Silvestr po pirátsku. Bartoš s Hřibem si předělali Mrazíka

„Zazvonil zvonec a roku 2023 je konec,“ hlásí na svém facebookovém profilu předseda Pirátů, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Ani v novém roce nezapomeňte na smysl pro humor. Přejeme vám štěstí, zdraví, lásku, spokojenost, mír,“ přeje spoluobčanům.

Zbytek přání, jak Bartoš avizuje, je k vidění ve videu sdíleném pod příspěvkem.

Video se jeví být krátkou parodií na sovětský film z roku 1964, který se v Česku tradičně vysílá právě hlavně o Vánocích. Mrazík zůstává dodnes oblíbenou pohádkou.

Ivan Bartoš ve sdíleném videu zastává roli hlavní postavy pohádky, zpočátku pyšného, ale hodného Ivana.

Video začíná ve chvíli, kdy Ivan vyráží na nákup vánočních dárků. „Kdopak si tu se mnou hraje na schovávanou?“ zvolá Ivan, když ve své přítomnosti vytuší kouzlivého dědečka Hříbečka. Toho nehraje nikdo jiný než bývalý primátor a současný náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib.

Dědeček Hříbeček se po zvolání Ivana téměř okamžitě zjeví přímo před ním. „Já! Pojď, zahrajeme si hru. Budeš mě muset chytit. Chceš?“ ptá se Hříbeček podbízivě.

Ivánek souhlasí: „Tebe chytím hned!“

„To se ještě uvidí,“ pousmál se Hříbeček, ale přislíbil Ivánkovi, že pokud se mu ho podaří chytit, dá mu „dárek, který svět ještě neviděl“. „Platí?“

„No platí!“ znovu nadšeně souhlasí Ivánek alias Ivan Bartoš.

Následuje dvacetisekundový sestřih, během kterého si Hříbeček s Ivanem pohrává a Ivánek se ho po Praze snaží dohonit.

Ivánek ve své snaze chytit dědečka Hříbečka selhává. Za to, že svou prohru uznal, mu však Hříbeček stejně věnoval. Dárkem se zprvu jeví být obyčejné zrcadlo. „Ó! To jsou kouzla,“ žasne nad dárkem Ivan.

Hříbeček pokývá hlavou, nicméně upozorní Ivana, že zrcadlo samo o sobě není tím darem. „Ten uvidíš v zrcátku!“ prozradí Hříbeček.

„Ale v tom vidím jen sám sebe,“ namítá Ivánek, načež Hříbeček doporučí, aby se podíval za sebe.

Ivánek poslechne. V zrcadle za ním stojí zástupy lidí. V tuto chvílí parodie na pohádku končí a z Hříbečka je rázem Hřib a z Ivánka Ivan Bartoš.

Náměstek primátora Hřib pak vyjeví, co Hříbečkův dárek doopravdy znamená: „Na Vánoce je nejdůležitější být s lidmi. To je ten nejcennější dar!“

Veselé Vánoce popřál i Bartoš. Kouzelné dárky jsou netřeba, řekl: „Drazí a milí, jste úžasní. Do dalšího roku nepotřebujeme žádné kouzelné dárky, protože všechno, co máme, jsme my sami. A to úplně stačí.“

I přes své pozitivní znění se video setkalo nejen s pozitivním ohlasem. „Za naše peníze máte čas na tyto trapnosti?“ nechápe jeden z uživatelů sociální sítě v komentářích u videa.

As podobnou námitkou i další: „To je ta vaše digitalizace?? máte čas dělat tyhle hovadiny za naše peníze?? Vyhoďte ty vaše poradce a kopněte Fialu do prdele. Je na čase abyste konečně začali dělat něco pořádného.“

„Jakto že používají ruskou pohádku? Takový pokrytectví... a ještě je to trapný,“ seznala další na svém facebooku.

„Není to náhodou proruské?“ připodotýká další.

