levné práce. Nepodpoříme žádné dávky pro cizince a nepřizpůsobivé. Nabízíme pomocnou ruku pro slušné občany a výraznou podporu pro pracující rodiny s dětmi.
Provedeme revizi pobytu Ukrajinců. Chceme prosadit zákon o referendu, aby občané mohli rozhodovat – i o členství v Evropské unii. Prosazujeme bezpečnost a ochranu hranic. Chceme prosadit pomoc lidem v dluhových pastích a zestátnění exekutorů.
Tomio Okamura
Mluvíte stále o tom, že je potřeba se zbavit škodlivé Fialovy vlády. V čem podle vás tedy poškodila zemi nejvíce?
Fialova vláda způsobila rekordní inflaci, zdražování, znehodnocení úspor, zvýšení daní a rozvrácení státního rozpočtu a zhoršení životní úrovně velké části českých občanů, nedostupnost zdravotní péče, nedostupné bydlení a rekordní propad porodnosti či zhoršující se školství. Vláda rovněž ohrozila vnitřní bezpečnost a prosperitu naší země podporou Migračního paktu EU, Green Dealu a schválením emisních norem ohrožujících český průmysl a české domácnosti. Kvůli Fialově vládě je naše země podřízena cizím zájmům – zejména Bruselu, Ukrajině a nadnárodním strukturám.
Členové Fialovy vlády jsou přímo napojeni na organizovaný zločin – známe korupční skandály typu bitcoin, Dozimetr a kampelička. SPD odmítá omezování svobody slova a jakékoli formy cenzury, které Fialova vláda v posledních letech zavedla. Nechceme rozvrat rodiny, který prosazuje Fialova vláda a EU v zájmu ideologie genderu. Odmítáme přijetí eura, které prosazují všechny strany Fialovy vlády i Piráti.
Když občané dobře rozhodnou, čtyři roky Fialovy hrůzovlády skončí a naše země se bude moci vydat na cestu prosperity, svobody, bezpečnosti a nezávislosti.
